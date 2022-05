Día de las Madres: Sandra Cuevas anunció concierto gratuito de Los Ángeles Azules

Sandra Cuevas anunció concierto gratuito de Los Ángeles Azules FOTO: ANTONIO CRUZ /CUARTOSCURO.COM

Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc en la Ciudad de México, informó a través de las redes sociales que habrá un magno festejo del Día de las Madres dentro del territorio capitalino, aunque sorpresivamente no será el Zócalo de la Ciudad de México.

Se trata de un concierto que presentará a los máximos exponentes de la cumbia capitalina en el país y todo el mundo: Los Ángeles Azules de la familia Mejía Avante, bajo el lema “De Iztapalapa para el mundo”.

La cita será el fin de semana después del festejo a las madres, es decir, el domingo 15 de mayo de 2022, y dará inicio en punto de las 17:00 horas de acuerdo con lo planeado. Además, será completamente gratis.

El concierto tendrá lugar en la Explanada de la alcaldía Cuauhtémoc en Juan Aldama sin número, Buenavista, Ciudad de México, de acuerdo con lo publicado por la alcaldesa de esta demarcación.

Sandra Cuevas anunció el concierto en sus redes sociales FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

Dicha orquesta de cumbia mexicana fue creada en la década de 1980 por la Familia Mejía Avante, pues desde entonces, y hasta el momento, es compuesta en su mayoría por músicos de la misma familia.

Actualmente son uno de los más grandes representantes de la música mexicana a lo largo del mundo e iconos de la cultura nacional y capitalina por sus letras, música e ideales que han resistido el paso de las generaciones.

La banda invitada será talento de la capital mexicana, cuyos habitantes serán representados por Elidian, banda conformada por Elías y Diana, quienes, al igual que los músicos presentados con anterioridad, proceden de Iztapalapa.

No es la primera vez que Los Ángeles Azules dan un concierto gratuito en CDMX FOTO: IVÁN STEPHENS /CUARTOSCURO.COM

Grupo Firme en el Zócalo de la CDMX

Los Ángeles Azules no es la única banda que tendrá un gran evento en la Ciudad de México, pues de su espectacular récord en el Foro Sol del Autódromo Hermanos Rodríguez y los éxitos alcanzados a nivel internacional, los miembros del Grupo Firme anunciaron un concierto gratuito.

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, ofreció una conferencia de prensa durante la mañana de este viernes 06 de mayo para otorgar el reconocimiento “Huésped Distinguido” a la banda mexicana por los logros que han alcanzado durante su ascendente trayectoria. Eduin Caz fue el encargado en recibirlo en nombre de Grupo Firme y no tuvo más que palabras de agradecimiento.

“Me siento un poco nervioso, la verdad es que es un orgullo estar aquí, les agradezco a cada uno de ustedes por creer en el concepto de Grupo Firme, muchísimas gracias, gracias la verdad a todos porque al principio de todo este sueño nadie creía y bendito Dios ahora somos mayoría”, declaró.

Luego de la ceremonia, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México informó que habrá una fecha especial de la banda en el Zócalo capitalino, pero hasta el momento no se ha dado la fecha en que se realizará, ni se han puesto sobre la mesa horarios, entre otra información necesaria para el formato.

Claudia Sheinbaum otorgó reconocimiento a Grupo Firme por su contribución a la música popular (Foto: Twitter/@claudiashein)

Sin embargo, la noticia se juntó con el anuncio de no revelar el último peritaje sobre el incidente fatal en la Línea 12 del metro, por lo que Claudia Sheinbaum fue duramente criticada no solo por la prensa, políticos opositores y ex funcionarios de la talla de Vicente Fox, ex presidente de México, también por las redes sociales y ciudadanos.

Las críticas no fueron únicamente escritas, pues la situación también fue ridiculizada por los usuarios de Twitter, quienes llenaron las redes de memes donde el centro de los ataques no fueron los integrantes de la agrupación, sino quienes decidieron presentar una denuncia contra la empresa que desarrollaba el peritaje, encabezados, claro, por Sheinbaum.

