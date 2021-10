Vive latino: Los Ángeles Azules y otras bandas criticadas que fueron un rotundo éxito

MÉXICO, D.F., 29MARZO2014.- Los Tigres del Norte, grupo musical sinaloense, durante su presentación en el vive latino, FOTO: PEDRO ANZA /CUARTOSCURO.COM

Está lista la primera parte de las bandas que encabezarán el Vive Latino 2022, y son lideradas por agrupaciones como Pixies, C Tangana, Residente, Black Pumas, Camilo Séptimo, entre otros, pero quienes realmente se llevaron toda la atención del público fueron los integrantes de la famosa Banda MS.

El proyecto de banda sinaloense recibió un sinfín de críticas al no ser considerado como parte de la identidad del festival, pese a que ésta ha cambiado constantemente, abriéndose a otras ofertas no sólo musicales, también audiovisuales o de comedia.

Sin embargo, no se trata de la primera ni de la última banda que, de acuerdo con los fanáticos más puristas del proyecto conocido como Vive Latino, es ajena a lo que presuntamente representa el cartel y que, contrario a lo que todos pensaron, fueron un rotundo éxito una vez en la tarima.

Ángeles Azules

Todo comenzó en la edición 2013, cuando unos renovados Ángeles Azules lanzaron al mercado un disco junto a músicos mexicanos como Saúl Hernández, Kinky, Carla Morrison, Jay de la Cueva, IMS, Celso Piña, entre otros, por lo que probar suerte en el Vive Latino era hasta lógico.

Y no decepcionaron, la banda se plantó de manera única en uno de los escenarios secundarios del renovado festival con miles de fanáticos de la cumbia capitalina reunidos en el Estadio Palillo Martínez.

Los Tigres del Norte

Las leyendas del corrido y el norteño, liderados por la familia Hernández, se presentaron en el Festival durante la edición 2014, ni más ni menos que en el escenario principal, dentro del Foro Sol, ante más de 50 mil personas.

Así desfilaron por el “festival rockero” temas como el “Jefe de jefes”; “Ni parientes somos”; “La Mesa del rincón”; “Contrabando y traición”; “La tumba Falsa”, entre muchos otros, convirtiéndose en una de las más largas presentaciones de la historia.

Pablito Mix

Ese mismo año hizo lo mismo Pablito Mix, y aunque estuvo en un escenario mucho más pequeño, denominada la Carpa Gozadera, el reguetonero puso a bailar a los más rockeros de la fiesta musical por excelencia en la capital mexicana, y en horario estelar.

Los Ángeles Negros

El guitarrista fundador Mario Gutiérrez, y los cantantes Antonio Saavedra y Mauricio Ruiz se presentaron en el festival acompañados de múltiples invitados que cantaron junto a ellos, o instrumentalizaron la noche, como los hermanos Durán, de Los Bunkers, Emmanuel del Real (Meme) o Humberto Navejas, entre otros.

Bronco

Sin ninguna clase de titubeo, mucho menos miedo, Lupe Esparza y compañía se sumaron a la edición 2017 del Festival Iberoamericano de Cultura Musical, donde miles de fanáticos se rindieron a sus pies en el ya emblemático estadio Palillo Martínez.

“Nunca voy a olvidarte” abrió la increíble velada, mientras que “Sergio el bailador” y “Libros tontos” le dieron fin no solo a un primer día de conciertos tan diversos que fueron de Los Fabulosos Cadillacs a Illya Kuriaky and The Valderramas, y a Babasónicos o a The Pretty Reckless.

CIUDAD DE MÉXICO, 18MARZO2017.- El grupo Bronco se presentó en uno de los escenarios del festival Vive Latino, en su edición decimoctava. FOTO: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ /CUARTOSCURO.COM

La Sonora Santanera

Al día siguiente del mismo año, domingo, entrada la tarde, con el sol sobre nuestros ojos, pero a punto de ocultarse detrás de las edificaciones capitalinas, la Sonora Santanera tomó por asalto el mismo escenario.

Entre sus invitados estuvieron reconocidos personajes de la industria musical mexicana como Maldita Vecindad, Julieta Vengas o Paquita la del Barrio, quienes amenizaron con granes éxitos como “La boa” o “Los Luchadores” por alrededor de 40 minutos, para luego marcharse entre aplausos.

CIUDAD DE MÉXICO, 19MARZO2017.- Una pareja baila al ritmo de la Sonora Santanera durante la edición número 17 del Festivsl Vive Latino, en el Foro Sol FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM

Intocable

Intocable aterrizó desde los Estados Unidos de Norte América para entregarle a su público varios de los más grandes éxitos de su repertorio, en un concierto que fue polémico y duramente criticado tras un par de años de no presentar dichas alternativas.

A pesar de todo, el lugar lucía completamente lleno, ni un solo espacio entre el público presente podía notarse mientras “No te vayas”; “Te persono”; “Fuerte No soy” o “¿Y todo para qué?” hacían lo suyo en la sangre, corazones y memoria de los presentes, quienes ya entrados en el calor de las copas, hasta tiraron una que otra lágrima.

CIUDAD DE MÉXICO, 18MARZO2017.- Jóvenes asisten a la edición decimoctava del festival Vive Latino en el Foro Sol, donde se presentan bandas como Los Fabulosos Cadillacs, Babasónicos, Bronco, Jarabe de Palo, La Tremenda Korte, entre muchos otros. FOTO: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ /CUARTOSCURO.COM

Los Tucanes de Tijuana

La última edición del festival, ese realizado en la frontera de una pandemia mundial que nos dejó por al menos un año sin conciertos o cualquier otra alternativa cultural, presentó a una de las bandas legendarias del corrido norteño.

Los Tucanes de Tijuana, con el cantante y bajo sexto Mario Quintero al frente, sorprendieron al dar uno de lo mejores conciertos de la velada. Lamentablemente la pandemia y las precauciones por no querer ser parte de las estadísticas de la enfermedad que estaba a punto de encerrarnos en nuestros hogares por varios meses, alejaron a la gente; pese a todo, el lugar lució abarrotado.

