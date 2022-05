“Pido la cabeza de quien sea”: padre de Debanhi Escobar lanzó nuevo mensaje

Mario Escobar declaró que su hija fue asesinada y sembrado, y que no permitirá impunidad. (Fotos: Instagram/YouTube)

Tras el lanzamiento de su canal oficial, Mario Escobar, padre de Debahi, emitió un nuevo mensaje en el que afirmó que su hija fue asesinada y sembrada, al tiempo que declaró no permitirá impunidad en el caso.

“Tengo la esperanza todavía de que se va a verificar y que en la necropsia van a salir muchas cosas y, si hay alguien que haya sido negligente -aparte de que los corran o remueva-, pido la cabeza de quien sea”, reviró Escobar, mencionando al fiscal general de Justicia de Nuevo León, Gustavo Adolfo Guerrero, y a la fiscal especializada en feminicidios y delitos contra las mujeres, Griselda Núñez Espinoza.

“Ahora resulta que ya encontraron el cuerpo de Yolanda, que encontraron a una personas y le están imputando cuatro feminicidios; ojalá y así fuera, ojalá y no se equivoquen”, declaró el ciudadano, “podrían imputarle todos los feminicidios que ha habido”, completó, al señalar que le parece información engañosa.

Mario Escobar QUEREMOS LA VERDAD 9 de Mayo 2022

“Estoy cansado, estoy molesto porque no hacen bien su trabajo. No es posible que encuentren a una persona que falleció y le imputen 4 feminicidios y con eso cierran 4 casos”, cuestionó Escobar tras las declaraciones de la fiscalía. “Queremos que nuestros hijos estén tranquilos; yo ya no lo tengo. A lo mejor mucha gente habla porque no tienen hijos, no lo entenderían”, reviró contra la audiencia.

En el video de 16 minutos aseveró que “en el caso de Debanhi, que fue un feminicidio, que la mataron, que la sembraron, que ahí están las pruebas, se va a demostrar todo.” Por su parte, aseguró estar armando una cronología de los hechos con toda la información disponible, incluidos los archivos multimedia que filtró la fiscalía: “tengo muchas cosas que ahorita estoy armando, voy a dejar cartas donde está toda la verdad”, agregó.

Afirmó que toda la información que él tiene también la tienen las dependencias encargadas del caso. Acusó que, a pesar de las filtraciones y de más de 30 días de investigaciones, aún no haya detenidos. “Exhorto a las autoridades a que hagan su trabajo; no es posible que gente que no tengamos estudios tengamos que aportarles evidencias cuando ellos tienen la facilidad de solicitar videos, entrevistas, de checar si se equivocaron en alguna palabra.... de hacer una cronología de lo que la gente dice”, comentó.

El motel Nueva Castilla donde fue encontrada sin vida la joven Debanhi Escobar, de 18 años.

“De que la mataron, sí la mataron. De que la sembraron, sí la sembraron. Ahora dice la licenciada Griselda que no era Debanhi la del vídeo, cuando todos vemos que sí es”, esto después de la conferencia de prensa que tuvo la Fiscalía General del estado para dar a conocer los avances de la investigación.

“(En los videos) se ven muchas cosas que no han aclarado y que no voy a permitir que no lo aclaren, por mi hija, porque se lo prometí, porque estoy cansado de tantas mentiras, de tantas injusticias, porque siguen matando gente, porque nosotros como ciudadanos tenemos que hacer el trabajo de la fiscalía, y no, a ellos les pagan por eso, y si se equivocan a ellos tienen que levantarles una carpeta, porque es nuestro derecho como ciudadanos levantar la voz, nada mas que mucha gente tiene miedo”, remató el afectado.

Debanhi Escobar desapareció desde el pasado 8 de abril y su cuerpo fue localizado el 21 del mismo mes. (Foto: Twitter/dinosaurvlogs)

Mario Escobar concluyó preguntando “ahorita fue Debanhi, ayer fue Yolanda, mañana quién será”. Por último, aseveró: “si tengo que morir para tener esa sociedad digna, ofrezco mi vida para que esto cambie, no tengo miedo a la muerte”.

En sus declaraciones también mencionó a Samuel García, actual gobernador del estado: “Queremos un Nuevo León diferente, un nuevo Nuevo León, como era la frase del gobernador, ahí sí queremos un nuevo Nuevo León, que ya no haya impunidad, pero la fiscalía tiene que hacer su trabajo”, finalizó.

