El crudo mensaje de la mamá de Debanhi a quienes la culpan: “Que si el vodka o drogas, ella ya no puede defenderse”

Mamá De Debanhi Sólo Busca Justicia Para La Joven

Dolores Bazaldúa subió el video de su primera declaración pública respecto a las investigaciones por la muerte de su hija, Debanhi Escobar. En la grabación de YouTube, la madre de familia se dirigió a las personas que lanzan calificativos revictimizantes a la joven, cuyo cuerpo fue encontrado el 21 de abril en el Motel Nueva Castilla luego de 13 días de búsqueda.

De igual manera, la mamá de Debanhi explicó que anteriormente no se encontraba en condiciones emocionales para rendir declaraciones o entrevistas y por eso no había realizado comentarios frente a cámara. Posteriormente, aclaró que la joven ya no se puede defender y no aporta nada a la investigación el que personas ajenas estén juzgando o suponiendo cómo era su vida privada.

Debanhi Escobar tenía 18 años y estudiaba Derecho en la UANL (Foto: Instagram/@debanhi.escobar)

“Como padres hemos sufrido mucho la pérdida de nuestra hija, más por todas las circunstancias en que pasaron las cosas, me han llegado muchos mensajes en las diferentes redes, escucho muchas cosas en las que dicen ‘Ella era la que se drogaba’, ‘ella era la que compró el vodka’, ‘ella era la de todo’, desgraciadamente ella no está para defenderse”, mencionó.

Dolores Bazaldúa dijo que cree en la justicia y confía en que la van a defender. “Lo único que quiero y exijo es que se aclare esto, que salga el culpable o los culpables, que como sociedad hagan que creamos que hay alguien para defendernos”, explicó.

La mamá de Debanhi Escobar solo busca que el caso se resuelva

La mamá de Debanhi también relató que al principio de la búsqueda, se sintió amparada por las autoridades, pero luego tuvo que participar directamente en las investigaciones para ser tomada en cuenta: “desgraciadamente tienes que ver muchas cosas adelante, buscar tu mismo tus propias pruebas para que la justicia te haga realmente justicia”, mencionó.

En la grabación, Dolores se dijo triste y dolida, pero admitió que la gente que también busca esclarecer sus casos son quienes entienden sus emociones: “Ustedes no se imaginan cómo me siento, las madres y las personas que realmente han padecido por esto son las personas que me comprenden, cuando andábamos en la búsqueda muchas personas se nos acercaron, que tienen mucho tiempo de no saber de sus hijos y de sus hijas, yo desconocía todo esto, desgraciadamente ahorita que estoy pasando por esto me doy cuenta de las muchas injusticias que hay.”

Mamá De Debanhi Habló Sobre Buscar A Su Hija Y Lanzó Mensaje A Jóvenes

En su mensaje, la mamá de Debanhi se dijo dispuesta a que el caso de la joven estudiante de Derecho marque un precedente legal en cuanto a búsqueda de personas víctimas de desaparición.

“Si este legado nos deja nuestra hija, de luchar y seguir luchando por todas esas injusticias, créanme que lo vamos a hacer” mencionó. De igual manera, agradeció a todas las personas que, de forma solidaria, han mostrado apoyo hacia ella y su familia: “Es una pesadilla que ya quisiera que terminara”, mencionó.

Finalmente, lanzó un mensaje para las y los adolescentes: “Y a todas las jovencitas y jovencitos que quieren divertirse, que desgraciadamente estuvieron encerrados en su casa por la pandemia o por otras situaciones y quieren divertirse: háganlo, pero todo con moderación, fíjense con quien van a las fiestas, fíjense quienes son sus compañeros, sus amigas, sus amigos, háganle caso a sus padres o a sus madres, por algo se los decimos”.

La mamá de Debanhi invitó a otros jóvenes a tener "fijarse bien quienes son sus amistades" (Foto: REUTERS/Daniel Becerril)

Como parte de su reflexión, mencionó directamente las sugerencias previas que le hizo a Debanhi para que no acudiera a la fiesta: “Yo se lo dije a mi hija, que no se fuera, a lo mejor presentía algo, desgraciadamente las cosas pasaron de otro modo”.

