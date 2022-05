Periodistas exigieron justicia por asesinato de Luis Enrique Ramírez, columnista de El Debate

Decenas de periodistas exigieron justicia por el asesinato del comunicador Luis Enrique Ramírez. (Foto: Cruz Serrano/ AFP)

Decenas de periodistas y miembros de la sociedad civil se manifestaron el viernes frente a la Catedral de Culiacán, en el estado de Sinaloa, para exigir justicia por el asesinato del periodista Luis Enrique Ramírez, cuyo cuerpo fue encontrado el jueves.

Ramírez escribía la columna El Ancla para el periódico El Debate y era director del portal Fuentes Fidedignas. Se investiga si el crimen se relaciona con su labor periodística en México, donde este año han sido asesinados otros nueve periodistas.

La manifestación comenzó en las escalinatas de Catedral, en el centro de Culiacán, a donde acudieron decenas de reporteros, camarógrafos, fotógrafos, defensores de derechos humanos y miembros de organismos civiles; quienes portaban pancartas y fotos del periodista asesinado.

María de los Ángeles Moreno, presidenta de la Asociación de Periodistas de Sinaloa 7 de Junio, exigió a las autoridades estatales y federales esclarecer el crimen.

“A Luis Enrique Ramírez lo asesinaron y eso es algo terrible para el periodismo. No queremos que las autoridades lo vean como un expediente más, un periodista más. Exigimos en los hechos justicia, no palabras. Que no nos digan que esto no quedará impune, porque lo hemos escuchado cientos de veces. Los periodistas no somos un gremio privilegiado, somos parte de la sociedad y exigimos justicia”, compartió Moreno durante la marcha.

La mujer dijo que el gremio periodístico se mantendrá atento al curso de las investigaciones para evitar que quede impune como otros casos que se han registrado en el estado.

Relató que Ramírez fue un gran periodista durante 40 años de trayectoria, enfocado a temas relacionados con la política y que “era una pluma privilegiada” que era reconocido por personalidades como la escritora Elena Poniatowska, compartió.

Por su parte, Ismael Bojórquez, director del semanario Ríodoce, dijo que México sigue siendo el país más violento para ejercer este oficio aunque no esté en guerra, sobre todo en estados en donde permea el narcotráfico, como Sinaloa.

“En México el crimen organizado sigue actuando sin ningún control, sin ningún contrapeso por parte del gobierno y eso es lo que provoca esta situación de riesgo en el gremio periodístico. (...) El propio Gobierno federal ha reconocido que en el 45% de las agresiones contra periodistas participan funcionarios y eso explica por qué los crímenes contra periodistas no se castigan y el nivel de impunidad se encuentra en un 97%”, relató Bojórquez en entrevista con Efe.

El crimen de Ramírez sucede 10 días antes del quinto aniversario del asesinato del reconocido periodista Javier Valdez, perpetrado el 15 de mayo del 2017.

En 2011 Ramírez había tenido que huir de Sinaloa por el temor de ser asesinado, según había revelado en una entrevista con un periódico local.

El periodista advirtió que temía por su vida y que él podía ser el siguiente luego de los asesinatos de varios compañeros a inicios de 2011.

Sobre ese antecedente, la titular de la Fiscalía General de Sinaloa, Sara Bruna Quiñónez, informó el jueves que es una de las líneas de investigación.

