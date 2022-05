“Requerimos medidas y no multiplicar excusas”: Zaldívar explotó contra impunidad en feminicidios

El ministro presidente mostró preocupación por la impunidad en feminicidios (Foto: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM)

Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), indicó que en México existe mayor impunidad en los casos de violencia de género por lo que urgió a que se lleve a cabo un “cambio cultural” desde las aulas alrededor del país.

Durante la firma de convenio que realizó la SCJN con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (AUNIES), Zaldívar señaló que una de las causas que provoca la violencia de género, misma que tachó como “tragedia colectiva”, se debe a la cultura machista que prevalece en los hogares de las familias mexicanas y que posteriormente prevalece en las aulas de diferentes grados educativos.

No obstante, comentó que esta cultura prevalece en las universidades debido a que no se establecen “políticas de cero tolerancia al lenguaje, a los chistes, a las miradas y al multi acoso que sufren todas las mujeres que acuden a los centros de educación”.

Asimismo, el ministro presidente precisó que en México asesinan a 10 mujeres en promedio, por lo que insistió en que “tenemos que construir un país donde cualquier mujer pueda estar en la calle, a cualquier hora, vestida como ella lo determine y no por eso justificar que se le ataque y se le desaparezca”.

Arturo Zaldívar firmó convenio con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Foto: Twitter)

Por ello, urgió que las autoridades a tomar medidas ante la ola de violencia de género que atenta al país y pidió no multiplicar sus excusas, ya que, según sus declaraciones, los hombres asesinan a mujeres por la falta de rigor en las investigaciones entorno a los feminicidios.

“¿Por qué los hombres matan mujeres todos los días? Porque pueden y porque no pasa nada. Porque no hay consecuencias, porque los feminicidios no se investigan. Porque cuando se investigan, se investigan mal y, como se investigan mal, por regla general las carpetas, en las fiscalías no se arman adecuadamente. Los asuntos que se judicializan de desapariciones y muertes de mujeres son una minoría casi insignificante”, declaró el ministro presidente de la SCJN.

“Más allá de discursos, y más allá de todo lo que podamos decir, requerimos tomar medidas urgentes y no multiplicar las excusas. Todas y todos tenemos una responsabilidad. Creo que debemos celebrar una gran alianza, las autoridades, las universidades públicas y privadas, la sociedad civil para revertir esta tragedia colectiva, hagamos un esfuerzo sobrehumano, hagamos una alianza, hagamos un frente en contra de los feminicidas”, agregó Arturo Zaldívar.

El ministro presidente pidió a las autoridades a no excusarse ante la ola de violencia de género que atenta al país (Foto: EFE/Elvis González)

Cabe mencionar que tan sólo en 2021, en el periodo que comprende de enero a noviembre fueron asesinadas 3 mil 462 mujeres de las cuales 922 fueron víctimas de feminicidio. Esta cifra revela el alarmante dato de que al menos 10 mujeres son asesinadas diariamente en el país.

Pese a que en distintas ocasiones se ha tratado de visibilizar el grave problema, la violencia e impunidad en México no cesan y en lo que va de 2022 se ha registrado un promedio de al menos siete mujeres desaparecidas al día.

En ese sentido, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas reportó que, entre el periodo del 1 de enero al 14 de abril, desaparecieron 748 mujeres.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) los estados con mayor número de feminicidios acumulados en el 2021 fueron el Estado de México (Edomex) con 132, le sigue Jalisco y Veracruz con 66 casos ambas entidades; la Ciudad de México (CDMX) registró 64 asesinatos de mujeres por razones de género y Nuevo León 57.

