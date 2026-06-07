Lluvias intensas y posible ciclón tropical mantendrán en alerta a gran parte de México este domingo

Lluvias Clima CDMX frío bajas temperaturas Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

La interacción de diversos sistemas meteorológicos provocará un temporal de lluvias intensas en gran parte del territorio nacional durante este domingo, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Entre los fenómenos que influyen en estas condiciones destacan dos zonas de baja presión con alta probabilidad de desarrollo ciclónico en el océano Pacífico, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, además de canales de baja presión e inestabilidad atmosférica.

Las autoridades advirtieron que las precipitaciones podrían ocasionar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como inundaciones en zonas urbanas y rurales, por lo que exhortaron a la población a mantenerse informada sobre los avisos oficiales.

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Pronostican lluvias torrenciales e intensas en varias entidades

Clima SMN (conagua_climaX)

Durante este domingo se espera que continúe el temporal de lluvias sobre entidades del noreste, oriente, centro, occidente, sur y sureste del país, incluido el Valle de México.

Los estados con mayores acumulados de lluvia serán Michoacán, Guerrero, Puebla, Oaxaca y Chiapas, donde se pronostican lluvias intensas a puntuales torrenciales.

Asimismo, se prevén lluvias intensas en regiones de Jalisco, Colima, Veracruz, San Luis Potosí e Hidalgo, mientras que en Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala se esperan lluvias muy fuertes.

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Por otra parte, entidades como Guanajuato, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Tabasco registrarán lluvias fuertes, mientras que en Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit y la Península de Yucatán se presentarán chubascos de distinta intensidad.

Las autoridades meteorológicas señalaron que estas condiciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y posible caída de granizo en algunas regiones.

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Posible ciclón tropical frente a las costas de Guerrero

Mapa de pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional para el 8 de junio de 2026, mostrando zonas con lluvias intensas, rachas de viento y la posible formación de un ciclón tropical. (SMN/Conagua)

Uno de los fenómenos que mantiene bajo vigilancia al SMN es una zona de baja presión ubicada al sur de las costas de Guerrero, la cual presenta alta probabilidad de evolucionar a ciclón tropical durante las próximas horas.

De concretarse su desarrollo, el sistema reforzaría el ingreso de humedad hacia el occidente, centro y sur del país, incrementando significativamente el potencial de lluvias intensas y oleaje elevado en zonas costeras del Pacífico mexicano.

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Las autoridades mantienen un monitoreo permanente de la trayectoria y evolución de este sistema para informar oportunamente a la población y a las entidades de protección civil.

Valle de México tendrá lluvias fuertes y posibles encharcamientos

Intensas lluvias en la Ciudad de México (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Ciudad de México y el Estado de México también permanecerán bajo condiciones de tiempo severo durante este domingo.

Se esperan lluvias muy fuertes, principalmente durante la tarde y noche, acompañadas de actividad eléctrica y posibles encharcamientos en vialidades, afectaciones al tránsito y riesgos de inundación en puntos vulnerables.

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Las autoridades recomendaron a la población evitar cruzar corrientes de agua, retirar basura de coladeras y mantenerse atenta a los avisos emitidos por Protección Civil.

Continúa la onda de calor en gran parte del país

A pesar de las lluvias, persistirán las temperaturas elevadas en diversas regiones del país. El SMN informó que continuará la onda de calor en estados del noroeste, occidente y sur de México.

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Entre las entidades afectadas se encuentran Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, donde se mantendrán temperaturas calurosas a muy calurosas durante la tarde.

Además, se prevé que a partir de este domingo inicie una nueva onda de calor en zonas del suroeste de Coahuila.

Ante este panorama, las autoridades recomendaron evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse hidratados y extremar precauciones, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

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La combinación de lluvias intensas, posible formación de un ciclón tropical y altas temperaturas convierte a este fin de semana en uno de los periodos meteorológicos más complejos de la temporada, por lo que se exhorta a la población a seguir las actualizaciones oficiales y tomar medidas preventivas.