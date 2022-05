May the 4th be with you: conoce los mejores memes que circulan en redes sociales y por qué se celebra el día de Star Wars

Meme extraído de Facebook Créditos: Star Wars-Memes

Con el paso del tiempo, el 4 de mayo se ha convertido en una fecha de relevancia en la cultura popular a nivel internacional debido a la celebración del Día de Star Wars. La saga creada por el cineasta George Lucas continúa causando revuelo incluso después de más de cuatro décadas desde el estreno del primer film y las referencias entre los internautas son constantes con la elaboración de innumerable cantidad de memes.

Con la célebre frase “May the force be with you” se ha hecho ya una costumbre ya conmemorar en esta fecha la existencia de la exitosa franquicia. La guerra de las galaxias es una serie de películas basadas en la historia de la familia Skywalker, sus aventuras y sus luchas, así como la de icónicos personajes como Yoda, Obi-Wan Kenobi, Han Solo, Chewbacca, R2-D2 y C-3PO.

La historia de Star Wars se desarrolla en una galaxia muy lejana, que tiene como principal característica la formación de planetas de todo tipo. La trama se centra en una disputa entre un imperio dictatorial que busca gobernar el universo y otro grupo libertario que pretende mantener la paz.

Foto: @StarWarsLA

Sin estar claro el origen y la razón por la que el cuarto día de mayo se conmemora el Día de Star Wars, la versión más conocida tiene que ver con la primera ministra del Reino Unido entre los años 1979 a 1990, Margaret Thatcher. Tras acceder al cargo, el partido al que pertenecía la Dama de Hierro mandó una felicitación en la que se leyó “May the fourth be with You, Maggie. Congratulations”, cuya traducción se lee como “que el 4 de mayo esté contigo, Maggie”.

Una similitud con la frase que apareció en la película estrenada apenas dos años atrás: ”que la fuerza te acompañe”. El juego de palabras tomó aún más fuerza con la proliferación de las redes sociales en los inicios del siglo XXI. Sin la comunicación desde diferentes partes del planeta entre los fans, principalmente en Facebook, no hubiera sido posible llevar este evento a la realidad. En la actualidad se celebra en países de Europa, Asia, aquí en México y Estados Unidos.

Evento en Star Wars California. (Photo by Albert L. Ortega/Getty Images)

Para fans y seguidores, esta fecha es ideal para lucir los mejores atuendos, accesorios y objetos relacionados con La guerra de las galaxias. A lo largo de la jornada, son comunes los eventos temáticos como reuniones o concursos, así como la proliferación de productos y ofertas por parte de tiendas.

Imagen: Facebook

El Maestro Yoda es una de las figuras más seguidas por los fanáticos, por ello, han sido creados muchos memes en su honor. El personaje ficticio es un pequeño extraterrestre con enormes orejas líder de todos los “Jedis”. Se caracteriza por ser sabio y muy poderoso, capaz de bloquear relámpagos del lado oscuro aparte de tener mucha habilidad para el manejo del sable de luz.

Imagen: Facebook

Los “Jedis” son los guardianes de la paz y la justicia que utilizan el lado luminoso de la energía como principal fuente de poder. Esto con el objetivo de mantener la paz en la Galaxia.

Imagen: Facebook

Baby Yoda es otro personaje que se distingue por ser una versión aún más pequeña del Maestro Yoda, sin embargo, aún no se sabe muy bien la relación de ambos, si es su hijo, si es el mismo Maestro o simplemente pertenece a la misma especie. Lo único que sí es seguro es que es uno de los integrantes más populares de la filmografía en la era reciente.

Imagen: Facebook

Al ser un día tan especial, Infobae recopiló las imágenes más populares de esta espectacular franquicia. En el siguiente meme podemos observar al Baby Joda : “Está bien, vamos pero sólo me voy a tomar una cerveza / 10 cervezas después”.

Foto: Twitter @Nerdcopolis

El elenco ha sido conformado, entre otros por nombres como los de Mark Hamill, Carrie Fisher, Harrison Ford, Alec Guinness, David Prowse, Peter Mayhew, Anthony Daniels o Kenny Baker.

Foto: @XtremeThePlayer

