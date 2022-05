López-Dóriga explotó contra la oposición rumbo a 2024: “No tiene un solo líder capaz de competir”

Joaquín López-Dóriga arremetió contra la oposición por la falta de candidatos fuertes para 2024 (Foto: Cuartoscuro)

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, ha tirado varias cartas que podrían competir por ser los sucesores de la silla presidencial, herederos de la Cuarta Transformación (4T) que inició en el seno del Movimiento Regeneración Nacional.

Por lo menos, han sonado tres candidatos de gran relevancia, incluso vitoreados por los simpatizantes de Morena: Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX; el canciller Marcelo Ebrard; y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

Otras manos se han levantado desde los guindas, o los partidos de su coalición, aunque con menos posicionamiento que los anteriores, tal es el caso del senador Ricardo Monreal o el diputado Gerardo Fernández Noroña, incluso empresarios como Patricia Armendariz o Antonio Pérez Garibay, papá del piloto Sergio Pérez, ambos diputados.

Desde la oposición, especialmente de la coalición Va X México del PRI, PAN, PRD, también han sonado diversos nombres como el ex candidato presidencial Ricardo Anaya, la senadora Lilly Téllez, el empresario Claudio X. González, Gustavo de Hoyos, entre otros.

Marko Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano están en busca del mejor candidato (Foto: Twitter/@PRI_Nacional)

Sin embargo, a ojos del periodista Joaquín López-Dóriga, ninguno de ellos es tan fuerte como para liderar a la oposición, y mucho menos para competir contra cualquiera de los candidatos de Morena, por lo menos hasta este momento.

A través de su columna de opinión para Radio Fórmula, publicada en su perfil oficial de TikTok, aseguró que la candidatura debió empezarse a construir desde que Andrés Manuel López Obrador arrasó en las elecciones de 2018, y no esperar cuatro años.

“Han dejado correr 4 años sin poder construir un candidato competitivo. No lo hay. No lo hay. que me digan uno, un candidato de oposición competitivo que pueda, no ganar si quiera, competir dura, ferozmente, lealmente, cercanamente a un candidato de Morena. Quiero un nombre, uno solo. No lo hay. No lo busquen porque ni uno hay”, dijo con visible molestia durante su grabación.

Además, aseguró que los dichos acerca de que todavía no es tiempo de hacer un destape de candidatos, son completamente falsos, pues en septiembre de 2023 ya comienza a dar sus primeros pasos el periodo electoral para el año 2024, cuando AMLO abandonará la presidencia.

Joaquín López-Dóriga estalló contra la oposición (Foto: Cuartoscuro)

“Aquí, mire, es como decía yo en la campaña de Lopez Obrador, que era la fábula alrevés. La liebre no dejaba de correr, esa es AMLO, y la tortuga estaba tirada en la hamaca, esos son los candidatos de oposición. Hoy está la hamaca vacía”, criticó el presentador mexicano.

En este sentido, López-Dóriga explicó para Radio Fórmula que mientras la oposición continúa a la espera, Andrés Manuel no ha dejado de correr, de construir candidaturas fuertes y competitivas para el año 2024.

“Allá ellos y su locura. Pobre país, que tiene una oposición incapaz de construir una candidatura. Ni toda la oposición junta lo ha logrado”, concluyó el periodista mexicano.

Joaquín López-Dóriga asegur´oque la oposición no tiene un líder (Foto: Cuartoscuro)

A través de los comentarios recibió múltiples felicitaciones por su posicionamiento, pues incluso consideraron que supuestamente es la primera vez que “un periodista dice algo coherente”. También recibió muchos comentarios negativos por parte de la oposición.

“Por primera vez, Joaquín López-Dóriga, estoy de acuerdo contigo. La oposición moralmente derrotada, ya se acaó y desaparece por completo”, fue el comentario del usuario identificado como joncali.

Por otra parte, el usuario ingefer1, aseguró en el mismo video que aunque hubiera un candidato competitivo por parte de PRI-PAN-PRD, “no se votará jamás por el PRIAN, así de fácil”.

