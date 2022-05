“¡Marcelo presidente!”: ovacionan a Ebrard Casaubón durante mitin de Morena en Hidalgo

"¡Marcelo presidente!" fue una de las porras que se escuchó durante el evento en Hidalgo (Foto: Twitter / @m_ebrard)

Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), fue ovacionado durante un evento en Hidalgo e incluso fue nombrado “presidente” por los asistentes al evento de apoyo a Julio Menchaca, candidato de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a la gubernatura del estado.

Este domingo 1 de mayo, en Acatlán, Hidalgo, decenas de simpatizantes y militantes ovacionaron al canciller de México y exclamaron al unísono “¡Marcelo presidente!”, mientras que para Menchaca Salazar lo apoyaron con “¡Puro gobernador!”, pues el morenista se perfila como uno de los contrincantes más populares en el proceso electoral de este año. Cabe recordar que en 2022 se definen seis gubernaturas: Aguascalientes, Durango, Tamaulipas, Quintana Roo, Hidalgo y Oaxaca.

Conforme a las encuestas y preferencias electorales, los principales contrincantes en hidalgo son Menchaca, abanderado de la coalición Juntos Hacemos Historia (Morena, PT y PVEM), y Carolina Viggiano, de Va por México (PRI, PAN y PRD), por lo que la secretaria general del PRI se perfila como el rival a vencer para Regeneración Nacional.

Cabe recordar que el lunes 25 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), durante la conferencia matutina, señaló que Viggiano Austria quiere desaparecer los apoyos sociales destinados a las pensiones de los adultos mayores para destinarlos a la construcción de carreteras en Hidalgo, algo que consideró caciquil y esclavista.

Carolina Viggiano es el rival a vencer en Hidalgo (Foto: EFE / Carlos Ramírez)

Durante la mañanera, López Obrador comparó este tipo de prácticas con las promovidas durante la dictadura de Porfirio Díaz, esto porque de acuerdo con el mandatario nacional, la abanderada del PRI dijo que de llegar a la gubernatura retiraría los apoyos sociales que dispensa la administración de la 4T.

“No me extraña de que hay que quitar las pensiones a los adultos mayores. Fue sincera, porque también cuando se estableció de que iba a convertirse en un derecho constitucional la pensión para adultos mayores, todos los del PAN votaron en contra, pero no me extraña porque para ellos eso es populismo”

Ante esta afirmación, la aspirante a gobernadora dijo que es una mala interpretación del presidente, pues ella, en caso de que llegue al ejecutivo local, no retirará esos beneficios, al contrario, los incrementará y acusó de ser un intento político por favorecer a Julio Menchaca Salazar, el candidato de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en Hidalgo.

AMLO aseguró que Morena tiene perfiles de sobra para las elecciones de 2024 (Foto: loprezobrador.org)

“Yo no pienso quitar los programas sociales, menos las pensiones a adultos mayores, al contrario, yo le entro con usted para incrementar esos programas y que nuestros adultos mayores reciban mucho más, todo lo que se merecen, Hidalgo ya decidió”

Junto con ella, Alejandro Moreno, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), defendió a Carolina Viggiano y aseguró que es un intento de López Obrador por perjudicar la campaña de la priista en un momento crítico para la democracia.

“Con la intención de dañar la candidatura de Carolina Viggiano, Morena saca de contexto una declaración que es verdad: Los programas sociales no tienen reglas de operación, son opacos y se están robando el dinero. Exigimos al Ejecutivo que deje de meter las manos en la elección”

Viggiano Austria es muy cercana al poder de las esferas más altas en el PRI. Está casada con Rubén Moreira Valdez, ex gobernador de Coahuila (2011 - 2017), secretario general del partido (2019) y actual presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados. Asimismo, es cuñada de Humberto Moreira Valdez, ex presidente del PRI en 2011 y ex gobernador de Coahuila (2005 - 2011). Asimismo, ella fue indexada en la lista de diputados plurinominales en las elecciones de 2021 para garantizar su lugar en San Lázaro y ahora, se perfila como una de las favoritas para ganar la elección de este año.

