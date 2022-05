Carmen Aristegui se deslindó de la campaña de Va Por México contra AMLO: ”No fui notificada”

Carmen Arístegui aseguró que no le notificaron que utilizarían su foto (Foto: EFE/ Lenin Nolly)

Luego de que la coalición Va por México, integrada por el Partido Acción Nacional (PAN), el Revolucionario Institucional (PRI) y el de la Revolución Democrática (PRD); expusieron un mural en donde aparecieron fotografías de legisladores de sus bancadas, empresarios, influencers, instituciones educativas y periodistas, algunos de los que figuraron salieron a negar nexos con dichas fracciones políticas.

Tal fue el caso de la periodista Carmen Aristegui, quien durante su programa radiofónico del pasado 3 de mayo informó que Va por México no le notificó que utilizarían su imagen en su mural de “perseguidos políticos”.

“Veo mi fotografía ahí, veo la fotografía de otras personas también dedicadas al periodismo, y otras personas dedicadas a actividades sociales y políticas que la oposición está identificando como perseguidos, persecución política. En lo que a mí corresponde, no fui notificada que estaría mi fotografía en ese muro. Lo comento al público para que vea que no hubo de mi parte una consulta de las personas, dirigentes de estos partidos políticos, para poner mi fotografía ahí. Simplemente lo comento para que usted lo registre”, señaló la periodista.

Quien también figuró en el cartel del bloque opositor fue el influencer Chumel Torres, mismo que se ha caracterizado por ser uno de los más férreos críticos del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), su proyecto de nación autodenominado como la Cuarta Transformación (4T) y del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Chumel Torres pidió que no se vincule con ningún partido o actor político (Foto: MARIO JASSO /CUARTOSCURO.COM)

Pese al posicionamiento del conductor del Pulso de la República hacia la administración de López Obrador, el youtuber pidió a los partidos que conforman Va por México retirar su fotografía: “Políticos (todos). No me caen bien. Ninguno. De ningún partido. No somos amigos. No quiero que me vinculen a ustedes en ningún momento, proyecto o lugar”.

Durante la conferencia de prensa en la que salió a la luz dicho cartel, los dirigentes de los partidos que integran a Va por México, Marko Cortés del PAN, Alejandro Moreno del PRI y Jesús Zambrano del PRD, expresaron que pedirán a la comunidad internacional que mantengan “los ojos sobre México” para que sea difícil que se dé una persecución política.

Durante su participación, el priista expuso que Morena está mostrando su “ADN dictador”, ya que los acusó de no querer entablar acuerdos con la oposición para solamente aprobar las ideas que ellos tienen; además de “despreciar” a las instituciones.

Finalmente, lanzó un llamado a la ciudadanía y sociedad civil: “Nosotros estamos dando la batalla, pero la sociedad civil también nos va a apoyar. Vamos juntos a evitar que estos mafiosos sigan sembrando mentiras. No podemos permitir que la tiranía de Morena se apodere de México y se instaure una dictadura”.

Marko Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano ofrecieron conferencia de prensa en donde criticaron la administración de AMLO y Morena (Foto: Twitter/@PRI_Nacional)

Por su parte, el blanquiazul se lanzó contra la Reforma Electoral del tabasqueño, pues la calificó como “un acto más del circo de Morena y del presidente López Obrador”, debido a que sentenció que se trata de un “dardo envenenado” en contra del Instituto Nacional Electoral (INE), del Tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la democracia.

Mientras tanto, el perredista aseguró que la iniciativa en materia electoral de López Obrador “no pasará” ya que, según sus declaraciones, los legisladores opositores unirán fuerzas como con la Reforma Eléctrica, la cual se desechó luego de que Morena no consiguiera la mayoría calificada en la Cámara de Diputados el pasado 17 de abril.

