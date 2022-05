Ricardo Anaya acusó que la Reforma Electoral es un distractor de AMLO para opacar tragedia de la Línea 12

El ex candidato a la presidencia acusó al Jefe del Ejecutivo de querer encubrir su responsabilidad por el colapso de la Línea 12 del metro

Ricardo Anaya Cortés se unió a la ola de arremetidas en contra de la Reforma Electoral del presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Pero a diferencia de la mayoría de éstas - críticas de la eliminación de los plurinominales o la reducción de consejeros -, el ex candidato a la presidencia aseguró que el tabasqueño habría enviado dicha iniciativa para evitar que reviva la conversación por el colapso de la Línea 12 del Metro (que dejó 26 muertos y más de 70 heridos).

Esto, señaló, con el objetivo de seguir encubriendo a los responsables de la tragedia acontecida hace un año, el pasado 3 de mayo del 2021, pues, dijo, forman parte o son allegados de las filas de Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

“A un año de la tragedia, ¿Dónde están los responsables? No, pues como son de Morena los están tapando; los están protegiendo. Ahora resulta que no hay culpables, nadie ha sido sancionado”.

Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard fueron de los más señalados como presuntos responsables de la tragedia. (Fotoarte: Infobae México)

Pese a las más de 1,400 diligencias y algunas destituciones realizadas, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) apenas buscará imputar a 10 presuntos culpables del colapso por los presuntos delitos de homicidio, lesiones y daños culposos, según informó su titular, Ernestina Godoy Ramos.

Y es que, cabe recordar, la tragedia figuró como una sacudida política en la popularidad de las dos imágenes más fuertes de Morena para los presidenciables 2024: el canciller, Marcelo Ebrard, y Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la CDMX.

Con dicho contexto, dijo Anaya, es que López Obrador envió su nueva iniciativa de reforma al Congreso porque “no quiere que se hable de Línea 12″, acusó en un video de Twitter.

“AMLO sabe perfectamente que esa reforma no va a pasar (...) y si sabe que no va a pasar, pues ¿Para qué propone algo tan absurdo? Pues para que no hablemos de la negligencia criminal de la Línea 12 que las víctimas siguen sufriendo y que los usuarios todos los días siguen padeciendo“, sentenció.

La Fiscalía capitalina aseguró que llegó a un acuerdo reparatorio con el 90% de los familiares de las 26 víctimas mortales. (Foto: EFE/ Sáshenka Gutiérrez)

De esa manera, el militante por Acción Nacional (PAN) hizo un exhorto a Andrés Manuel a rendir cuentas de los sucesos del año pasado, así como sancionar a quienes resulten responsables - independientemente del partido al cual llegaran a pertenecer.

“Que nos hablen con la verdad; que el presidente deje de proteger a los responsables; que nos diga qué pasó en la Línea 12 y que se sancione a los culpables”.

La noche del 3 de mayo de 2021 el tramo de la también llamada “línea dorada” - que conectaba las estaciones Olivos y Tezonco - colapsó dejando a 26 personas fallecidas y al menos 100 heridas, así como indignación por los antecedentes de irregularidades en la estructura reportados previamente.

Según Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MMCI) reveló anomalías en la construcción de los trechos designados a la empresa Grupo Carso, perteneciente al magnate Carlos Slim, además de la sustracción de bitácoras durante el periodo de obra.

De acuerdo con el informe de la asociación civil, las anomalías presentadas incluían la subcontratación de empresas sin las certificaciones requeridas, falta de varillas en cabezales, inconsistencias en fabricación de trabes y pernos faltantes en estructuras.

