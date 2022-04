“Con la intención de dañar”: Alito Moreno defendió a Carolina Viggiano de los ataques de AMLO

Alito Moreno defendió a su candidata para la gubernatura de Hidalgo (Foto: Cuartoscuro)

Alejandro Moreno, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), defendió a Carolina Viggiano, candidata de la coalición Va por México a la gubernatura de Hidalgo de los supuestos ataques del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), esto en la coyuntura electoral que definirá el destino de algunas entidades federativas en los próximos seis años.

El próximo domingo 5 de junio se definirán seis nuevas gubernaturas: Aguascalientes, Durango, Tamaulipas, Quintana Roo, Hidalgo y Oaxaca, donde las y los candidatos de las coaliciones Va por México (PRI, PAN y PRD) y Juntos Hacemos Historia (Morena, PT y PVEM) estelarizan la captación del electorado; sin embargo, en esta ocasión, el mandatario nacional entró a la discusión, por lo que el líder del PRI salió en defensa de su candidata.

“Dice la señora ‘hay que quitar la pensión y hay que destinar ese dinero a las carreteras’, pues eso es lo que hacían antes, nada más que no la destinaban a las carreteras, se robaban el dinero y ahora cada adulto mayor tiene su apoyo”

Carolina Viggiano aseguró que no terminará con las pensiones de adultos mayores (Foto: Twitter / @alitomorenoc)

Y es que durante la conferencia matutina de este lunes 25 de abril, el jefe del ejecutivo federal acusó a Viggiano Austria de querer desaparecer los apoyos sociales destinados a las pensiones de los adultos mayores y destinar dichos recursos a la construcción de carreteras en Hidalgo, algo que consideró caciquil y esclavista.

Durante la mañanera, López Obrador comparó este tipo de prácticas con las promovidas durante la dictadura de Porfirio Díaz, esto porque de acuerdo con el mandatario nacional, la abanderada del PRI dijo que de llegar a la gubernatura retiraría los apoyos sociales que dispensa la administración de la 4T.

“No me extraña de que hay que quitar las pensiones a los adultos mayores. Fue sincera, porque también cuando se estableció de que iba a convertirse en un derecho constitucional la pensión para adultos mayores, todos los del PAN votaron en contra, pero no me extraña porque para ellos eso es populismo”

En consecuencia, la aspirante a gobernadora dijo que es una mala interpretación del presidente, pues ella, en caso de que llegue al ejecutivo local, no retirará esos beneficios, al contrario, los incrementará y acusó de ser un intento político por favorecer a Julio Menchaca Salazar, el candidato de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en Hidalgo.

AMLO aseguró que la candidata del PRI, en caso de llegar a la gubernatura, buscará terminar con las pensiones de adultos mayores (Foto: Cuartoscuro)

“Yo no pienso quitar los programas sociales, menos las pensiones a adultos mayores, al contrario, yo le entro con usted para incrementar esos programas y que nuestros adultos mayores reciban mucho más, todo lo que se merecen, Hidalgo ya decidió”

Como signo de confianza, Moreno Cárdenas cerró filas con la priista y reiteró su confianza en la calidad del trabajo que implementará como gobernadora en caso de que gane la justa democrática organizada por el Instituto Nacional Electoral (INE).

“Con la intención de dañar la candidatura de Carolina Viggiano, Morena saca de contexto una declaración que es verdad: Los programas sociales no tienen reglas de operación, son opacos y se están robando el dinero. Exigimos al Ejecutivo que deje de meter las manos en la elección”

Viggiano Austria es muy cercana al poder de las esferas más altas en el PRI. Está casada con Rubén Moreira Valdez, ex gobernador de Coahuila (2011 - 2017), secretario general del partido (2019) y actual presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados. Asimismo, es cuñada de Humberto Moreira Valdez, ex presidente del PRI en 2011 y ex gobernador de Coahuila (2005 - 2011). Asimismo, ella fue indexada en la lista de diputados plurinominales en las elecciones de 2021 para garantizar su lugar en San Lázaro y ahora, se perfila como una de las favoritas para ganar la elección de este año.

SEGUIR LEYENDO: