“Es pública la destrucción ambiental del Tren Maya”: Emilio Álvarez Icaza respondió a AMLO

Emilio Álvarez Icaza, senador del Grupo Parlamentario Plural, respondió en un tuit al presidente Andrés Manuel López Obrador tras ser mencionado durante la mañanera de este lunes como uno de los opositores a la obra del Tren Maya.

“Respuesta a #AMLO. Con todo respeto: falta a la verdad. Es pública la destrucción ambiental del #TrenMaya. Los daños ecológicos son graves y podrían ser irreversibles. Le invito a recorrer juntos el tramo 5. Estoy dispuesto a rectificar si me equivoqué. ¿Usted rectificaría?”, escribió el senador en su red social.

El ejecutivo mexicano fue cuestionado sobre los permisos ambientales de la obra del Tren Maya, a lo que respondió que se trataba de una oposición política. “...yo diría politiquera, porque todo lo que hacemos lo quieren bloquear, todo lo ven mal. Es el señor Álvarez Icaza, Quadri, puro conservador, puro reaccionario”.

El mandatario aseveró que los grupos de oposición tienen detrás a intereses económicos. “Es una oposición como la de Claudio X. González a todo lo que hacemos. Son pseudo-ambientalistas financiados por empresas, grupos de interés creados, hasta por el gobierno de Estados Unidos”, agregó.

El tabasqueño reafirmó que no hay ninguna comunidad o ejido que se opongan a las obras que se realizan. “Es la oposición de grupos políticos que no tienen que ver con la zona, ¿qué van a conocer el municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, o Xpujil, Campeche? claro que no, muchos ni conocen la zona; esos que estamos hablando”, refiriéndose al senador Emilio Álvarez Icaza Longoria y al diputado federal por el Partido Acción Nacional (PAN), Gabriel Quadri De la Torre.

El presidente comentó que las críticas de la oposición sobre el Tramo 5 de la construcción del Tren Maya están financiadas por intereses particulares. “Es aquí donde está el dinero”, señaló el mandatario, “aquí está Xcaret”, enfatizando que incluso los medios y columnistas tienen relaciones con los dueños de la zona.

También, reviró contra la empresa de Calica, filial de Vulcan Material de origen estadounidense.

“No sólo es Xcaret, es otra empresa: Calica, la empresa constructora más importante de Estados Unidos, que está extrayendo grava para las carreteras de Estados Unidos y recibió permisos de los gobiernos neoliberales y los ambientalistas nunca, jamás, dijeron nada, es una destrucción al territorio sin precedente”.

AMLO aseguró que instruirá a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para que actúen por la vía legal contra dicha empresa pues, afirma, se le habían detenido sus actividades de extracción pero continuaron operando sin permiso en la región de Quintana Roo.

Agregó que al realizar sobrevuelos por la zona confirmó que sí se habían detenido los trabajos de extracción, pero que fue alertado de que reanudaron sus actividades, lo que comprobó sobrevolando la zona.

Acusó que los ambientalistas opositores nunca se pronunciaron contra las expresas extranjeras que extraen los recursos nacionales, afectando los ecosistemas de la región.

Emilio Álvarez Icaza Longoria pretendió contender por la candidatura presidencial en 2018 por la vía independiente, pero renunció a la contienda. Obtuvo su escaño en el Senado por el principio de Primera Minoría por la Ciudad de México. Posteriormente, renunció al grupo parlamentario de dicho partido para agrupar al Grupo Plural junto a Gustavo Madero, Germán Martínez, Nancy De la Sierra y Alejandra Gastélum.

