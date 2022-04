La mañanera de AMLO de este martes 19 abril de 2022

Fiel a la tradición desde que inició su gobierno, la administración de AMLO ofreció su conferencia mañanera en la que funcionarios explicaron avances en distintos proyectos y atendieron cuestionamientos de los medios de comunicación.

Aquí la transcripción completa de la conferencia que se transmitió en vivo este día y que publica la página web del Gobierno de México.

2022: Año de Ricardo Flores Magón, precursor de la Revolución Mexicana

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días. Ánimo.

Bueno, como todos los martes, informamos sobre la situación de la salud, en especial sobre la pandemia y va a iniciar el informe el doctor Jorge Alcocer, luego Hugo López-Gatell, posteriormente el general Luis Cresencio Sandoval y Marcelo Ebrard. Ese es el programa. Terminando, abrimos para preguntas y respuestas.

JORGE ALCOCER VARELA, SECRETARIO DE SALUD: Con su permiso, señor presidente. Saludo a todas y todos ustedes con afecto.

Continuamos el informe de los medicamentos que se adquieren por el sector salud para nuestro país. En la primera imagen pueden ver que hasta hoy se han distribuido 996 millones de piezas de medicamentos y material de curación.

Y en la siguiente les informo que del 28 de febrero al 18 de abril se distribuyeron 112 millones 562 mil 704 piezas y material de curación a las 32 entidades federativas y se han emitido órdenes de suministro por 145 millones 892 mil 163 piezas de la compra del Insabi y 32 millones 667 mil 547 piezas por la compra de Unops.

Les recuerdo que, para garantizar el abasto, el Instituto de Salud para el Bienestar ha realizado procedimientos que incluyen proveeduría de 24 países y más de 260 proveedores. Así, la compra Unops complementará el abasto para el segundo semestre de este año, garantizando, como he señalado, más del 95 por ciento de la necesidad sectorial en el país.

En la siguiente vemos que durante los últimos 14 días se entregaron 25 millones 952 mil 201 piezas de medicamentos y material de curación, estando en tránsito 12 millones 215 mil 404 piezas.

Asimismo, en la siguiente, con la participación y acompañamiento de las Fuerzas Armadas, de diciembre de 2021 al 18 de abril del presente año la distribución acumulada de piezas de medicamentos y material de curación ha sido de 26 millones 193 mil 721 piezas, en tanto que Sedena distribuyó del 4 al 15 de abril tres millones 951 mil cinco piezas de equipo de protección civil a seis entidades federativas y hospitales de la coordinación de los institutos y también se lograron distribuir 134 mil 769 piezas de medicamentos, material de curación a Colima.

En la siguiente, el Insabi, con la suma de 31 entidades federativas al plan de distribución de la última milla y con la ayuda de Sedena y Birmex, han distribuido en 16 estados en lo que va del año 15 millones 872 mil 740 piezas para abastecer mil 408 unidades estatales de salud.

Y, finalmente, les informamos que del 4 al 15 de abril —en la siguiente imagen— se prepararon seis mil 240 mezclas oncológicas de medicamentos para el cáncer de pacientes de las instituciones aquí señaladas: el Hospital General de México, el Instituto de Enfermedades Respiratorias, el Instituto Nacional de Cancerología, Hospital Infantil de México, el Regional de Ixtapaluca y el Hospital Juárez de México.

Esto es cuanto. Muchas gracias.

HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ, SUBSECRETARIO DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD: Con su permiso, presidente, con su permiso.

Secretarios, muy buenos días.

Muy buenos días tengan todas y todos ustedes.

Vamos a comentar sobre la epidemia de COVID en México. Tres meses han transcurrido en descenso en el número de casos, en el número de hospitalizaciones y en el número de defunciones. De esos tres meses, dos meses ya llevamos con semáforo en verde y al menos de aquí al 1º de mayo estaremos con semáforo en verde en las 32 entidades federativas.

Esta reducción, como la hemos ido comentando, es ya muy marcada, ya tenemos cifras mínimas de actividad epidémica, como lo vamos a ir viendo en nuestros indicadores fundamentales.

Esta es nuestra curva epidémica de casos estimados. Se ve ahí la importancia de la cantidad de casos de la variante ómicron, que fue la cuarta ola, que contrasta con las olas previas y, como se sabe y lo hemos mostrado, en cambio, en casos graves hospitalizados y defunciones fue la ola más pequeña.

Pero vean ustedes en los recuadros que aparecen ahí, son las últimas cinco semanas, las más recientes, se redujo la incidencia de casos en casi 10 veces desde las últimas cinco semanas, en el último mes con una semana. Hoy estamos teniendo un promedio diario de 188 casos en todo el país en promedio en la semana más reciente.

Por su parte, en la hospitalización las cifras son mínimas, ya no son casi visibles en la gráfica. Aquí presentamos las dos curvas epidémicas de hospitalización, la zona que está en color claro, arriba de la curva roja y la curva verde, representan la cantidad de camas que tuvimos disponibles en todo momento para alojar a las personas que enfermaron y lo que está en la curva roja y en la curva de color verde son la cantidad de hospitalizaciones que hubo en camas generales y en camas con ventilador respectivamente. Y vean ustedes cómo en este momento tenemos sólo cuatro y dos por ciento respectivamente de ocupación de este tipo de camas.

La siguiente nos muestra la mortalidad y aquí también la reducción es muy notoria, en las últimas cinco semanas se redujo prácticamente 10 veces la cantidad de defunciones y en este momento tenemos sólo cuatro defunciones diarias promedio por COVID-19 en todo el país.

Hay entidades federativas, ya son dos terceras partes que han tenido días subsecuentes sin una sola defunción por COVID, estamos ya a niveles mínimos. Por supuesto, aun cuando fuera una sola, siempre es doloroso pensar que alguien pierda la vida por esta terrible enfermedad.

Vamos a la vacunación. Vemos que hemos aplicado ya 196 millones, un poco más de 196 millones de dosis en forma acumulativa tanto en los esquemas primarios como en los refuerzos. Y en esquema primario son 85.7 millones de personas que han sido vacunadas; por su parte, en los refuerzos tenemos 53 por ciento de las personas que en su momento recibieron el esquema primario que ya han recibido el refuerzo,

Y vemos en los siguientes números cómo está funcionando el Operativo Abril, esta operación especial que anunciamos ya formalmente la semana pasada, ya la habíamos anticipado en semanas previas.

Lo que está en los recuadros verdes, en el extremo derecho de esta imagen son las cantidades de refuerzos que se han aplicado. Por parte de las instituciones federales tenemos un millón 233 mil 703 dosis de refuerzo que se han aplicado.

Por parte de las instituciones federales tenemos un millón 233 mil 703 dosis de refuerzo que se han aplicado.

Y, por su parte, en el Operativo Correcaminos, pero durante este mes de abril se han aplicado 842 mil 726 dosis. Lo que está en los otros dos recuadros es el total de refuerzos y lo que corresponde a lo que se aplicó en el esquema regular de refuerzos antes de esta Operación Especial Abril.

Termino mostrando lo que se ven detalle durante este Operativo Abril. En suma, han sido dos millones 178 mil 746 dosis aplicadas, la gran mayoría son refuerzos, pero todavía identificamos cerca de 100 mil personas que, o bien no habían recibido su dosis de segunda dosis, o bien no se habían vacunado, 47 mil personas se acercaron que no se habían vacunado.

Y esto nos lleva al último mensaje que es la importancia de vacunarse. Durante el operativo abril lo que queremos es que toda persona que no recibió refuerzo o que no recibió vacuna o que no completó el esquema se acerque, va a ser bien recibida en los puestos de vacunación, están en todo el sector salud, están en las 32 entidades federativas.

Hacemos un llamado especial al personal de salud que no se haya vacunado. Hemos encontrado ya personas que no recibieron dosis porque no habían querido vacunarse o personas que no habían recibido el refuerzo y como el personal de salud fue el que se vacunó de inicio es el que tiene el mayor tiempo desde su primera vacuna.

Entonces, les invitamos a vacunarse a todas las personas. Hacemos este llamado en particular para el personal de salud, pero es para todas las personas en México que no se hayan vacunado. En el Operativo Abril queremos que todo mundo termine vacunado hasta sus dosis de refuerzo.

Muchas gracias.

LUIS CRESENCIO SANDOVAL GONZÁLEZ, SECRETARIO DE LA DEFENSA NACIONAL: Con permiso, señor presidente.

Continuamos con el informe de distribución de vacunas. El día de ayer, de la existencia que se tenía en Incan y en Birmex, se distribuyeron dos millones 294 mil 460 dosis.

Vamos a ver aquí la manera en que lo hicimos. En distribución área fueron 776 mil dosis, se atendieron 12 entidades federativas a través de dos rutas aéreas con aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana.

En la ruta 1 se cubrió Nayarit, Sinaloa, Baja California Sur, Sonora y Chihuahua.

En la ruta 2 se atendió Veracruz, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Chiapas y Oaxaca.

En la distribución terrestre, un total de un millón 518 mil 460 dosis. Aquí acudieron a Birmex seis entidades: Ciudad de México, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Querétaro, ahí les fue entregada sus dosis correspondientes y se atendieron a otras 11 entidades a través de cuatro rutas que se integraron:

La primera, para cubrir Michoacán, Jalisco y Colima.

La segunda, Aguascalientes, Zacatecas y Durango.

La tercera, San Luis Potosí, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila.

La número 4, para atender a Guerrero.

Todas estas rutas, como siempre se ha realizado, la seguridad está a cargo del Ejército, de la Armada, de la Guardia Nacional y la transportación aérea por parte de la Fuerza Aérea.

Este es el resumen. Las dosis transportadas, dos millones 294 mil 460 dosis, un millón 518 mil 460 vía terrestre, 776 mil vía aérea, 29 entidades federativas a las cuales se les llevó sus dosis, se integraron 30 escoltas de seguridad en 30 diferentes rutas, se realizaron 14 operaciones aéreas con 13.15 horas de vuelo, se emplearon 908 elementos, 90 vehículos, dos aeronaves.

Aquí tenemos el total de vacunas transportadas desde diciembre de 2020 a la fecha. Por vía aérea, 54 millones 123 mil 879; por vía terrestre, 148 millones 605 mil 659 dosis, para hacer un total de 212 millones 729 mil 538 dosis.

En lo que va del año por vía aérea hemos transportado nueve millones 189 mil 270 dosis, por vía terrestre 35 millones 128 mil 530 dosis, para un total de 44 millones 317 mil 800 dosis.

Es todo, señor presidente.

MARCELO EBRARD CASAUBON, SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES: Con su permiso. Buenos días.

Para informar de la encomienda que nos ha dado el señor presidente a la Secretaría de Relaciones Exteriores para prioridades de México en lo que tiene que ver, primero, con vacunas. Estamos trabajando principalmente con varias instituciones de la India.

Ayer tuvimos otra entrevista vía Zoom para la producción en México de vacunas, ya no sólo del COVID-19, sino las que nos ha señalado la Secretaría de Salud; entre otras, por ejemplo, papiloma humano y otras vacunas. Les estaremos informando, porque este es un acuerdo que implicará inversiones y convenios 2022 hasta 2032, estamos pensando en una década.

En segundo lugar, medicamentos que nos ha señalado también la Secretaría de Salud, como insulina, que importamos casi el 100 por ciento, para producirse en México, también estamos trabajando con la India principalmente.

Inmunoterapias contra cáncer, habrá diferentes tipos de convenios en las próximas semanas, estamos avanzando en ello; y producción de oncológicos en nuestro país.

Vamos a… Ya nos autorizó el señor presidente la apertura de un consulado en Bombay, que es donde está la sede de la mayor parte de las instituciones que me estoy refiriendo, son ocho instituciones y empresas de la India. Por parte de México están participando Birmex, Cofepris y por supuesto la Secretaría de Salud.

Y, por último, informarles también que la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene una mesa establecida para la adquisición de medicamentos, apoyar la adquisición de medicamentos de la Secretaría de Salud con 18 naciones del mundo.

Sería cuanto, señor presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, pues como se da a conocer en el informe, es de celebrar que la pandemia está perdiendo fuerza después de tanto sufrimiento que nos causó: dos años de hospitalizaciones, de pérdida de vidas humanas, lo más doloroso de todo, pero ya está cediendo.

Desde luego, como lo hemos dicho siempre, ayudó mucho la entrega del personal médico, de las enfermeras, los trabajadores del sector salud, la gente, el pueblo, que es excepcional el pueblo de México, por sus culturas, no lo olvidemos, por nuestro pasado.

De ahí dimana lo que somos en cuanto a solidaridad, de ahí viene el tequio, la ayuda mutua, el amor al prójimo, el cuidarnos, el de tener familias integradas. Siempre lo he dicho, la principal institución de seguridad social de nuestro país es la familia. Todo eso nos ayudó mucho.

El que tengamos cuatro fallecidos por COVID diario, aunque, como lo comentaba el doctor López-Gatell, pues son cuatro vidas, cuatro seres humanos y se siente, uno se siente, no quisiéramos que nadie perdiera la vida, pero es muy distinto a cuando llegamos o se rebasó los mil fallecimientos diarios, fue una situación muy lamentable.

Entonces, ya afortunadamente vamos avanzando. Fue la gente, el personal médico, los servidores públicos del sector salud y de todo el gobierno que participaron.

La vacuna, no olvidarlo, el que se encontró, se investigó, se tuvo al alcance de la gente una vacuna en un año, esto salvó muchísimas vidas.

Entonces, pues ahora ya es distinto. Nuestro país, aunque todas las comparaciones son malas y más cuando se trata de vidas, pero en el concierto de las naciones nuestro país fue de los menos afectados en el continente americano y en el mundo, esto fue un logro de todos.

Vamos a continuar, porque necesitamos terminar de vacunar a todos. Exhorto, llamo, convoco a todos los que no se han vacunado a que lo hagan, todavía es tiempo, a los que les falta una vacuna, a los que les faltan los refuerzos.

Estamos en una campaña intensa de vacunación que queremos terminar a finales de este mes, porque posteriormente ya vamos a tener las vacunas en centros de salud, en hospitales. Ya no van a vacunarse las personas visitándolas en sus casas ni van a haber centros de vacunación especiales, sí van a haber vacunas en todos los centros de salud, en todos los hospitales, pero se termina el plan de vacunación.

Y ya en mayo vamos a empezar a informar, así como lo hacemos en el caso de la vacunación, sobre cómo se está fortaleciendo el sistema de salud pública, ese va a ser el tema, cómo vamos avanzando en el propósito que tenemos de hacer valer el artículo 4º de la Constitución, el derecho a la salud, que los que no tienen seguridad social tengan garantizada la atención médica, los estudios clínicos, todos los medicamentos. Entonces, vamos a informar todos los martes sobre ese plan, cómo se va avanzando.

Ya se inició en Nayarit, que es el modelo que estamos aplicando de federalización de la salud, un sistema de salud para todos los mexicanos, gratuito, que incluya todos los medicamentos, no sólo el llamado cuadro básico, sino todo lo que se necesite para garantizar el derecho a la salud.

Entonces, los martes, en mayo, vamos a ir informando para ir aclarando también dudas. Ya hemos dicho varias veces, pero lo vamos a seguir repitiendo porque nuestros adversarios tienen, entre otras cosas, la tarea de distorsionar, de confundir, de desinformar, de manipular y hay que estar constantemente informando.

Los trabajadores de la salud no van a ser perjudicados; al contrario, se les va a beneficiar con este nuevo sistema.

Y se va a informar de cómo estamos en médicos, dónde nos faltan; especialistas, dónde faltan, por qué nos faltan los especialistas; por qué no hay pediatras en las regiones más apartadas, cómo los vamos a conseguir; cómo deben de trabajar las unidades médicas, los centros de salud los fines de semana; cómo se tienen que tener atención 24 horas en hospitales, en clínicas; cómo se va a garantizar el abasto de todos los medicamentos; cómo se van a mejorar las instalaciones de salud, se van a comprar los equipos que se necesiten.

Todo un sistema de salud, es el plan ahora. Así como enfrentamos la pandemia, ahora vamos a tener un sistema de salud pública de primer orden, como los mejores del mundo. Si ustedes recuerdan, antes de la pandemia yo ya había iniciado una gira por los 80 hospitales del IMSS-Bienestar, porque ese era el propósito. Se nos vino la pandemia y nos dedicamos a levantar el sistema de salud con urgencia y a conseguir los médicos y los ventiladores y los equipos y evitar que la gente no tuviese atención, que nadie se quedara sin una cama, un médico, a conseguir las vacunas, todo lo que tuvimos que hacer; pero ahora ya vamos a retomar, ya estamos en eso, retomar el plan original, garantizar el derecho a la salud.

Entonces, los martes. Todavía no, todavía este mes sigue siguiendo la pandemia el tema, pero ya para mayo ya es a ver cómo vamos.

Y seguramente a ustedes les van a estar preguntando o les van a estar mandando información de dónde no hay médicos, dónde faltan los medicamentos y esto nos va a ayudar mucho a que entre todos y desde abajo se consiga fortalecer el sistema de salud, ese es el propósito.

Puras mujeres, porque ayer… Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete.

¿Quién quedó? A ver. Susana Carreño.

Bueno, de todas maneras, vamos… Como ayer se ladeó, no, mañana ya estamos parejos de nuevo. Adelante.

PREGUNTA: Gracias, presidente. Buenos días. Buenos días a todos.

Susana Carreño, de Puerto Vallarta, Radio Universidad de Guadalajara, Canal 44 y Foro Nacional de Periodistas.

De la misma manera que usted quiere proteger los bienes de la nación con la reforma eléctrica, ayer con los 298 votos a favor de la reforma a la ley minera, la protección del litio, en Jalisco y particularmente en Puerto Vallarta queremos proteger también el medio ambiente, queremos proteger los bienes de la nación.

El 16 de julio fue la primera vez que vine, el año pasado, aquí a la mañanera, le comenté lo que pasaba en Vallarta. Usted dio instrucciones a varios funcionarios; entre ellos, a la secretaria del Medio Ambiente, María Luisa Albores, que hoy está en Puerto Vallarta, en Bahía de Banderas, firmando el convenio ecológico participativo con varios funcionarios.

El que usted les haya dado instrucción a ellos, que nos haya puesto en contacto con ellos, despejó una serie de irregularidades que se han vivido por muchos años en Jalisco y particularmente en Puerto Vallarta.

¿Qué ha salido de todas estas participaciones que he tenido aquí? Esta es la séptima. Le tengo resultados, presidente:

Salieron al descubierto permisos apócrifos de la delegación Conagua Jalisco.

Energía Verde Meyer no cuenta con ningún permiso de infraestructura hidráulica; ya estaba dinamitando para hacer una hidroeléctrica.

Por parte del organismo Cuenca-Lerma-Santiago-Pacífico nos… Tenemos aquí el documento, todo lo tenemos documentado, todo lo que le voy a comentar esta mañana ya lo tenemos aquí. Entonces, nos comenta que no tiene ningún título de concesión para la explotación, uso, aprovechamiento de los cauces, vasos de la zona federal, en fin, no tiene ningún permiso esa hidroeléctrica.

La gente se organizó, los ambientalistas, se consiguieron 850 mil firmas a través de la plataforma Chance.org, pero ¿para qué?, para resultar que esta hidroeléctrica, que impactó, que fue a dinamitar, no cuenta con ningún permiso, tienen documentos apócrifos y tenemos aquí ya está hoja.

Pero, además, de los ríos de Los Horcones, que le comento que esta hidroeléctrica no cuenta con ningún permiso, también se detectaron irregularidades en Semarnat Jalisco, incluso este pasado fin de semana, Semana Santa, hubo permisos, se llenaron las playas de venta de cervezas, de brincolines, de un desorden en las playas.

Llegaron las autoridades municipales, reglamentos, a ver qué pasaba y tenemos copia de esos documentos apócrifos firmados por Sergio Hernández, quien fue delegado en 2018 en Jalisco. Él ya no está ahí y siguen circulando documentos apócrifos y se requiere de una investigación bastante fuerte para detectar a más gente que esa era su forma de vida y no lo puede dejar y siguen afectando a Puerto Vallarta.

Por otro lado, también con la gaceta ecológica están aquí edificios que piden autorizaciones para 10, 12 o 13 pisos, pero en la realidad, presidente, se están anunciando de 30 pisos. Algunos no tienen estudios de impacto ambiental y detectamos uno en particular en una plaza que pertenece a algunas personas de otras administraciones federales, que ya le vamos a tener también la información, porque luego se quejan de que ya no tienen suspensiones, pero aquí van a salir a relucir muchas cosas.

Entonces, volviendo al tema y a todas las irregularidades, aquí está también, estuvo la Cenapred, nos dio el dictamen del deslave, del derrumbe. ¿Se acuerda que venimos a dar cuenta? Aquí están ya todos los dictámenes. No es zona de riesgo, es de alto riesgo, no se permite ninguna construcción ahí, pero ¿sabe qué?, amparos, gente que insiste en construir.

¿Por qué traigo todo esto a colación?

Porque si algo pasa aquí, porque la fractura ya va hacia arriba, va a haber nombres y apellidos de quienes dieron licencias y se aferran a seguir construyendo.

Aprovecho que está aquí el canciller, que está el secretario Marcelo Ebrard, porque varias comunidades estadounidenses y canadienses han visto afectado su patrimonio, sus intereses, derivado de la corrupción que ha habido en Puerto Vallarta, en Jalisco, con el ‘cártel inmobiliario’. Nos gustaría, si el presidente así lo instruye, que pudieran tener una reunión con toda esa comunidad para que le expresen.

Hay muchos ciudadanos canadienses, estadounidenses, que decidieron invertir en Vallarta, pasar sus días, de la tercera edad ahí y de pronto, como el edificio Orchid, que está en un juzgado de distrito, creo que pasa a la Suprema Corte, hizo muchos daños a viviendas, en especial a una. La gente está evacuada, tanto en Serena, en el desarrollo Serena, como en Orchid, que causaron daños a estructuras, presidente. Y no puede ser que esta voracidad, que esta corrupción, que el estar con documentos falsos esté afectando a Puerto Vallarta. Esperamos que el presidente municipal firme. Ahí está María Luisa Albores, está Adrián Vargas López hoy y también Ramón Hernández Martínez están ya en Bahía, en Puerto Vallarta, dialogando con los funcionarios para que firmen ya ese documento y que podamos tener ese ordenamiento que tanto queremos en Puerto Vallarta.

Así que todos los funcionarios nos ayudaron —gracias, Leti, también— nos ayudaron a investigar, a ver qué es lo que estaba pasando en Vallarta con toda esta documentación apócrifa, falsa.

Y decirle, presidente, finalmente, que ha habido administraciones, así como han traicionado en el Congreso al país, también en Puerto Vallarta tenemos traicioneros, gente que vendió calles, áreas verdes, gente que vendió patrimonio municipal y que además todavía les dieron cargos a nivel estatal de directores de playa. Y digo nombre y apellido: Arturo Dávalos Peña, Jorge Quintero, Ramón Guerreo. Vendieron patrimonio municipal, todos ellos de Movimiento Ciudadano, para que de pronto los vemos en las tribunas hablando de sus partidos y pareciera que no conocen Puerto Vallarta o no saben todo lo que pasa en Jalisco.

Requerimos, presidente, su respaldo, que continúe este respaldo para el medio ambiente y para otras cosas que tienen que ver con estos desarrollos, de cómo se mueven financieramente hablando.

Y atraemos toda la información, ya traemos quienes están ahí. Necesitamos su respaldo, su protección, tener una entrevista con el secretario de Gobernación, aquí con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard y, finalmente, hasta con Pablo Gómez.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muy bien. Pues Marcelo se pone de acuerdo contigo, platican para ver esa reunión con estadounidenses, canadienses, de Vallarta.

Y hacemos lo propio con el secretario de Gobernación, con Adán Augusto.

Y Leti, sí Leti Ramírez va a seguir y Jesús, apoyando y María Luisa Albores.

INTERLOCUTORA: Ah y reconocer el trabajo de todo el equipo Profepa, de todos. Nos han ayudado a despejar y a encontrar todo esto. Gracias. Esta es mi participación rápida.

La segunda, también traje el tema de pensiones del estado de Jalisco, las inversiones que han hecho con los recursos de los trabajadores.

El 23 de enero pasado se informó de una nueva inversión ahora para la construcción de la Ciudad Judicial Laboral en Jalisco con recursos del Instituto de Pensiones del estado de Jalisco, el Ipejal, por un monto que asciende a 295 millones de pesos en una primera etapa.

El fondo de pensiones, reconocido por el propio director, tiene apenas siete años de vialidad financiera, pero ahora el gobierno le saca más dinero para financiar obra que debe hacerse con el presupuesto de Jalisco y con los seis mil 200 millones de deuda contraída.

El fondo garantiza un derecho sindical de la jubilación de miles de trabajadores que han entregado lo mejor de su vida.

Señor presidente, atendió el subsecretario del Trabajo a un grupo de sindicatos. Aquí el asunto es que el Ipejal está ya… Pues prácticamente los trabajadores no van a recibir sus pensiones.

He hecho un seguimiento de todas las inversiones que tiene el Ipejal, incluso tiene inversiones en Querétaro, hay fincas. Voy a pasar toda la relación de en dónde, cómo han invertido en casas, terrenos, departamentos, cuando está en riesgo la pensión de los trabajadores, para ver de qué manera usted también puede ayudar a los trabajadores

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muy bien, lo vemos con Luisa María Alcalde.

INTERLOCUTORA: Muy bien. Muchas gracias. Buen día.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Compañera.

PREGUNTA: Buenos días, señor presidente.

Janet Galindo, de La Chispa Mx, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y de Petrolera.

El día de ayer surgió una noticia de una suspensión en el Tramo 5 de la construcción del Tren Maya. Me gustaría saber su opinión a estos continuos ataques hacia las obras de la 4T.

Esta suspensión, de acuerdo al juez que se emite, es por daños ambientalistas, no sé cuál sería su opinión sobre esto.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues sí hay la información. Todavía no hay una notificación oficial, no sabemos de qué se trata, sólo lo que ya es de dominio público: hay con propósitos políticos, no ambientalistas, una campaña en contra del Tren Maya, financiada por organismos internacionales y por empresarios mexicanos y están utilizando a seudoambientalistas.

Puede ser que haya gente preocupada por el medio ambiente, pero por lo general se trata de gente sin convicciones, sin escrúpulos morales de ninguna índole, porque ¿cómo ahora les sale la preocupación por el medio ambiente?, ¿qué, no vieron lo que estaba haciendo Calica? nada más que como es una empresa estadounidense muy poderosa… ¿Cómo se llama la constructora?

INTERVENCIÓN: Vulcan.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Vulcan.

Estoy esperando ya respuesta a un planteamiento que les hicimos, porque de lo contrario vamos a proceder jurídicamente.

¿Por qué no pones los videos de la destrucción que no vieron los ambientalistas estos, que está precisamente en el tramo 5? Por eso lo menciono. Y cómo el trazo del Tren Maya respeta ríos subterráneos, no afecta cenotes, tan es así que campesinos, ejidatarios, pequeños propietarios, todos dieron su anuencia. Pero este es un asunto de tipo político. ¿Por qué los ambientalistas no se pronunciaron en contra de Xcaret, que hicieron ríos o desviaron ríos subterráneos?

Eso ahí en el tren, digo, en el Tramo 5, pero en Valladolid excavaron para unir cenotes ¿y cómo es que los ambientalistas nunca se dieron cuenta? O el juez de Mérida, ¿dónde andaba? ¿No lo supo, no es su obligación?, porque él ve sólo escritos.

Pues es todo lo que tiene que ir cambiando, porque un juez lo que tiene que procurar es la justicia, para eso está en un distrito, para hacer justicia. Es como la Corte, es Suprema Corte de Justicia de la Nación, no es la suprema corte del derecho o de lo chueco.

Entonces, hay que ver de qué se trata.

Pero miren esto. ¿Esto no lo vieron?

Y ya estoy pensando que estos de Calica, como ya no pueden sacar el material que se llevaban a Estados Unidos, ya me da mala espina, porque ya hay cada vez más ambientalistas que no existían, que no hacían presencia, están llegando y como el gobierno de Estados Unidos está financiando grupos que actúan en México, contrarios a nosotros, como el grupo de Claudio X González y otros personajes opositores a nosotros y también a asociaciones ambientalistas…

Miren todo eso. No lo vieron. Hasta ahí.

Entonces, vamos a esperar a ver qué es lo que están ahora reclamando y buscar la forma de defendernos legalmente.

INTERLOCUTORA: Sí, porque mucho de lo dicen es que las vibraciones del tren van a afectar todos los cenotes y todas las cuevas que hay.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No se afecta ningún cenote, ningún cenote, ni el río subterráneo.

El video de los señores. Nada más para tengan la idea, ellos viven de los cenotes y cuidan los cenotes. Es una comunidad que está… Ah, bueno, de ahí de donde se hizo esa destrucción tolerada es del ejido Jacinto Pat, de donde se hizo esa destrucción de Calica hacia Tulum está este ejido y viven de los turistas que llegan a ver cenotes y de manera tramposa, deshonesta, los seudoambientalistas y los patrocinadores hablaron de que íbamos a pasar por los cenotes de Jacinto Pat y ellos mismos aclararon de que no era así.

Pero es lo que está sucediendo en el país, es la lucha de dos proyectos distintos, contrapuestos, de nación. Es que para algunos, no para todos, piensan que México es de ellos, se sienten los dueños de México, ellos tienen la verdad, ellos tienen el conocimiento, ellos mandan, ellos tienen derecho a los privilegios, el pueblo no.

Por eso es un momento importantísimo, no me voy a cansar de decirlo, es un momento estelar porque está emergiendo, está saliendo a flote el racismo, el clasismo, la discriminación.

Imagínense, el periodista este que es el ídolo de ciertos sectores de las clases medias, yo creo que es el que más vende libros, son best seller, Martín Moreno, que ha tergiversado la historia, que se ha ensañado en contra de dirigentes sociales, políticos, hablando mal, inventando hechos, calumniando al general Cárdenas y a otros y eso le fascina a la pequeña burguesía, a los aspirantes a fifís, por su individualismo, porque están en contra de los campesinos, porque el general Cárdenas les entregó la tierra a los campesinos, porque el general Cárdenas demostraba tenerle un profundo amor al pueblo.

Entonces, hay sectores muy desinformados que, además, —esa es la paradoja— se creen que son muy cultos, porque incluso algunos tienen hasta doctorados, son sabiondos, pero tienen una mentalidad reaccionaria, conservadora, retrógrada, de lo peor.

Entonces, todo eso es lo que está saliendo.

Ya les he contado, pero ayuda mucho a entenderlo. Y lo digo porque mi trabajo tiene que ver con la pedagogía, soy dirigente y por eso, a diferencia de un escritor, que no se debe de repetir, un dirigente sí tiene que estar repitiendo, porque su propósito es orientar, concientizar para cambiar o contribuir a cambiar mentalidades, o a auspiciar cambios en la mentalidad del pueblo.

Y los jóvenes que tienen una mente abierta, fresca, deben de tener toda la información, porque, si no, hay la dictadura mediática, el control absoluto, como era antes, de los medios de información.

Entonces, no sólo es la educación formal, sino la educación también informal, la que va contribuyendo a la formación de este pensamiento retrograda, conservador, individualista, clasista.

Recuerdo que era yo jefe de gobierno y no estaba como ahora, pero también había un rechazo hacia nosotros. El señor Miguel Alemán, hijo del presidente Alemán, era gobernador de Veracruz, me ofreció una réplica de una cabeza olmeca para colocarla en un sitio de la Ciudad de México y decidimos que el mejor lugar era una esquina hacia Santa Fe, una avenida, un cruce, poner ahí en la glorieta la cabeza y ahí está la cabeza.

Pero, como había que inaugurarla, les di instrucciones a quienes se ocupaban de eso en el servicio público, de que nada de doble fila ni de mucha gente; los indispensables y que no se alargaran mucho los discursos, porque íbamos a estar ahí, en una vitrina.

Me acuerdo de una novela de… ¿Cómo se llamaba el gran escritor cubano, que su hijo también Eliseo?

INTERVENCIÓN: Eliseo Diego.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Diego. Hizo una buena novela donde habla de las jaulas en los zoológicos, cómo se llega la gente a sentir cuando está en una jaula, en un zoológico o en una vitrina, que te está viendo todo el mundo. Y, bueno, así era, un lugar muy visto.

Y ya la íbamos librando, ya estaba hablando el gobernador de Veracruz y nada más faltaba yo; y ya empiezo a hablar, casi, casi para decir: Muchas gracias, Miguel, esta es la cultura madre, la cultura Olmeca, esto es un extraordinario regalo para la ciudad y felicidades y gracias al pueblo de Veracruz, muchas gracias. Así.

Pero había yo empezado cuando entonces pasa una señora en un carro, en una camioneta de estas más o menos… No más o menos, sino más, porque pasa y me ve que estoy hablando y baja el vidrio y grita: ‘Andrés Manuel, eres un naco’. Eso está ahí.

Bueno, el presidente del INE también burlándose de un grupo de indígenas que fue a verlo, burlándose de ellos.

Otro escritor que estuvo en un tiempo con nosotros y que afortunadamente agarró otro camino, pero llegó a poner en un artículo en La Jornada como símil puso que no tenía la culpa el indio, sino el que lo hacía compadre. Intelectual, racista. Pero eso está ahí.

Entonces, la gente, nuestro pueblo afortunadamente nos da su apoyo y esto es una transformación, lo que estamos ahora viviendo.

Y están molestísimos los aspirantes a fifís, pero molestísimos, porque es su modo de vida. Entonces, ofrezco disculpas.

¿Por qué tengo yo que decirlo?

Porque no quiero que los jóvenes vayan asimilando, internalizando ese pensamiento conservador, inhumano, autoritario, de creerse más.

Yo no creo ni siquiera en las razas, yo creo en las culturas, admiro al maestro Vasconcelos, pero en eso no estoy de acuerdo con él, con el lema de la UNAM. Pero, bueno, cada quien puede pensar con absoluta libertad y eso es lo que estamos viviendo ahora.

Y vamos a que el Poder Judicial resuelva, pero el tren va. Como sucedió ayer, que estoy muy contento, con lo del litio.

Es que no dicen nada, pero ellos saben muy bien lo que significa el litio. Es un mineral estratégico y que sí va a requerir… Porque estuve leyendo comentarios de que para qué vamos a tener el litio si nos va a faltar la tecnología. Sí, pero ahí vamos a ir desarrollando la tecnología o se adquiere, pero el litio es nuestro.

Es un poco lo que sucedió cuando la expropiación petrolera, nos condenaron las empresas extranjeras diciendo de que no íbamos a poder sacar adelante la industria petrolera, que los íbamos a ir a buscar porque no íbamos a tener la tecnología y los trabajadores petroleros, los técnicos petroleros mexicanos sacaron adelante a Pemex.

Entonces, fue una muy buena decisión la del día de ayer. A ver si no les jalan las orejas a los que no hicieron su trabajo completo, porque pensaron que bloqueando la reforma constitucional ya con eso estaba resuelto. No, no, no.

Me doy cuenta de que están molestos por la actitud del periódico Reforma, que es el vocero del grupo conservador, es el boletín; entonces, está dale y dale de que no se contó bien en la Suprema Corte. Pues sí, no les gusto la decisión de la Corte.

Y tampoco la de ayer, de la Corte, que fue muy buena, porque el llamado instituto de la competencia es un organismo de las corporaciones, no defiende al pueblo de México y resulta que cualquiera, cualquier decisión que se tomaba en beneficio del pueblo salía este instituto de la competencia a ampararse o a presentar controversia constitucional como este caso en contra de los órganos legalmente constituidos.

Y ayer resuelve la Corte seis a cinco de que no tiene facultad para decidir sobre asuntos que corresponden a la comisión de energéticos, que es autónoma. Eso también estuvo muy bien.

Y yo estuve viendo. Ojalá y los del Reforma, Junco, tenga oportunidad de revisar el video de cuando se llevó a cabo la votación de los cuatro que se necesitaban para declarar constitucional la ley eléctrica, porque llegó un momento en que el presidente Zaldívar dijo: ‘Esto es muy importante y hay que aclararlo’, porque había dos ministros que no se definían por entero, por completo, entonces le preguntó —sí, en efecto, había tres, faltaba uno y había dos indecisos— y le preguntó, me acuerdo, al ministro, el nieto de don Antonio Ortiz Mena y dijo: ‘Estoy de acuerdo’, ese fue el cuarto voto.

Y en la segunda votación ese mismo ministro dijo: ‘En eso no’, que tenía que ver con lo de las hidroeléctricas. Pero la primera que tenía que… o estaba relacionada con la constitucionalidad fue un voto.

Y la otra él ya no votó, quedó tres, pero votó a favor el ministro Jesús, que fue presidente del Tribunal Superior de Justicia en el Distrito Federal, Carrancá.

Entonces sería bueno que revisaran…

INTERVENCIÓN: Juan Luis González.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Juan Luis Alcántara.

Que lo revisaran, pero me doy cuenta de que están… A ver, ¿por qué no poner el Reforma de hoy?, porque en una de esas hasta lo tienen.

Ah, miren. Por Manuelita, que en paz descanse, les digo que no había visto, pero los conozco a estos.

‘Cuenta mal Zaldívar’. Con todo respeto al ministro Zaldívar que mandarlo a, como era antes, ¿no?, a leer, escribir y sumar. Leer, escribir y contar era; saber leer, escribir y contar.

Pero, bueno, eso es lo que estamos viviendo en la actualidad.

Y hoy en el Senado se va a haber también lo de la ley de litio, o sea, porque ya pasó la Cámara de Diputados.

Y fíjense que claro todo ¿no? Cuando se va a decidir de que el litio sea de la nación, se salen. No, no, no.

INTERVENCIÓN: Argumentaron que no conocieron el…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí. Son tres hojas, la ley son tres hojas. ¡Cómo no le van a buscar! O sea, si a mí me importa… No, pero, aceptando sin conceder, si tiene que ver con un bien de la nación que ambicionan extranjeros… Me consta que lo ambicionan.

No estoy seguro, pero hay quienes sostienen que el golpe de Estado en Bolivia tuvo que ver con el litio. Yo no lo puedo asegurar; si no, lo diría.

INTERVENCIÓN: Evo lo dijo.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Evo lo dijo, pero ese es su punto de vista.

Entonces, imagínense, salirse.

Y de que son traidores a la patria quienes entregan a extranjeros los recursos naturales, de eso no hay duda. Eso lo dijo Ricardo Flores Magón y lo dijo el general Cárdenas y está en la carta o en el planteamiento claro de Adolfo López Mateos cuando nacionaliza la industria eléctrica.

Que no le anden buscando, no actuaron de manera consecuente.

Claro, defiende ese punto Krauze. Pues sí, pero ¿Krauze cuándo ha tomado en cuenta el pensamiento de Flores Magón o el pensamiento de Lázaro Cárdenas, sobre todo en lo que tiene que ver con la recuperación del petróleo, que estaba en manos de extranjeros?

Y es respetable el que tengan esas posturas, somos distintos, pero ya cada quién en su sitio. Nada de andar simulando, fuera máscaras. ‘Soy independiente, no tengo partido, soy objetivo, yo soy intelectual, yo soy científico’, que se vayan con ese cuento a otro lado.

Hay una buena anécdota. Cuando Porfirio Díaz dejó a su compadre en la Presidencia, porque estaban llegando y habían derrocado a Sebastián Lerdo de Tejada, que era un gobierno legal y lo derrocaron con la bandera de la no reelección Porfirio Díaz en 1876, pues él cubre el primer periodo hasta 1880, pero del 80 al 84 no podía reelegirse y entonces dejó a su compadre de 80 a 84.

Pero su compadre pues se quería quedar, que era en aquel entonces muy muelle, muy cómodo el sillón presidencial, la silla y se la quería quedar y le empieza a mover a todos, un movimiento estudiantil. Que, por cierto, los estudiantes siempre en México han sido como la levadura de los movimientos, siempre, siempre, siempre. Pero acá no precisamente con los estudiantes, sino con otros sectores, porque Manuel González quiso cambiar la moneda de planta por una moneda de níquel y eso lo aprovechó Porfirio para levantar un movimiento en su contra.

Entonces, ya cuando Manuel González estaba muy debilitado, incluso acusado de corrupción, con todos los medios ya tan encima, lo fue a ver Porfirio Díaz al despacho, lo vino a ver, a decirle: ‘Compadre, te vengo a informar, aunque yo creo que ya lo sabes, que yo no tengo nada que ver con esto ¿eh? nada que ver’.

Y dicen que Manuel González, que estaba manco porque en la Batalla de Puebla perdió el brazo, igual que Obregón después en la de Celaya, empezó a jalar, se volteó sobre el escritorio y empezó a jalar los cajones.

—¿Y qué haces, compadre? Le dice.

— Ando buscando al tonto que te lo crea. Le dijo otra cosa.

Pero así están estos ¿no? ‘Somos independientes, no tomamos partido’, o así era, ‘hacemos periodismo objetivo, plural, equilibrado, aquí tienen participación todos’. No, ahora se ve clarísimo de que no hay equilibrios, no hay equilibrios, pero sí está surgiendo un movimiento distinto en redes.

Lee uno unos textos en redes de primer orden. Hay un señor que se llama Erick… Pero se llama él ‘Eric Palero’, Erick, él mismo se pone así, como que nosotros lo apoyamos, porque también los conservadores corruptos hablan de que nosotros tenemos medios, periodistas que les pagamos.

Ahora que hubo una marcha así también de personas de clase media, opositores, le decían a uno que estaban entrevistando, porque los estaba cuestionando, ‘¿y por qué no quieren la revocación del mandato?’, ‘no, porque es una farsa’ y le preguntaba hasta que le empiezan a decir: ‘Tú eres un vendido, oye ¿cuánto te pagan?, ¿cuánto te pagan en Palacio?’.

Erick no sé qué, un señor don Erick. Y lo leí ayer.

Bueno, pero, así como él… Ya, ya, ya vamos, porque yo sí quiero irlos dando a conocer. Desde luego, les voy a pedir autorización, no lo vaya yo a perjudicar. Porque son muy buenos informadores con mucha objetividad, tienen capacidad para argumentar, no insultan, sino argumentan y eso es muy bueno.

Pues ya me alargué.

INTERLOCUTORA: Finalmente, va a esperar la resolución del juez, ¿pero el tren continúa, el Tren Maya continúa?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí.

INTERLOCUTORA: En otro tema, señor presidente. Había comentado también, ahorita que están aquí el subsecretario y el secretario de Salud, había comentado una posibilidad de una cuarta dosis a personas de la tercera edad y personas con comorbilidades.

¿Estos ya tienen alguna fecha o ya está previsto después de que acabe este mes de abril donde se hizo una aceleración en cuanto a la vacunación? ¿O cómo se va a manejar?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: A ver.

HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ: Con gusto, presidente.

Gracias, Janet Galindo, por la pregunta.

Sí vimos que cuando arrancó el Operativo Abril el 11 de abril pasado empezó a haber alguna información un poco dispersa sobre las cuartas dosis en algunas entidades federativas, en algunas instituciones.

Comento cuál es el elemento técnico detrás de esto. Las dosis de refuerzo en prácticamente todas las vacunas que existen son la tercera dosis, porque todos los esquemas o la mayoría son de dos dosis, excepto de las vacunas usadas en México, la vacuna Cansino, que es de una sola dosis y, por lo tanto, el refuerzo es la segunda, no la tercera dosis.

En algunos países del mundo se han autorizado segundos refuerzos, lo que se convertiría en cuartas dosis. Por ejemplo, en Estados Unidos la Agencia de Fármacos y Alimentos, la FDA, autorizó el uso de una cuarta dosis; la Agencia Europea de Medicamentos también lo hizo. Pero el uso concreto de esa posible cuarta dosis no necesariamente se está considerando de manera generalizada.

En algunas recomendaciones técnicas, que tienen carácter de recomendaciones, pero no de lineamientos, en esos países o regiones, el caso de Estados Unidos como país, en el caso de Europa, algunos de los países de la región han planteado recomendaciones de que quien se beneficiaría más de una cuarta dosis son las personas adultas mayores.

La razón es la misma por la que las personas adultas mayores fueron las primeras que iniciaron la vacunación en México y en prácticamente todos los países del mundo en donde hay vacunación contra COVID, es la razón por la que esta misma población fue la primera en recibir los refuerzos y en esta ocasión se identifica que pudieran, dada la naturaleza de su respuesta inmune y en general la debilidad del organismo, beneficiarse de una cuarta dosis.

Entonces, ¿qué decidimos en México?

No lo tenemos como parte de la política de la vacunación un esquema de cuarta dosis, eso debe quedar claro; sin embargo, por recomendaciones médicas hay personas a quienes se les manda tener una dosis adicional, que representaría la cuarta dosis.

Y un poco lo mismo ocurre con el personal de salud. Ahí, por razones de su exposición profesional al virus SARS-CoV-2, también entran en esta categoría de recomendación.

Entonces, en resumen, no es que haya un plan estructurado de recibir cuartas dosis, sino por razones clínicas puede ser recomendable que estás dos grupos poblacionales pudieran tener una cuarta dosis. Esa es la idea.

INTERLOCUTORA: Okey. Muchísimas gracias, doctor.

HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ: Gracias.

INTERLOCUTORA: Perdón, doctor Gatell.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: A ver, doctor.

INTERLOCUTORA: Perdón.

INTERVENCIÓN: (inaudible)

HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ: Perdón. A ver, dejemos que…

INTERLOCUTORA: Sí, ¿para los niños, para los menores de cinco años, ya está programada la vacuna?, ¿ya van a llegar?

HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ: Cómo no.

Lo que estamos haciendo con la vacuna de los niños, aquí retomo también un poco para reiterar a la población, al pueblo, lo que pudieran haberles confundido con múltiple información en estos periódicos que han querido señalar como que nos resistimos a vacunar niños.

Aquí ya lo hemos platicado, lo ha preguntado Shaila Rosagel en dos ocasiones, Carlos Guzmán, de AvaNoticias, en dos ocasiones y ya lo hemos explicado también muchas veces. Nunca ha habido oposición a vacunar niños, niñas y adolescentes. Lo que ha habido, un señalamiento muy consistente, que está escrito además desde el 8 de diciembre del 2020 cuando presentamos públicamente la Política Nacional de Vacunación contra COVID, hay una orden muy consistente: de la persona de mayor riesgo a la persona de mejor riesgo.

¿Quién es la persona de mayor riesgo?

La persona adulta mayor, la persona que tiene enfermedades crónicas, que debilitan el sistema inmune o que aumentan el riesgo de complicaciones de COVID grave; y, después, los menos grandes, menos grandes, hasta llegar a la persona más joven.

La evidencia es muy consistente, la evidencia científica, la evidencia técnica, de que niñas, niños, en particular en el grupo de cinco a 11 años, de todas las personas son las que tienen el menor riesgo, afortunadamente tiene en el menor riesgo de complicarse, de necesitar hospitalización, de padecer COVID grave y desde luego de morir.

Entonces, manteniendo esa congruencia, esa consistencia, hemos ido ampliando la vacunación, primero con los esquemas básicos de una o doble dosis, según el tipo de vacuna, empezando de arriba a abajo en edad, considerando también a poblaciones de mayor riesgo, el personal de salud por su exposición, niñas, niños, adolescentes con comorbilidades, que los estamos vacunando desde hace ya cinco meses.

Por cierto, se han acercado menos de los que deberían. Nosotros estimamos que iba a haber dos y medio millones de personas entre 12 y 17 años con enfermedades crónicas y sólo se han acercado un poco más de 400 mil. Entonces, también reiteramos: quien tiene esas características, que se vacunen.

Finalmente, llegamos al momento en donde conforme avancemos en estos refuerzos del Operativo Abril y terminemos la vacunación de la población de mayor riesgo tocará el turno, ahora sí, a los de menor riesgo. Y tenemos varios mecanismos con los que estamos procurando el tener esas vacunas:

Por un lado, ya lo habíamos señalado, está el mecanismo Covax. En este mecanismo tenemos 78 millones de dólares invertidos. La manera en qué funciona es con pagos anticipados para todos los países que se metieron a este mecanismo y ahí tenemos 78 millones de dólares.

Hasta el momento mecanismo Covax no ha puesto en oferta la vacuna específica que se necesita para cinco a 11 años, todavía no, es una vacuna de Pfizer, pero en otra formulación, en otro tipo de envasado en las dosis correspondientes a ese grupo.

Por otro lado, también ya hemos hecho exploración, solicitándoselo directamente a Pfizer que nos diga si podría darnos o no en contrato vacunas. Ya nos respondió que sí, que eventualmente podría entregarlas en el segundo trimestre de 2022, obviamente después de la negociación de un contrato.

Y hay otras vacunas en el mundo, también hay que tenerlo presente, no sólo es Pfizer. Cuba tiene una vacuna muy buena, la vacuna Abdala, que ya la usa en su territorio. Cuba ha alcanzado coberturas arriba del 96 por ciento de toda su población.

Ellos incluyen niños desde los dos años de vida. Nosotros en este momento no estamos considerando dos a cinco años, solamente cinco a 11, pero vacuna Abdala podría ser una excelente opción. La vacuna Sinovac se ha utilizado en otros países también en estas recomendaciones.

Entonces, seguimos en ese proceso tanto de tener un panorama amplio de cuáles son las vacunas disponibles, no cerrarnos solo a una y también el considerar potencialmente la adquisición.

Y aquí aprovecho también para comentar algo que fue motivo de distorsión de información hace algunas semanas: la autorización sanitaria. Surgió en los medios, ustedes lo habrán visto, esta idea de que si ya Cofepris lo había autorizado, ¿por qué no dijimos nada y por qué…? Esto es completamente absurdo.

La autorización sanitaria lo que quiere decir es la posibilidad de que en México se utilice un producto que es seguro, de calidad y eficaz.

Hemos tenido autorizaciones sanitarias de otras vacunas que no usamos en México, no hemos tenido interés de usar. Por ejemplo, la vacuna Covaxin, de la India, se autorizó hace muchos meses y no hemos tenido alguna intención de contratar este tipo de vacuna.

Entonces, lo que hemos hecho siempre es anticiparnos, hacemos el proceso de regulación sanitaria, ese lleva sus calendarios, lleva sus tiempos técnicos. Cuando se autoriza, se autoriza, muy bien y eso no necesariamente precipita una contratación ni el uso, son dos cosas diferentes.

Por ejemplo, lo de la vacuna Abdala, la formulación para adultos está en proceso ya de autorización en Cofepris. El expediente para niños se está integrando ya en Cofepris. Podría surgir una autorización de Abdala, pero no necesariamente es la autorización lo que precipita.

Aquí lo presentamos siempre con total transparencia cuáles son nuestras intenciones y pueden constatar que lo que hemos dicho que va ocurrir, ocurre.

Gracias.

INTERLOCUTORA: Gracias.

Gracias, señor presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Tú sigues?

PREGUNTA: Buenos días, presidente; buenos días, secretario, subsecretario.

Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Healy: El Imparcial, de Sonora; La Crónica, de Mexicali; y Frontera, de Tijuana.

Presidente, sobre la iniciativa de la ley minera, preguntarle, ya de aprobarse en el Senado ¿qué va a suceder con las inversiones que ya hay en materia de explotación o exploración del litio en México?

Si ya se tienen estudiados o si ya han hablado sobre qué implicaciones va a tener de la cancelación de estos contratos.

Ahora cuando estuvieron aquí los estadounidenses, que estuvo el enviado del Clima y los empresarios, si le plantearon alguna inquietud sobre el tema del litio. Había dicho usted que iba a hablar con ellos sobre el tema. Si se tocó en esta reunión.

Sería mi primera pregunta.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, se ha tratado el tema del litio porque hubo un contrato que se transfirió, se vendió en Sonora, que estaba en manos de una empresa inglesa y pasó a manos de una empresa china; entonces, hubo ahí solicitud de información de por qué se había entregado esta autorización.

Tuvo que ver con un organismo de estos autónomos, creo que de la Cofece también y surgió también una revisión sobre el contrato y se está analizando si se entregaron los permisos correspondientes y si se llevó a cabo el procedimiento de la consulta a las comunidades.

Entonces, esos contratos en específico se tienen que revisar. Si no son contratos que se hayan entregado para el litio, pues no tienen ninguna posibilidad de ser utilizados para la exploración y explotación de litio.

INTERLOCUTORA: Entonces, ¿se van a revisar esos contratos?, ¿no está decidido si se cancelan?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, se van a revisar todos los contratos, los autorizados para litio.

Hoy viene en los medios de que se entregaron 150 mil hectáreas en el gobierno pasado a algunas empresas, eso se tiene que revisar y se tiene que ver si se cumplió con los procedimientos. Es un poco lo de Vallarta, de no cumplir con los requisitos, incluso de presentar documentos falsos, apócrifos.

Entonces, se hace la revisión.

No se suspenden los contratos para otros minerales, eso continúa vigente, es para el litio, o sea, no es para la plata, no es para el oro, para el cobre, es litio. También, para que no haya incertidumbre ¿no?, es básicamente el litio.

INTERLOCUTORA: Y, por ejemplo, en estos contratos que hay, por ejemplo, como el de Sonora, si no es específicamente de litio, ¿eso ya va a quedar descartado?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Si no es litio, están descartados.

INTERLOCUTORA: Muy bien, presidente. Muchas gracias.

En Sonora el gobernador Alfonso Durazo ya anunció que Sonora se va a integrar a la federalización del sistema de salud. Entonces, pues preguntarle.

Ahorita comentaba que no va a haber afectación a los trabajadores. ¿Cuáles serían las implicaciones para los trabajadores? Si no va a haber afectación, por ejemplo, en pensiones y todo eso, para que ellos también estén enterados allá en Sonora.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, ya lo explicamos, se está hablando con los trabajadores y también con los representantes sindicales, se está llegando a un acuerdo. Hay un sistema de información para que los trabajadores puedan consultar todas sus dudas.

Nosotros lo que les garantizamos es que no van a perder su trabajo, no van a perder su antigüedad, no van a ver reducidos sus sueldos, si se puede se les va a mejorar, pero no se les va a reducir su sueldo, no se les van a quitar prestaciones. O sea, van a mejorar los trabajadores.

Y ya en lo específico, para ver caso por caso, ya hay una oficina de atención en cada estado. Estamos empezando con 14 estados.

Se está haciendo un censo, un inventario, unidad médica, centro de salud, hospital, todos, en un estado, se está recorriendo con brigadas y en el inventario se está viendo qué hay y también que no hay. Entonces, al final ya se tiene un diagnóstico de qué falta en cada centro de salud, en cada hospital, esto en infraestructura, en equipo, en médicos, especialistas, la situación del personal, a cuántos hay que basificar, incluso una estimación de cuánto nos va a significar de inversión, porque no es gasto, es una inversión para cada estado y ya contamos con el presupuesto.

Por eso yo considero que este año vamos a avanzar mucho. En esos 14 estados en este año va a funcionar de primera el sistema de salud, como de los mejores del mundo.

Y estamos buscando la incorporación de otros estados. También, es voluntario. Si un estado no quiere la federalización, se le va a seguir entregando su dinero, lo que por derecho les corresponde, sus transferencias y ellos van a contratar a los médicos y van a comprar los medicamentos y van a mantener los hospitales y los centros de salud.

INTERLOCUTORA: Es decir, presidente ¿este plan no afectaría las finanzas del IMSS, sino que va a haber dinero extra?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es aparte. Es que el IMSS tiene dos sistemas: el de derechohabientes, como el Issste y este es un sistema para atender a población abierta, los que no tienen seguridad social, que son un poco más de la mitad de los mexicanos que no tienen seguridad social.

En la Constitución está establecido el derecho a la salud, pero si en la práctica no se ofrece, pues es la letra muerta, como muchas cosas que no se cumplían. Entonces, necesitamos que se cumpla con el artículo 4º de la Constitución, el derecho del pueblo a la salud, no importa la condición económica, el Estado está obligado a garantizar la educación, la salud de manera gratuita.

Son derechos constitucionales, como el derecho ya elevado a rango constitucional a recibir una pensión, como el derecho a recibir una beca si eres de familia humilde, pobre, como el derecho a recibir una pensión si eres una persona con discapacidad. Así es el derecho a la salud.

Eso en su conjunto para nosotros es Estado de bienestar. El ideal que tenemos es que el mexicano tenga seguridad social desde que nace hasta que muere, desde la cuna hasta la tumba.

Porque es muy triste… Primero, algo que no aceptamos y por lo que luchamos todo el tiempo es que no queremos que el que nace pobre muera pobre, porque esa es la esencia del conservadurismo.

Entonces, siempre ha habido en el mundo gente con fortuna y gente que no tiene fortuna, tienen mala suerte. Eso no.

Para que cualquier ser humano pueda ascender en la escala social con trabajo, con estudio, se requiere de la participación del Estado. Esa es también otra diferencia que tenemos con los conservadores, ellos no quisieran que el Estado participara en nada, o que participara cuando se trata de rescatar a los bancos en quiebra, o que el Estado sea policiaco, que el Estado esté para defender los intereses de los poderosos, no un Estado con dimensión social, esa es una diferencia teórica, de fondo, que tenemos.

Entonces, queremos que haya lo que se conoce en la sociología como movilidad social, que se perdió en México, sobre todo en el periodo neoliberal, porque no se podía progresar, no se podía ascender en la escala social. Por eso mucha gente abandonó el país y por eso creció muchísimo la llamada economía informal, porque la gente se busca la vida como puede.

Y por eso esos que fueron son héroes, porque se fueron arriesgándolo todo, a buscar mejores condiciones de vida, de trabajo, porque el neoliberalismo no dio opciones, alternativas y nosotros lo que queremos es que el mexicano pueda trabajar, vivir, ser feliz donde nació, donde están sus seres queridos, donde están sus culturas, sus tradiciones, ese es el sueño. Y sí lo podemos lograr, lo estamos logrando a pesar de la pandemia y de la crisis.

¿Por qué?

Porque hemos tomado la decisión de aumentar los salarios, porque hemos tomado la decisión de destinar el presupuesto de manera preferente a los más pobres.

Y sí se puede frenar el empobrecimiento de la gente, ir con el estudio, con el trabajo, ascendiendo, saliendo adelante, que la gente tenga oportunidades. Ese es nuestro planteamiento.

INTERLOCUTORA: Gracias, presidente.

Ya por último, el sábado salió la tercer caravana migrante de Tapachula. Preguntarle —van hacia a Estados Unidos— si se les va a garantizar el libre paso por México o qué es lo que se tiene previsto aquí.

Y nada más para cerrar el tema de las vacunas de los niños, si ya saben cuántas vacunas, cuántas dosis se necesitan para cubrir a este grupo de edad de cinco a 11 años.

¿Y estos 78 millones de dólares con Covax a cuántas dosis equivalen que se esperarían de esta vacuna?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues nos alcanza lo que tenemos con Covax, porque son más de 70 millones de dólares y nos cuestan las vacunas para los niños, según lo que nos informaron ayer, alrededor de 30 millones de pesos.

HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ: Bueno depende de la marca.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, por eso, pero en general. O sea, nos alcanza lo que ya tenemos.

El caso de Covax es un dinero que ya les entregamos, o sea, les pagamos por adelantado. Lo que queremos es que nos den estas vacunas que requerimos.

¿Cuál es tu otra pregunta?

INTERLOCUTORA: Lo de la caravana migrante.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, eso, pues Marcelo.

MARCELO EBRARD CASAUBON: Bueno, se actuará, según nos reportó el Instituto Nacional de Migración, conforme a las disposiciones vigentes en México, es decir, no puedes tener libre tránsito por México sin condición legal. Puedes solicitar refugio, puedes solicitar asilo, puedes solicitar vista de trabajo, hay visas de trabajo regionales o temporales.

Entonces, lo que va a hacer el Instituto Nacional de Migración es aplicar esa disposición legal, que esa es su obligación, eso es lo que hará y ya les estará informando qué avances logramos.

Hemos ido resolviendo las diferentes circunstancias que se han presentado, pero lo que no se puede es tener una excepcionalidad y transcurrir por nuestro territorio sin ninguna condición legal, eso no se puede porque la ley no lo permite.

Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Quién sigue? Por acá, una compañera.

Te quedas ya para mañana.

PREGUNTA: Gracias, presidente. Buenos días a todos.

Nancy Rodríguez, de Oro Sólido y de Empuje Migrante.

Es un mensaje de los trabajadores en huelga de Cananea, presidente, que ya tienen más de 80 días aquí en la Ciudad de México y no se les ha dado respuesta. Dicen:

‘Funcionarios se niegan a que haya justicia en Cananea. El personal del doctor Encinas, subsecretario de Gobernación, cerró el diálogo amistoso, propuesto por la Comisión Internacional de Derechos Humanos, al negarse a retirar acusaciones penales contra dos líderes de Cananea y a mejorar las propuestas que hizo hace dos meses para resolver la huelga de Cananea, que en julio del 2022 cumple ya 15 años, dándole así un triunfo más a la impunidad de Germán Larrea, explotador y depredador de Cananea, el que roba el agua de los ríos Sonora, Bacanuchi y San Pedro, contamina esos ríos y los seca, enferma a la población de esas riveras y abre un futuro exclusivo en Sonora a sus privilegios y abusos.

‘German Larrea, el oligarca que nunca da la cara, corrompe a autoridades a través de varios despachos, como lo hizo con su abogado Fernando Gómez Mont, al ponerle como secretario de Gobernación de 2008 a 2010 con Felipe Calderón para acabar con la huelga de Cananea del 30 de julio del 2007, con recursos ilegales, pero aceptados por la junta federal, los tribunales de amparo y hasta la Suprema Corte, como lo señaló en la admisibilidad de la interamericana del 28 de mayo del 2021.

‘Los despachos de Larrea inventaron un juicio laboral por causas de fuerza mayor para despedir a mil 200 mineros de Cananea y acabar con el derecho de huelga, con una sola prueba carente de valor que, sin embargo, la validó la Junta Federal, los tribunales de amparo y la Suprema Corte, como consta en la admisibilidad de la Comisión de Derechos Humanos internacional.

‘Germán Larrea gozó de la impunidad del gobierno de Fox el 19 de febrero de 2006 por la tragedia de Pasta de Conchos, al no ser castigado por incumplir las normas de seguridad y por la advertencia del peligro en la mina, hecha por inspectores de la Secretaría del Trabajo, como consta en la recomendación 26/2006 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

‘Peor, Larrea se opuso al rescate de los mineros sin saber cuántos seguían aún vivos después de las explosiones y hasta llegó a anteponer un amparo para obtener el no rescate de los cadáveres en 2014. Los gobiernos de Calderón y de Peña Nieto otorgaron plena impunidad a Larrea por los muertos y el no rescate de ellos en Pasta de Conchos y por el derrame de tóxicos contaminantes en los ríos Sonora, Bacanuchi y San Pedro.

‘En el caso de Pasta de Conchos el presidente López Obrador reabrió el rescate de los cadáveres y, junto con la admisibilidad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado mexicano otorgó casas, becas, seguro e indemnizaciones a las viudas y familias de los mineros, pero ahora funcionarios de Gobernación se niegan a hacerlo con los mineros de Cananea.

‘Los mineros reclamamos el cumplimiento de la ley y la justicia.’

Presidente, ellos están aquí afuera, están viniendo diario y bueno, pues están también sufriendo persecución, acoso. Incluso la semana pasada yo denuncié en los videos que subimos que hasta a mí me han sacado videos, fotografías, me preguntan sobre ellos y pues les pregunto algunos de ellos, me dicen que es de la Guardia Nacional, pero no trae uniforme.

Al día siguiente fueron cuatro personas, tres hombres y una mujer, vestidos de negro, también me preguntaron, les dije que de dónde eran, decían que eran del sector central, pues no sé de qué sector central.

Entonces, bueno, pues ellos piden su intervención, presidente. No les han dado respuesta.

Y sobre todo destacar que se crearon este tipo de empresarios, presidente. Ya ve que le hecho mucho énfasis en este código de ética empresarial. Y, bueno, quisiera yo saber su punto de vista en relación a esto.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muy bien. Vamos a verlo. Leti, tú tienes ya antecedentes ¿no? sobre esto.

Y hay que pedirle a Adán para que los reciba, a ellos.

Y va a ser necesario el que se sienten los de la minera México con los dirigentes sindicales, porque ese es el fondo del asunto, no se ha logrado un acuerdo, una conciliación. Entonces, hay que seguir insistiendo para que se abra una mesa de diálogo y se resuelvan los problemas.

INTERLOCUTORA: Muchas gracias, presidente.

En otro tema, presidente, hermanos migrantes, precisamente usted, que los acaba de mencionar, de Oxnard, California y de Salinas, California, denunciaron que privaron de la libertad a tres de los jóvenes que me acompañaron al recorrido que hice a San Martín Peras.

Entonces, quería yo preguntarle pues cuándo podríamos tener el informe del maestro Adelfo Regino para saber si se les está ofreciendo el apoyo que usted nos dijo.

Y también, bueno, presidente, en cuanto a estas cuestiones de nuestros hermanos migrantes en Estados Unidos, nada más le quiero informar que en esta revocación de mandato en cuanto al voto extranjero nada más votaron, se recibieron ocho mil 287 votos, pero es a nivel mundial, o sea, en todos los lados que hay mexicanos. No hay información, no sé si el canciller tenga información precisa de Estados Unidos.

Y, presidente, nuestros hermanos migrantes están muy inconformes con esta actuación del INE. No sé si usted me podría dar algún comentario al respecto.

Y aprovechando que está el canciller, si nos podría informar si hubo algún trabajo conjunto con el INE ahora para la revocación de mandato, para dar informe a estos millones de mexicanos que viven en Estados Unidos, presidente.

¿Y cómo podría ser en la reforma que usted va a presentar de reforma electoral?

Y también si nos podría dar informe el señor canciller en relación a estos dos cónsules que estaban pendientes. Recordará usted acerca del de Dallas, Texas, Francisco de la Torre; y del de Nueva York, de Jorge Islas.

Por favor, presidente. Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muy bien. Adelfo Regino va a atender lo de los compañeros.

Y Marcelo, sí.

MARCELO EBRARD CASAUBON: Bueno, con su permiso, señor presidente.

Muy breve. Diría yo, el modelo actual de participación electoral deja mucho que desear, es muy complejo y la constante en los procesos electorales, si tienes votos o un número de votos muy pequeño.

Entonces, ya nos pidió el señor presidente y cuando él ordene así se lo presentaremos, cómo modificar las actuales disposiciones que dificultan el voto de los mexicanos en el exterior, principalmente en Estados Unidos, donde está más del 90 por ciento de los mexicanos en el exterior. Entonces, ya lo tenemos previsto para que eso cambie drásticamente. Entonces, más adelante, nada más que nos dé oportunidad el presidente de presentárselo.

Estamos trabajando también con Gobernación y otras instituciones para que se pueda modificar la ley, porque sí son demasiados procedimientos complejos para las y los mexicanos.

En algunos casos en los estados ya hemos avanzado, pero nos falta el nacional, como tú bien lo estás marcando.

Informes de los consulados, bueno, la información que necesites te la proporciono con mucho gusto.

INTERLOCUTORA: Gracias, presidente.

PREGUNTA: Gracias, señor presidente. Buenos días.

Liliana Noble, de Pulso Saludable.

Quisiera preguntarle, señor presidente, con estos tres meses en la que la COVID-19 se ha estabilizado y han bajado los casos y las defunciones, ¿se podría pensar ya un estado endémico de la COVID-19? y en consecuencia ¿qué se tendría que hacer al respecto?

Esa sería mi primer pregunta. Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Dices que si ya damos por terminada la pandemia?

INTERLOCUTORA: ¿Se terminaría la pandemia, pero la epidemia seguiría? ¿O ya se puede llamar esto que los expertos le conocen como…?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, vamos a continuar pendientes ante cualquier situación, pero le vamos ahora a dedicar más tiempo a consolidar el sistema de salud, porque, miren, todos los fallecidos nos duelen, pero tenemos mortalidad por enfermedades curables que tenemos que atender ¿sí? Por ejemplo, los infartos, que están en los primeros lugares en mortalidad en el país.

Entonces, cuando hablamos de los centros de salud es que queremos tener en el centro de salud la atención primaria, el aplicar una inyección que permita al infartado llegar a un hospital donde pueda ser intervenido y salvarle la vida, porque muchos se pueden salvar si hay esa atención.

Entonces, afortunadamente ya está bajando el número de fallecidos por la pandemia y ahora vamos a atender a todos.

Y mucha medicina preventiva, mucha medicina preventiva. Nosotros tenemos dos campañas, acuérdense, permanentes:

La que tiene que ver con el rechazo a las drogas, que esa va a continuar, porque es dañina la droga y sobre todo estas drogas químicas, destruyen.

Y tenemos que dar información y, aunque se enojen, no seguir sólo recibiendo la información de las series, en donde pintan el mundo color de rosa el mundo de las drogas, el de las mujeres y de los hombres guapos, el de las residencias, el de los carros último modelo, el de las alhajas, el del poder. ‘A ver, háblenle al general o más arriba’; pues eso a lo mejor era antes, ya no, no es así.

Y van creando una atmósfera en donde hay una vida fácil, dando entender que eso es la felicidad. No, está la otra realidad, la otra cara de la moneda, el que los jóvenes que se vuelven adictos a esas drogas tienen seis meses de vida. Entonces, informar sobre eso.

Todos deberíamos de estar informando, cada medio de comunicación debería de estar informando, haciendo labor, es una de las cosas que nosotros le planteamos al gobierno de Estados Unidos: ¿dónde están las campañas de información a los jóvenes o dónde están los programas de atención a los jóvenes?, porque para tomar ese camino es porque no hay opciones, no hay alternativas, es la búsqueda de la felicidad que causa infelicidad al final, dolor, muerte.

Entonces, a ver, ¿dónde está la atención a los jóvenes en general?, ¿o qué?, ¿es científico el que el problema se va a resolver con medidas coercitivas? No, no, hay que atender las causas.

Entonces, esa es una campaña.

Y la otra es la de la alimentación, la de los productos chatarra, el daño que causan los productos chatarra. Y no sólo es el daño a la salud, que es el daño mayor, sino también a la economía.

Porque pues desde luego que sale más barata hacer las papas en la casa que comprarlas en las bolsitas. Ahí lo dejo de tarea. Le quitan el aire, cuánto queda, lo pesan y luego agarran las papas de la Central de Abastos, procuren no ponerle mucho aceite y, a ver, hagan la prueba.

Y luego las aguas industrializadas, aguas puercas algunas. Me decía una gente que cuando necesitaba pulir un metal usaba un refresco —que no voy a decir su nombre— para sacarle brillo. Imagínense cómo quedan los intestinos, el estómago.

O sea, comer bien, no a las chatarras, no a la obesidad.

Y hay que hacer un gran esfuerzo, la familia y en el gobierno, todos tenemos que cuidarnos, porque es mejor la prevención en todo, es mejor la medicina preventiva que la curativa. Claro, ya cuando un enfermo tiene que ser atendido, pues al hospital; pero lo mejor es no enfermarse y para no enfermarnos, bueno, alimentarnos bien.

Y hay alimentos que no son caros, que tienen que ver básicamente con la educación nutricional, con la educación para la salud.

Y el ejercicio, caminar y, si se puede, correr; y si se pueden barrer, pues bárranse para que no les hagan out.

INTERLOCUTORA: Gracias, señor presidente.

Y en una segunda pregunta, justamente hace más o menos dos semanas se reunieron varios secretarios de Estado en Guerrero para platicar justamente sobre el tema de la salud mental y las adicciones. Me gustaría conocer cuáles fueron los acuerdos que llegaron en particular y qué se va a hacer al respecto.

Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Eso, ustedes tienen información y podrían entregarte toda la información.

INTERLOCUTORA: Gracias.

Y, finalmente, del Parque Nacional del Jaguar, señor presidente quisiera conocer cuál va a ser la extensión que va a tener este parque, si va a tener colindancia con Calakmul y con la parte de Chiapas, en donde se conoce que también existen estos ejemplares.

Se sabe que en México habitan alrededor de ocho subespecies, incluida el jaguar negro, melánico, como se le conoce.

Quisiera saber si ya se tiene prospectado más o menos la extensión y cuántas especies se tienen reconocidas y cómo se les va a ir dando seguimiento a estos jaguares.

Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, hay jaguares en todas las regiones del país diría yo y mucho más en el sureste. Por ejemplo, en Quintana Roo hay mucho jaguar, en Chiapas, en Campeche, en Tabasco y se da o se reproduce en zonas bajas y en la parte alta.

El Parque del Jaguar en Tulum es una superficie de alrededor de mil hectáreas, pero el propósito es reproducir ese modelo en varias regiones. Por ejemplo, se va a ampliar la reserva de Calakmul y ahí hay mucha fauna nativa, ahí hay armadillo, ahí tepezcuintle, pavorreales, hay jaguar, hay de todo en la zona de Calakmul.

No sé si se pueda poner el plano de la península. Y a ver si pueden ir consiguiendo… Porque van a ver lo que es la naturaleza. Quién sabe si…

Bueno, el Parque del Jaguar, sí, es aquí, es aquí. Aquí hay una base aérea naval, entonces esta base aérea más terrenos del gobierno del estado y todo lo que es la zona arqueológica, todo se va a unir, son como mil hectáreas; entonces, el tren va a pasar por acá atrás.

Esto que dice ‘aeropuerto de Tulum’, este es el aeropuerto al que hacía referencia de la Marina, que va a pasar a formar parte.

Entonces, por aquí va a estar la estación del tren, porque la zona precisamente de los ríos subterráneos es esta, por aquí y por eso se abre, para no pasar por los cenotes.

Entonces, todo esto es el Parque del Jaguar.

Pero tenemos también acá, que esta es la estación de Calkiní, por aquí está Uxmal, aquí en Yucatán, Uxmal y aquí tenemos dos mil 500 hectáreas, que ya las habían vendido y las recuperamos y va a ser también otro parque natural.

Acabamos de estar en… Les voy a poner un… A ver si nos lo manda —está fuerte, pero pues es la naturaleza— a ver si nos manda Carlos Joaquín lo del lagarto que caza al jaguar.

Bueno, aquí está Xpujil. Esto es Calakmul, aquí son como 15 mil hectáreas también para eso.

Lo que les voy a mostrar es aquí la Laguna de Cobá, la zona arqueológica de Cobá, esto es belleza, o sea, pero aquí hay unas lagunas.

El video. ¿Ya lo tienen?

Bueno, en una Laguna de Cobá… Cobá es una zona arqueológica maya. Aquí está Chichén Itzá, aquí está Tulum y aquí está Cobá, aquí en medio.

Esto es Tulum, muchos conocen, es un puerto maya importantísimo. Este puerto, como otros, sirvió para tener relaciones con el Caribe, con Cuba.

Pero ahorita van a ver Cobá, lo que pasa en una de las lagunas de Cobá. Ya con eso terminamos y ya quedan pendientes mañana ustedes dos.

Miren, ahí va el jaguar y atrás el lagarto, eso es en la Laguna de Cobá. Lo están tomando desde un pequeño hotel que está a la orilla de la laguna. El jaguar defendiéndose, nadando, nadan los jaguares hasta en el mar, esta es una laguna al interior, pues hasta ahí llegó el jaguar. Esta es la naturaleza, es lo que… Ya, si nos metemos más a eso, eso es control biológico.

Bueno, ahí quedó. Nos vemos.

