“Una auténtica basura”: Javier Lozano estalló contra la Reforma Electoral de AMLO

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, presentó durante la conferencia mañanera más reciente, su reforma electoral que, entre otras cosas, pretende la extinción del Instituto Nacional Electoral y la elección de consejeros por elección popular.

La oposición reaccionó de diversas maneras, pero en un panorama general, rechazaron las propuestas del presidente de la República, que también pretende la eliminación de las diputaciones bajo principio de representación proporcional y reducción del número de legisladores federales y locales.

Tal es el caso de Javier Lozano, el ex secretario de Trabajo y Previsión Social en el gobierno de Felipe Calderón, quien aseguró que leyó por completo la iniciativa presentada en la Cámara de Diputados.

Sin embargo, informó a través de las redes sociales que no está de acuerdo con las propuestas de reforma que se hacen dentro de la misma, al grado de considerarla “una auténtica basura”.

Acabo de leer, completa, la iniciativa presidencial para reformar la Constitución, en materia electoral. Mi conclusión: es una auténtica basura, ni siquiera reciclable. (Por cierto, lejos de desaparecer plurinominales, los multiplica).

Andrés Manuel López Obrador presentó la reforma en su conferencia de prensa REUTERS/Henry Romero/

Pero en horas anteriores arremetió también en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador; en su texto, solicitó que se presentara urgente un psiquiatra en el Palacio Nacional.

“Se trata de atender a un señor que padece de sus facultades mentales y que no sabe perder. Tiene un crófono al frente y no para de hablar (mal y despacito)”, indicó el también ex senador de la república.

Arremetió también contra el Titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México, Horacio Duarte Olivares, quien aseguró que la reforma es necesaria “para dejar atrás, de una vez y para siempre, la historia de fraudes electorales en México”.

En este sentido, Lozano dijo que, además de que no hay fraudes electorales hace décadas, se trata de una reforma que, como la eléctrica de AMLO, “no pasará” en la Cámara de Diputado.

“Qué chin*s tienes que estar haciendo tú hablando de la Reforma Electoral si se te encargo, nomás, robar en Aduanas”, concluyó Javier Lozano en su Twitter oficial.

Javier Lozano reprobó de manera contundente la reforma electoral FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM

Sin embargo, no todo fue oposición, pues una de las personas más admiradas por el presidente, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, declaró que no ve necesario realizar una reforma al INE, pues indicó que a pesar de los cambios, el órgano no debe perder su autonomía.

Durante la presentación de su libro Por una Democracia Progresista, el fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) dijo estar en desacuerdo en que las autoridades electorales dependan de la Secretaría de Gobernación (Segob) o de algún funcionario que sea designado por el mandatario federal.

“Yo me inclino porque podamos mantener en el país una autoridad electoral autónoma del gobierno. Que no la presida, como sucedía anteriormente, el secretario de Gobernación o ningún funcionario designado por el Ejecutivo”, declaró el ex candidato presidencial por el PRD.

El líder moral del PRD Cuauhtémoc Cárdenas Solorzano consideró que no hace falta que el INE pierda su autonomía FOTO: ALAN ORTEGA /CUARTOSCURO.COM

Y por parte de sus aliados, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, apaludió la reforma electoral, y a través de su Twitter señaló que “significaría un ahorro de 24 mil millones de pesos”.

Y por último, celebró que la reducción de 500 a 200 diputados por elección directa a manos de la ciudadanía, significaría ensanchar la democracia directa”. “Bien”, calificó el canciller mexicano, y ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

