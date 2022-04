Candidatas de Morena en Durango denunciaron la quema de sus carteles: “No permitiré que me asusten”

Betzabé Martínez Arango denunció la quema de sus carteles en Durango (Foto: Twitter / @BetzabeMtzA)

A través de las redes sociales, la candidata a la gubernatura de Durango por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Marina Vitela, denunció a través de las redes sociales que su publicidad amaneció quemada.

En la fotografía compartida, se puede ver que intentaron quemar completamente los carteles de la morenista, pero únicamente desapareció parte de su nombre, el de su partido y lo demás logró permanecer.

De acuerdo con la propia política, abanderada de la coalición encabezada por los guindas, se trató de un ataque, pero a pesar de todo seguirán avanzando, “respaldados por la voluntad del pueblo duranguense”.

“A la Cuarta Transformación ya nadie la para, no nos detendrán”, agregó en su cuenta de Twitter, donde también agregó una fotografía de la publicidad de Betzabé Martínez Arango.

Marina Vitela es la candidata de Morena a la gubernatura de Durango (Foto: Twitter / @MarinaVitela_)

Arango es candidata de Morena a la presidencia municipal de Gómez Palacio, en Durango. A través de su Twitter oficial, también denunció, con un video, que por lo menos uno de sus carteles fue quemado de la misma manera que la de Vitela.

Añadió que no es la primera vez que organizan un acto de presunta intimidación a su campaña, pues en fechas recientes habrían supuestamente golpeado a uno de sus colaboradores, por lo que asistieron a la Fiscalía General del Estado de Durango para interponer una denuncia.

También retó a “los de enfrente” a “jugar limpio”, a salir a decir propuestas para que la gente decida de manera informada quién quiere que los gobierne, pues aseguró que es tiempo de la gente, y violencia no es lo que quiere la gente.

También aseguró que no permitirá que la sigan amedrentando, pues la campaña que ha emprendido desde el día uno es a través de las propuestas, y de hacerles saber que no gobernará con la violencia, sino que buscará eliminarla de raíz.

“Yo desde aquí le digo a la ciudadanía que nos unamos, que no permitamos que nos asusten de esta manera. No están solos porque sé que también a ustedes los van a querer asustar. No lo voy a permitir”, aseguró durante la grabación.

Marina Vitela denunció la quema de sus carteles en Durango

Senadoras de Morena pidieron frenar la violencia política de género

A su causa se unieron varias personalidades de Morena, empezando por la senadora Antares Vázquez Alatorre, quien pidió que se detenga la violencia política en contra de las mujeres, y externó su solidaridad con las candidatas.

“Los cobardes y violentos intentan parar el triunfo de ellas el próximo 5 de junio con toda clase de intimidaciones, pero no lo lograrán”, escribió a través de sus redes sociales oficiales.

Además, se unió también Citlalli Hernández desde la tribuna del senado. Aseguró que varios espectaculares de las candidatas de Morena fueron quemados, e hizo un llamado a que “las competencias políticas no se conviertan en ningún acto de violencia”.

Por otra parte, etiquetó a Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, y lo llamó un traidor a la patria, y retomó las palabras de Mario Delgado, dirigente de Morena, para referirse al priista como “el líder que más gubernaturas perdió”.

Lo mismo hizo la senadora Martha Lucía Mícher Camarena, quien además de rechazar la violencia e intimidación contra las candidatas, aseguró que es “una clara evidencia de que nuestros opositores tienen miedo de que la transformación y la esperanza llegarán a Durango”.

