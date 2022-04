Epigmenio Ibarra se lanzó, otra vez, contra Loret de Mola: “Sumiso y obsequioso”

El cineasta ha criticado al periodista en repetidas ocasiones (Fotos: Cuartoscuro - @carlosloret / IG.)

Una vez más, el periodista Carlos Loret de Mola vuelve a ser el tema de conversación por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), con quien ha mantenido una serie de confrontaciones en los últimos meses.

El mandatario ha hecho hincapié en los presuntos bienes que ha adquirido el comunicador (una mansión en Valle de Bravo, un departamento en la zona exclusiva de Polanco, en la Ciudad de México, y un sueldo de 35 millones 200 mil pesos) y del que ha mencionado que solo sabotea su gobierno.

A lo que Loret ha respondido en numerosas ocasiones que “el corrupto es usted”, pues el primer mandatario no puede explicar de donde vienen sus bienes sin haber trabajado por 13 años “y reportando que no tenía ingresos”

“Quiere vengarse de mí por haber exhibido los escándalos de corrupción hasta en su familia. Me quiere doblar. Pero yo no me voy a doblar”, ha dicho por medio de contestaciones a través de su programa y su cuenta de Twitter.

Ante estos señalamientos, el cineasta y simpatizante de la Cuarta Transformación (4T), Epigmenio Ibarra, salió en defensa del presidente y atacó al periodista.

Carlos Loret de Mola se ha posicionado como uno de los principales críticos del gobierno de AMLO (Captura de pantalla: LatinUs)

A través de su cuenta oficial, el también dueño de Argos Comunicación, señaló de forma indirecta que ante los gobiernos anteriores se mantuvo sumiso en comparación con AMLO.

“Del montaje al melodrama ramplón hay solo un paso. Ante Fox, Calderón y Peña sumiso y obsequioso. Avalando sus crímenes. Ante AMLO haciéndose el “valiente” y fingiéndose víctima hoy que nadie -más que su propio desprestigio y sus malos pasos- le persigue…”

También en días pasados señaló que la ciudadanía no debe de caer en el engaño, pues el mandatario no se encuentra exhibiendo a un periodista, sino a un presunto mercenario, además de llamarlo desalmado que se presta a “montajes y ser un mercenario, un profesional de la calumnia y la mentira...”.

Estas discusiones vienen, principalmente, desde que el periodista en conjunto con Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) publicaron el reportaje de la Casa Gris, una mansión en Houston Texas en la que vive el primogénito del jefe del ejecutivo, la cual perteneció a un empleado de la empresa Baker Hughes.

El presidente señaló que el departamento en Polanco pertenece a Loret (Captura de pantalla)

Dicha empresa ha tenido contratos con la paraestatal Petróleos Mexicanos y se insinuó un presunto conflicto de interés. Esto llevó a que el primer mandatario se ensañara en los ataques en contra de los periodistas que publicaron información con respecto al reportaje, entre ellas, Carmen Aristegui.

Dichos ataques han sido condenados por diferentes personas dentro del gremio periodístico, entre ellos Anabel Hernández, quien calificó las descalificaciones del mandatario como un “fusilamiento virtual” e incluso lo comparó con la forma de actuar de grupos criminales que atacan a periodistas de acuerdo a su trabajo profesional.

Consideró que también es importante intervenir la actitud que ha tomado el jefe del ejecutivo federal con respecto a los periodistas que se han mostrado críticos a su gobierno, o quienes publican sus políticas con datos e investigación.

Señaló que las reacciones de AMLO es una “criminalización de los periodistas”, que a su parecer es una reacción “vil” por sus ataques a periodistas como a Aristegui, a quien, dijo, “ataca una y otra vez queriendo minar su credibilidad, incluso con cuestiones que no corresponden para nada a un jefe del ejecutivo”.

