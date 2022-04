Debanhi Escobar: cuáles son las nuevas pistas del caso

El caso de la joven Debanhi ¿Escobar ha continuado arrojando nuevos datos y pruebas (REUTERS/Daniel Becerril)

El caso de la joven Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, vista por última vez el pasado 9 de abril en el municipio de Escobedo y encontrada sin vida la noche del jueves 21, ha continuado arrojando nuevos datos y pruebas.

Y es que después de 13 días de búsqueda, la noche del 21 de abril la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó sobre el hallazgo de un cuerpo en una cisterna del Motel Nueva Castilla, cerca del sitio en el que se vio por última vez a la joven estudiante de Derecho.

No fue hasta la tarde del viernes 22 de abril que la Fiscalía confirmó, a través de un mensaje en redes sociales, que el cuerpo encontrado en la cisterna corresponde al de Debanhi Escobar.

Desde ese momento, la familia de la estudiante de Derecho en la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y otras dependencias han denunciado que la investigación está llena de inconsistencias y omisiones, sin embargo, al paso de los días se han revelado nuevas pruebas que ayudan a reconstruir lo que le ocurrió a la joven la madrugada del 9 de abril.

Nuevas pistas y pruebas del caso Debanhi Escobar

Enrique Orozco indicó que en un video se muestra a la joven recorrer el área del restaurante del motel antes de dirigirse a las albercas (Foto: Infobae)

-Videos del motel Nueva Castilla

A pesar de que la Fiscalía de Nuevo León aseguró en múltiples ocasiones que las cámaras del motel no guardaban las grabaciones porque sólo monitorean a tiempo real, el domingo 24 la dependencia mostró a los padres de la joven imágenes donde supuestamente se ve a Debanhi entrar sola y caminar al interior del recinto.

El lunes 25 en conferencia de prensa junto al gobernador de la entidad, Samuel García Sepúlveda, Mario Escobar, padre de la estudiante, indicó que analizando los videos la investigación tendría que ser llevada por la Fiscalía de Feminicidios, para ser investigada con perspectiva de género.

Escobar confirmó que en los videos se puede observar que Debanhi entra sola al inmueble, y señaló que lo que queda averiguar es cómo llegó a la cisterna en la que fue localizada.

Escobar confirmó que en los videos se puede observar que Debanhi entra sola al inmueble

“Viendo estos videos pues nosotros nos encontramos con que Debanhi entra a un inmueble y bueno, se están analizando qué fue lo que pasó. Se ve que va por la orilla del inmueble en el cual entra y bueno, se va analizar por qué quedó dentro de esa fosa”

A su vez, el vicefiscal del Ministerio Público, Luis Enrique Orozco, indicó que en un video se muestra a la joven recorrer el área del restaurante del motel antes de dirigirse a las albercas y a la zona en la que se encuentra la cisterna.

Gracias a estos nuevos videos, el caso será llevado ante la Fiscalía estatal Especializada en Feminicidios y Delitos contra las Mujeres.

-Padre de Debanhi ordenó segunda necropsia

Mario Escobar dio a conocer que mandó a hacer una segunda autopsia al cuerpo de su hija (REUTERS/Daniel Becerril)

El 25 de abril en entrevista con Aristegui en Vivo, Mario Escobar dio a conocer que mandó a hacer una segunda autopsia al cuerpo de su hija, y que ésta no coincide con la versión dada a conocer por la Fiscalía del Estado sobre la muerte por una contusión.

Escobar detalló que mandó a hacer una segunda necropsia con un perito que contrató y ya tiene los resultados, sin embargo, no reveló más información para no entorpecer las investigaciones.

tras cuestionar la versión de la Fiscalía, el padre de Debanhi manifestó: “Tú estás en una posición de un espacio de una cisterna de 4 metros y medios, que me responda la sociedad, ¿te darías un golpe nada más en la cabeza tras una caída de cuatro metros y medio que es como la de una casa de dos pisos? La respuesta es no, entonces no es lógico?”.

“Y si hay necesidad de exhumar el cuerpo y hacer otra necropsia para que aclaren las cosas, la voy a hacer y la deben de hacer las autoridades”

-Recuperan celular de Debanhi Escobar

El vicefiscal del Ministerio Público dio a conocer que el celular de Debanhi fue hallado sumergido en el agua. (Foto: Archivo WEB/Tw @Cheetosdebol1ta)

Luis Enrique Orozco, vicefiscal del Ministerio Público, dio a conocer el lunes 26 de abril que el celular de Debanhi fue hallado sumergido en el agua.

En entrevista con Víctor Martínez para AW 1280, Enrique Orozco informó que durante las investigaciones más recientes lograron rescatar el teléfono de la joven, aunque no en el mismo lugar donde rescataron su cuerpo.

El vicefiscal dijo que la dependencia se encuentra en la búsqueda de un especialista que pueda rescatar el teléfono para recuperar fotografías, posibles llamadas telefónicas o mensajes que ayuden en la investigación.

“El teléfono fue encontrado sumergido en el agua, en otra parte. No estaba junto al cadáver, pero estaba sumergido en agua”

