“No se dejen utilizar por zopilotes en temporadas electorales”: el llamado de AMLO a la familia de periodista asesinado en Tamaulipas

Durante la conferencia de prensa, el presidente Andrés Mauel López Obrador (AMLO) le pidió a la familia de Carlos Domínguez, periodista asesinado en Nuevo Laredo, Tamaulipas en enero de 2018, que “no se dejaran utilizar por zopilotes en temporada de elecciones”, esto de cara a las elecciones que celebraran el próximo 5 de junio en el estado.

A la par, aseguró que se han fabricado delitos en contra de funcionarios públicos, haciendo referencia a los señalamientos que hoy existen en contra de Carlos Canturosa Villarreal, quien fue presidente municipal de Nuevo Laredo, Tamaulipas y que presuentamente funje como Cordinador de Campaña de Américo Villarreal Anaya, candidato de Morena , para competir por la gubernatura estatal.

“Yo defendí a este señor Cantu porque consideré que le fabricaron el delito, precisamente en una campaña política, y así te podría hablar de muchos casos”

El presidente también dedicó unas palabras a la familia del periodista, en las que les pidió no dejar de buscar justicia, ”pero que la mismo tiempo no sean utilizados por zopilotes en temporadas electorales, ese es el mensaje”.

Durante su conferencia matutina, también señaló que el caso es " algo parecido a lo que sucede en Estados Unidos”:

“Como hay elecciones, están atacando, pero la gente de Tamaulipas está despierta, muy conscientes, no se puede utilizar un caso así en vísperas de una elección sin dejar de sospechar de que se trata de un asunto politiquero de atacar al candidato de Morena con este caso. Si no hay pruebas no se pueden hacer estas denuncias”, atajó.

El caso de Carlos Domínguez

De acuerdo con la familia del periodista, así como denuncias de medios locales, el posible autor intelectual del asesinato de Carlos Domínguez, sería, precisamente el ex funcionario, Canturosa Villarreal ,quién ha sido señalado como coordinador de campaña del candidato de Morena a gobernador del estado tamaulipeco.

A la par, se ha externado en los señalamientos que Canturosa Villarreal habría ordenado a su tío, Rodolfo Cantú, organizar la ejecución del comunicólogo.

Tras su muerte, el 23 de marzo de 2018, en dos operativos conjuntos, uno en Zacatecas y otro en Nuevo Laredo, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía de Tamaulipas ejecutaron dos órdenes de aprehensión contra los presuntos autores materiales e intelectuales del asesinato.

En aquel operativo se habría dado la detención de Carlos Canturosa; sin embargo, logró escapar a Estados Unidos. Actualmente tiene tres ódenes de aprehesión en su contra y una ficha roja de la Interpol.

Tamaulipas de frente a las elecciones

Américo Villarreal Anaya (Foto: Twitter/@infiltradosabc)

Cabe recordar que el pasado domingo 24 de abril se llevó a cabo el primer debate entre candidatos que buscan la gubernatura de Tamaulipas, donde los temas centrales fueron seguridad, salud y desarrollo económico, por lo que los aspirantes de la coalición Juntos Hacemos Historia (Morena, PT y PVEM), Va por México (PRI, PAN y PRD) y Movimiento Ciudadano (MC) promovieron su proyecto de estado para poder captar al electorado que se pronunciará el domingo 5 de junio.

Actualmete la entidad fronteriza es gobernada por el panista Francisco Cabeza de Vaca. Dada su ubicación geografíca la entidad se ha encontrado sumergida en la violencia, ya que es territorio disputado por los cárteles mexicanos, puesto que es una ruta clave para el tráfico de drogas, tráfico de migrantes y robo de combustible, por mencionar algunos.

