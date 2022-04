Melissa Lucio: familiares, activistas, políticos y celebridades ruegan clemencia para evitar su ejecución en Texas

La ejecución de Melissa Lucio está programada para el 27 de abril (Foto: JEFF LEACH / STATE REPRESENTATIVE JEFF LEACH / AFP)

La vida de Melissa Lucio podría llegar a su fin el próximo miércoles 27 de abril después de que fuera sentenciada a muerte en el estado de Texas por el repentino fallecimiento de su hija Mariah Álvarez en 2007. El polémico caso de la estadounidense de ascendencia mexicana ha causado gran indignación tanto en Estados Unidos como en la comunidad internacional, motivo por el cual sus 12 hijos han buscado apoyo en distintas organizaciones para frenar que su madre enfrente la pena de muerte por un crimen que presuntamente no cometió.

Aunque la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) del Gobierno de México no ha emitido ningún pronunciamiento sobre el caso, la noche del jueves 21 de abril el embajador del país azteca en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, comunicó a través de su cuenta de Twitter que envió una carta al gobernador de Texas, Greg Abbott, para pedir que le conceda clemencia ejecutiva a Melissa Elizabeth Lucio, no obstante, no se ha recibido respuesta alguna del mandatario estatal estadounidense.

Mientras más pasan los días, la desesperación por frenar el fallo de la Corte Estadounidense en contra de Melissa Lucio aumenta y, de este modo, a la petición se han sumado al menos 83 legisladores del estado de Texas, así como el Ministerio francés de Asuntos Exteriores, colectivos de activistas por los derechos humanos e incluso celebridades como la socialité y empresaria Kim Kardashian.

Melissa Elizabeth Lucio, primera latina en ser condenada a muerte en el estado de Texas (Foto: EFE)

Melissa Elizabeth Lucio es madre de 12 hijos, quienes en repetidas ocasiones han defendido la inocencia de su madre argumentando que la muerte de su hermana Mariah de dos años fue accidental y que su progenitora jamás los violentó a pesar de tener un pasado marcado por abusos, violencia y drogas.

La fecha de ejecución de Melissa fue programada para el 27 de abril por lo que, a dos días del fatídico suceso sus familiares han redoblado esfuerzos para suspender la pena capital a la que fue sentenciada. De este modo, activistas se han manifestado en diferentes ciudades de Estados Unidos para pedir clemencia al gobernador de Texas por la vida de quien podría convertirse en la primera mujer latinoamericana en ser ejecutada por el Estado.

El gobernador de Texas puede frenar la ejecución de Melissa Lucio (Foto: REUTERS/Lucas Jackson/File Phot/File Photo)

Entre quienes tienen dudas sobre la culpabilidad de Lucio están 83 legisladores de Texas, encabezados por Jeff Leach y Joe Moody. El grupo bipartidista envió una carta el mes pasado a la Junta de Indultos y Libertad Condicional del estado y al gobernador Greg Abbott en la que pidió que se aplace la ejecución o se conmute la sentencia. Una portavoz de la oficina de Abbott no respondió de inmediato a un correo electrónico solicitándole sus comentarios.

Asimismo, varios miembros del jurado que estuvieron presentes en el juicio de Melissa Lucio han dudado sobre su resolución, como es el caso de Johnny Galvan Jr. quien piensa que los jurados no recibieron toda la información que necesitaban para tomar una decisión apropiada y que ahora siente “un remordimiento profundo” por haber sentenciado a Lucio a muerte.

Melissa Lucio ha agotado casi todos los recursos legales que tenía para frenar su ejecución, no obstante, su defensa promovió una solicitud de clemencia, que suele resolverse hasta unos días antes de la ejecución. Los fiscales también podrían retirar la orden de ejecución y aceptar volver a investigar el caso.

No obstante si dichos recursos son rechazados, será el gobernador de Texas, Greg Abbott, quien tendrá la última palabra para decidir si concede o no clemencia ejecutiva a la mujer latinoamericana de 53 años. Resulta pertinente recordar que el mandatario estatal es un fiel partidario de la pena de muerte, y solo en una ocasión ha concedido la clemencia ejecutiva.

Melissa Lucio lleva 14 años en prisión por un crimen que no existió (Foto: This asset – including all text, audio and imagery – is provided by EFE. Reuters does not guarantee the accuracy of, or endorse any views or opinions expressed in, this asset)

En 2008, Melissa Elizabeth Lucio fue declarada culpable por el homicidio de su pequeña hija de dos años, Mariah Álvarez. No obstante, el caso y el juicio en general estuvo marcado por inconsistencias y omisiones por parte de las autoridades estadounidenses.

De acuerdo con el relato, Mariah sufría una discapacidad que le dificultaba mantenerse de pie por lo que dos días antes de su muerte cayó accidentalmente por unas escaleras. El fallecimiento de la menor sucedió cuando dormía, sin embargo, cuando las autoridades revisaron el cuerpo se percataron de una gran cantidad de moretones y hematomas por lo que detuvieron a Melissa Lucio y la acusaron de maltrato infantil.

Cabe mencionar que, en el momento que Melissa fue detenida se encontraba embarazada de gemelos y sus 12 hijos tenían entre 2 y 15 años. Aunque en un inicio se esforzó por mantener inocencia, tras varias horas de interrogatorios e intimidaciones por parte de oficiales de condado terminó por decirles lo que esperaban escuchar: que ella era la culpable del fallecimiento de su hija, premisa que fue suficiente para pedir la pena máxima en su contra.

El testimonio de sus hijos ha sustentado su presunción de inocencia pues ninguno ha argumentado que su madre era violenta con ellos, por el contrario, la describen como una mujer amorosa y dedicada. Ante ello, se dijo que las confesiones falsas de Melissa Lucio surgieron tras la presión, intimidación y violencia que los oficiales pusieron sobre ella durante los interrogatorios.

Como sobreviviente de abuso sexual y violencia doméstica durante toda su vida, Melissa era especialmente vulnerable a la coerción policial, pero todo dio un desafortunado giro cuando en el juicio se le impidió presentar ninguna evidencia que hubiera explicado por qué confesó falsamente durante su interrogatorio.

