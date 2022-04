Marcelo Ebrard arremetió contra las amenazas de Trump: “es un hombre en campaña agitando el anti-mexicanismo”

El canciller mexicano respaldó a AMLO tras las amenazas de Trump hacia México (Foto: REUTERS/Henry Romero)

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, arremetió contras las declaraciones emitidas por el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras asegurar que amenazó al gobierno de López Obrador con imponer aranceles muy elevados para implementar un despliegue militar en la frontera norte.

Y es que el pasado 23 de abril, el republicano afirmó haber doblegado a la actual administración para preservar la política migratoria y el programa “Quédate en México”. “Nunca había visto a nadie doblarse así”, fueron las palabras de Trump ante la postura sumisa del “máximo representante” con quien sostuvo una reunión (no se especificó el nombre del funcionario, pero podría entenderse que se trata de Marcelo Ebrard).

Ante ello, el canciller mexicano se pronunció al respecto y respaldó al mandatario federal y las acciones tomadas en política exterior. “En cuanto a las declaraciones del ex-presidente Trump me consta el patriotismo del Presidente López Obrador en aquellos momentos críticos”, comentó Ebrard en un hilo de Twitter.

Destacó que AMLO no aceptó el acuerdo del “tercer país seguro” como condición para que Estados Unidos no impusiera aranceles a México, además de haber logrado la autonomía en el sector energético que se estipulaba en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC).

El canciller mexicano destacó las acciones tomadas por el presidente López Obrador en política exterior y lo respaldó antes las declaraciones de Trump (Foto: Twitter@m_ebrard)

“Fue precisamente la entereza de Andrés Manuel la que hizo posible excluir el capítulo de integración energética en el TMEC que ya habia negociado Trump con el equipo del gobierno saliente. De haberse aceptado sería imposible la autonomía que hoy tenemos”

De igual manera, mencionó la intervención de México en el “rescate” del exmandatario de Bolivia, Evo Morales, cuando fue exiliado de su país. Y agregó que, de no ser por el presidente López Obrador, tampoco habría podido diferir respecto a su relación con Venezuela y otras acciones relevantes de política exterior en defensa de América Latina.

Por último, el canciller mexicano sostuvo que el gobierno de la Cuarta Transformación es “patriota” y no tiene nada de qué avergonzarse. Además, tachó de “anti-mexicanismo” las declaraciones de Trump y aseguró que “lo que nos califica son los hechos no sus dichos”, concluyó.

Por su parte, Andrés Manuel López Obrador comentó que no se sintió ofendido tras las declaraciones del expresidente Trump y adelantó que no “polemizará” el tema. “A mí me cae bien el presidente Trump. Aunque es capitalista (...) Él es así y hay que ver las circunstancias”, fueron sus palabras en la conferencia matutina de este lunes 25 de marzo.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, advirtió que no permitirá que ninguno de los dos partidos del país vecino “utilicen a México como piñata” (Foto: REUTERS/Kevin Lamarque)

Cabe mencionar que las declaraciones emitidas por el también empresario estadounidense se dieron durante un mitin en Ohio el pasado 23 de abril para apoyar a James David Vance, quien podría sustituir al senador Rob Portman en las elecciones al Senado del 2022.

De acuerdo a los comentarios de Trump, el expresidente estadounidense amenazó con imponer el 25% de aranceles si México no desplegaba 28 mil soldados en la frontera como parte del programa “Quédate en México”, ante lo cual el funcionario mexicano (no reveló su nombre) accedió de manera inmediata.

En ese sentido, el jefe del Ejecutivo advirtió que no permitirá que ninguno de los dos partidos del país vecino “utilicen a México como piñata”, por lo que hizo un llamado a los mexicanos e hispanos residentes en Estados Unidos para que, al momento de votar en los siguiente comicios, no olviden sus orígenes.

