Edomex: detuvieron 2 hombres acusados por sus vecinos de Tutitlán por criar perros para usarlos como carne en taquería

El pasado 19 de abril algunos vecinos de la colonia Mariano Escobedo en Tultitlán, Estado de México se unieron y decidieron bloquear la vía López Portillo con el fin de llamar la atención de las autoridades.

Esto tras casi 10 años de sospechas de que en un predio de la zona era usado para criar perritos los cuales presuntamente eran usados para tacos en un puesto en la Ciudad de México.

Detienen a 2 sujetos que por 10 años criaban perritos y los vendían en tacos. Este descubrimiento se derivó de una denuncia que hicieron los vecinos luego de que el calor de los últimos días provocará un fétido olor que emanaba de un domicilio de la calle Sostenes Rocha.

De acuerdo con los habitantes de la zona, desde hace 10 años empezaron a ver a dos hombres, con botas y mandil de carnicero que entraban y salían de ese lugar, el cual, según las declaraciones recuperadas por el medio El Universal también fungía como criadero. Los vecinos aseguraron que dichos sujetos se dedicaban a la venta de tacos.

Los residentes habrían comenzado a sospechar del lugar al percatarse de la cantidad de perros que se encontraban en el domicilio así como el gran número de canes reportados como desaparecidos en la zona.

Los habitantes de la zona denunciaron al medio que las autoridades ignoraron por mucho tiempo sus llamados para que se comenzara a investigar el caso.

Primero fueron remitidos a la Fiscalía de Tlalnepantla, posteriormente, a la fiscalía federal, de ahí a Protección Civil, institución de la que tampoco obtuvieron respuesta.

Por ello, un grupo de personas organizadas de la localidad decidió cerrar la vialidad López Portillo, el pasado 19 de abril, para llamar la atención. Fue así como consiguieron que la Fiscalía Regional acudiera al número 3 de la calle Sostenes Rocha. En el domicilio, dividido en dos patios con tres cuartos cada uno, había basura, ropa, muebles, costales, tambos y láminas de asbesto.

Según El Universal, elementos de la fiscalía encontraron huesos de perro, botes de ácido muriático, así como las condiciones en las que se hallaban los perros.

Tras percatarse de las condiciones insalubres en que tenían a los perros y los hallazgos que hicieron, cómo encontrar huesos de esos animales o botes de ácido muriático, los agentes detuvieron a dos hombres, identificados como Julio César “N” y Jorge “N”.

Cabe precisar que en ese lugar había cerca de 40 perros; cinco fueron rescatados por una fundación de ayuda animal que apoyó a los habitantes en entregarles la custodia del resto de los canes.

Hasta el momento se sabe que los detenidos fueron trasladados a la Fiscalía de Cuautitlán Izcalli, donde enfrentan los delitos de allanamiento de morada, maltrato animal y salubridad.

Cabe señalar que el pasado 30 de julio del 2021, el Congreso mexiquense aprobó el aumento a las penas contra el maltrato animal al pasarla de cuatro hasta nueve años de cárcel para quien se le halle responsable del delito.

Con estas reformas, la Ley podrá sancionar con hasta seis años de prisión a quien cause la muerte no inmediata y prolongue la agonía de cualquier animal no catalogado como plaga. Sin embargo, si el acto es cometido por un servidor público encargado de animales, la pena se eleva hasta los nueve años.

