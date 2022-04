“Si AMLO me necesita ahí estaré”: Patricia Armendáriz

En marzo pasado, la diputada de Morena reveló sus intenciones de contender por la Presidencia de la República en las elecciones de 2024. Fotos: twitter/@PArmendarizMX Cuartoscuro.

Durante un ejercicio de 20 preguntas que respondió para el Canal del Congreso, la diputada del grupo parlamentario de Morena Patricia Armendáriz contó que el salto que la hizo acercarse a la política fue “el amor por México”, donde además le cuestionaron sobre si seguirá el camino de su papá Gustavo Armendáriz quien fue gobernador, donde contestó que no lo hará por querer ser gobernadora de Chiapas pero “si el presidente me necesita ahí estaré” afirmó.

“Disciplinada, intensa, amor al presidente” fue su respuesta a la pregunta de describirse en tres palabras. También habló sobre el “hate” que recibe en redes sociales: “Ya no me afecta, últimamente lo que hago es que descubrí que igual que al presidente hay haters específicamente manejados por haters, por ideólogos. Expreso lo que sé que quiero expresar para informar al país siempre, para informar al país con argumentos estudiados, yo nunca opino sin estudiar el tema. Nunca opino por cuestiones ideológicas y por filias y fobias. Por lo mismo ya no leo lo que me contestan e identifico muy fácil quién me está contestando como hater o como bot”.

Hace unos días la diputada contestó mediante Twitter a la columnista Viridiana Ríos acerca de las burlas que le hicieron los cibernautas sobre su físico diciendo: “Gracias por tu apoyo. Te recomiendo no meterte. Hay un grupo consignado a golpearme sin importar lo que diga. Ya lo asumí y por eso ya no los dejo colgarse de mis comentarios. Estoy orgullosa de mi misión”. En su red social Twitter continuamente habla sobre las críticas que recibe.

Sobre si seguirá en la Cámara de Diputados Armendáriz contestó que sí y más que nunca. A la pregunta de cómo apoyará la inclusión financiera contestó: “Hay varias iniciativas que tenemos que pasar pero principalmente tenemos que arreglar todo el problema de disciplina financiera de los municipios para que tengan más posibilidades de gasto en inclusión financiera, en cada uno de sus jurisdicciones”.

La diputada contó al Canal del Congreso que le encanta la cocina. (Foto: Instagram/@patyarmendariz.g)

Además Patricia Armendáriz habló sobre las tres cosas que necesita una mujer líder como ejercer su liderazgo a través de sus capacidades femeninas, “no pelearse como hombre” y siempre ganar su liderazgo a través del conocimiento. “Que vayan por su sueño y se la crean, que no sientan que no pueden o que no sientan que son un objeto decorativo. Todas tienen derecho de ir por sus sueños, todas”, comentó.

Sobre las acciones que impulsa para tener un México más sustentable dijo que todas las economías verdes, la inclusión financiera y una mejor distribución del ingreso.

El video se puede encontrar en Instagram en el perfil del Canal del Congreso. Foto: Ig @canalcongresomx

A la pregunta de por qué se unió a Morena la diputada contestó que: “Es la única que verdaderamente lucha por los pobres”. Además afirmó que en las redes del congreso y en las mañaneras es donde “se cocina el alma y la historia de México”.

Es importante recordar que a finales de marzo Patricia Armendáriz anunció sus aspiraciones a la presidencia en 2021 para suceder al actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Mediante un tuit comentó: Creo que los #empresarios de la #4T haríamos un excelente papel para tratar de llenar los zapatos de nuestro presidente @lopezobrador_así que anuncio yo también mis aspiraciones presidenciales. ¡Arriba las mujeres!”.

Junto a la diputada Patricia Armendáriz se encuentra el papá del famoso piloto Checo Pérez quien también buscará la presidencia para 2024. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

