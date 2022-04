Qué se sabe sobre Abdala, la vacuna que podrían poner a niños en México

Pfizer, Sinovac y Abdala son las vacunas contempladas para la vacunar a niños mexicanos. Foto: Gaby Oraa/Bloomberg

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del Gobierno de México, informó que Pfizer, Sinovac y Abdala son las vacunas contempladas para la vacunar a niños mexicanos. Abdala es una vacuna anti-COVID-19 cubana, la primera desarrollada en Latinoamérica y aprobada por Organización Panamericana de la Salud (OPS).

La vacuna sería aplicada en niños de 5 a 11 años. Tiene una efectividad de poco más del 98 por ciento en la prevención de la enfermedad sintomática por Covid. Foto: Gaby Oraa/Bloomberg

De acuerdo con López-Gatell, en Cuba ha sido aplicada en infantes de dos años en adelante. Sin embargo, en México se aplicaría a menores de edad de entre 5 y 11 años de edad. Se trata de una vacuna con una efectividad de 92.28 por ciento en la prevención de la enfermedad sintomática causada por el virus, después de la aplicación del esquema de tres dosis.

También ofrece eficacia del 100 por ciento en la prevención de la muerte y de enfermedades sintomáticas severas, que son complicaciones que requieren de ventilación mecánica invasiva. Sin embargo, no está demostrado que impida la infección, por lo que quienes son inmunizados con ella deben seguir cumpliendo con las medidas higiénicas y de distanciamiento impuestas por las autoridades sanitarias.

Abdala ofrece la neutralización eficiente de células infectadas con SARS- CoV-2. Foto: Gaby Oraa/Bloomberg

Cabe señalar que las personas están protegidas hasta después de un periodo de entre 15 y 28 días después haber sido vacunados con con el esquema completo de este compuesto, el cual contempla 3 aplicaciones. El intervalo entre cada aplicación de la vacuna es de 14 días.

Su principio activo es la proteína recombinante RBD que al unirse al receptor humano ACE-2 produce anticuerpos esenciales en la neutralización eficiente de la infección de células por SARS- CoV-2. La vacuna, desarrollada por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB), fue probada en un ensayo en el cual participaron 48 mil voluntarios de tres provincias cubanas y también se probó en un estudio inmunogenicidad que midió su capacidad de generar respuestas inmunes en niños y adolescentes.

Cofepris aprobó el uso de Abdala en diciembre de 2021. Foto: Gaby Oraa/Bloomberg

En México, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) aprobó su uso de emergencia en diciembre de 2021. El subsecretario de Prevención y Promoción a Salud del Gobierno de México la contempla como una buena opción para inmunizar a menores de edad del país.

Cabe mencionar que, el gobierno ha recibido críticas por su oposición a la inmunización de niños y niñas. Al respecto, Hugo López-Gatell declaró que no existe resistencia a la vacunación de la niñez mexicana y que el proceso no ha iniciado debido a que no son un segmento población en riesgo.

Declaró que: “La evidencia es muy consistente de que niñas, niños, en particular en el grupo de cinco a 11 años, de todas las personas son las que tienen el menor riesgo de complicarse, de necesitar hospitalización, de padecer COVID grave y desde luego de morir”.

Hasta el momento el único grupo poblacional menor de edad que ha sido vacunado es el compuesto por adolescentes con comorbilidades. De acuerdo con información oficial, alrededor de 400 mil personas de entre 12 y 17 años con enfermedades crónicas han recibido la vacuna anti-Covid. Pero se prevé que la jornada de vacunación de niños y niñas comience en mayo.

El Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) reveló que el número de menores con Covid aumentó un 57% en enero de 2022 respecto al mismo periodo el año pasado. En el primer mes de 2022 se reportaron 8 mil 166 contagios y 27 muertes en la población de 12 a 17 años.

SEGUIR LEYENDO: