Semana Santa: 3 parques acuáticos cerca de Ciudad de México para recibir el Sábado de Gloria

Distintos estados cercanos a la capital ofrecen varias opciones para refrescarse del calor de la CDMX. (Fotos: Facebook/El Geiser Balneario SPA (página oficial) Facebook/Las Estacas Parque Natural /Twitter/@aquasplash1)

En ocasiones no se tiene el tiempo o el dinero suficiente para ir a la playa, no obstante, los parque acuáticos siempre son una buena alternativa para aliviar el bochorno que se siente en la Ciudad de México y ¿por qué no? de paso disfrutar un día lleno de relajación. El Sábado de Gloria es el pretexto perfecto para hacer este plan posible.

Cabe destacar que dentro de la Ciudad también hay algunos espacios para darse un chapuzón, entre estos destaca el Balneario Elba, en la alcaldía Iztapalapa y el Balneario en Bosque de Aragón en la Gustavo A. Madero, sin embargo, a veces se busca escapar del ruido de la capital, por tal motivo se ofrecen otras alternativas que se encuentran a pocos kilómetros de la entidad.

1. Aqua Splash

Aqua Splash tiene distintos toboganes para pasar un día lleno de diversión. (Fotos: Twitter/@aquasplash1)

Aqua Splash lidera la lista porque es uno de los parques acuáticos más grandes del estado de Morelos, se ubica en el Municipio de Jojutla de Juárez y cuenta con varias actividades para que todos los visitantes puedan olvidarse del estrés aunque sea por unas horas.

Las atracciones más famosas son el kamikaze, stuka y el robo surfer, además hay variados toboganes, alberca de olas y jacuzzis. También tienen un restaurante y un kiosco de antojitos para que el hambre no interrumpa la aventura.

Si se decide viajar con personas que no saben nadar o que prefieren no meterse al agua, entonces las canchas de fútbol, basquetbol y voleibol son una de las muchas alternativas. Asimismo, está la pista de baile y los juegos infantiles.

Por lo regular los fines de semana se organizan eventos deportivos o sociales para chicos y grandes y si se tiene la oportunidad se puede acampar para aprovechar mejor la experiencia. El costo de adultos es de 160 pesos y los niños pagan 80, por otra parte, el campamento (2 días y 1 noche) está en 370 adultos y 210 pesos por los niños.

Se debe considerar que no se acepta llevar mascotas, tanques de gas o envases de vidrio. La dirección es km. 4.4 Carretera Jojutla – Tequesquitengo, Municipio de Jojutla de Juárez, Morelos y abren de todos los días de 9:00 a 18:00 hrs.

2. Las Estacas Parque Natural

Las atracciones de Las Estacas están diseñadas para todos los amantes de la naturaleza. (Fotos: Facebook/Las Estacas Parque Natural)

Los bellos paisajes que adornan a las estacas regalarán excelentes momentos a los visitantes, lo mejor es que la armonía del balneario es perfecta para los amantes de la naturaleza.

Se trata de un sitio ecoturístico que se nutre de las aguas cristalinas que nacen del río Las Estacas y el río Yautepec. El sitio oficial explica que es un lugar lleno de historia que debe su nombre a que ”en tiempos pasados ponían estacas a la orilla del río para controlar la subida de sus aguas y poder regar las tierras adjuntas”.

La zona forma parte de la reserva ecológica estatal “Sierra de Montenegro-Las Estacas” ubicada a tan sólo 90 minutos de la ciudad de México. Ahí se encuentran actividades de buceo, snorkel, viaje en balsa, camping, tirolesa, spa y muchas otras cosas.

La entrada tiene un costo de 460 pesos para adultos y para los menores de 1.25 centímetros tiene un costo de 290, los pequeños que midan menos de 90 cm pueden entrar gratis. Los costos de las múltiples actividades que ofrecen se encuentran disponibles en su página web.

Abren todos los días en un horario de 8:00 a 18:00 horas y se ubican en la carretera Tlaltizapan-Cuautla, Bonifacio García 6-S/N Tlaltizapán, Morelos.

3. El Géiser

Sus aguas termales relajaran a cualquier visitante. (Fotos: Facebook/El Geiser Balneario SPA (página oficial))

El Géiser es una combinación de los dos rincones anteriores, pues por una parte se encuentra lleno de toboganes y albercas para todo tipo de público, pero también ofrece lindas vistas con relajantes amenidades como el spa.

Lo mejor es que está a tan sólo dos horas de la CDMX y se puede aprovechar el viaje para visitar las maravillas de Tecozautla, el Pueblo Mágico que alberga al balneario. De igual forma cuenta con el plus de brindar a los asistentes la opción de ir a pasar un calmado y nutritivo rato a las aguas termales de 95°C.

Se puede llevar comida para guisar, pues las instalaciones tienen asadores y palapas, perfectas para descansar. Cuentan con tiendas, servicio médico, áreas infantiles, puentes colgantes, entre otros servicios.

La entrada para adultos cuesta 150 pesos y para niños menores a 95 cm es de 75 pesos, si se quiere recorrer la tirolesa se debe pagar 250. Está abierto todos los días de la semana durante las 24 horas del día y se localizan en Uxdejhe, Tecozautla, Hidalgo.

SEGUIR LEYENDO: