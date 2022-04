Acapulco: un par de turistas fueron rescatados en la playa El Morro ante riesgo de ahogo

Los turistas provenían de la Ciudad de México y recibieron atención médica en la playa (Foto: Twitter@PromotoraPlayas)

En el periodo vacacional de Semana Santa, las playas del país se convierten en uno de los destinos turísticos más concurridos para visitar. Sin embargo, en ocasiones se registran incidentes que atentan contra la integridad física de los turistas, como lo sucedido en Acapulco el pasado miércoles 13 de abril, cuando una pareja de viajeros fue rescatada de una playa por riesgo de ahogo.

De acuerdo con medios locales, dos turistas que provenían de la Ciudad de México se encontraban vacacionando en la playa El Morro, en Acapulco, Guerrero. En la tarde de ayer miércoles, los bañistas se encontraban mar adentro, pero poco a poco las olas los fueron empujando hacia el interior hasta el punto en que ya no podían regresar por su cuenta.

Otros visitantes que se encontraban en la playa dieron aviso a los guardavidas para auxiliar a los turistas. De manera inmediata personal de la Promotora de Playas acudió al punto solicitado e ingresaron al mar para rescatar a las dos personas con ayuda de una soga y un aro salvavidas.

Un video que comenzó a circular en redes sociales muestra el momento en que los rescatistas, identificados como Iván Gallardo y Érick Álvarez, corren para adentrarse a las aguas profundas mientras se oye a una mujer exclamar:” ¡Ya se llevó a dos! ¡Corran, corran!”. En tanto, otro turista comentó que momentos antes ya habían salvado a uno de los bañistas.

Los bañistas fueron auxiliados por un de guardavidas identificados como Iván Gallardo y Erick Alvarez Cruz (Foto: @PromotoraPlayas)

Después de un minuto aproximadamente, uno de los guardavidas sale con el otro turista bajo su resguardo, mientras que los espectadores que se encontraban a la orilla del mar comenzaron a aplaudir para reconocer las labores de rescate llevada a cabo por personal de la playa. Los turistas rescatados recibieron atención médica en el playa y hasta el momento no se reportó que alguna afectación posterior.

Cabe señalar el martes 12 de abril la Promotora y Administradora de Playas hizo entrega de torpedos a salvavidas de Protección Civil Estatal para el rescate acuático en las costas de Guerrero, como una medida de seguridad en este periodo vacacional de Semana Santa, comentó Amilcar Trujillo, coordinador regional de PC.

Asimismo, comentó que en la zona de revolcadero se han realizado alrededor de 41 rescates: 19 el domingo 10 de abril y 22 el lunes 11 de abril; no se tiene registro de personas fallecidas hasta el momento.

Anteriormente, la Secretaría de Protección Civil del estado de Guerrero, en conjunto con la Secretaría de Marina, habían anunciado que el fenómeno conocido como “Mar de fondo” se iba a presentar del 13 al 15 de abril en las costas de la entidad, lo que podría provocar un oleaje elevado de hasta 2.4 metros de altura a lo largo de todo el litoral guerrerense.

El mar de fondo afecta principalmente a los esados de Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Jalisco, Colima, Nayarit y Baja California Sur (FOTO: CARLOS ALBERTO CARBAJAL /CUARTOSCURO.COM)

En ese sentido, recomendaron a la población en general y a los turistas no ingresar al mar, no realizar deportes acuáticos, atenerse a los señalamientos de los guardavidas de la zona, así como la colocación de banderolas rojas en las playas para recordar a los bañistas que no se adentran en el mar.

“Se esperan condiciones de “mar de fondo”, lo que ocasionará oleaje de 6 a 8 pies con un periodo de 15 a 17 segundos desde la costa de Chiapas hasta la costa de Jalisco”

De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres, el fenómeno del Mar de fondo es generado “por la acción del viento de tormentas sobre el mar” y sucede en las costas del Pacífico, afectando principalmente a Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Jalisco, Colima, Nayarit y Baja California Sur.

