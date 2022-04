“No va a pasar”: PRD se lanzó contra Morena por posponer votación de la Reforma Eléctrica

Los diputados del PRD afirmaron que la "Ley Bartlett" no pasará (Foto: Twitter)

La discusión, debate y posible aprobación o rechazo de la Reforma Eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) estaba pactada para este 12 de abril, después de que pasara por comisiones de la Cámara de Diputados; sin embargo, ocurrió un giro inesperado.

Los integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) decidieron solicitar a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) la reprogramación de esta sesión para el próximo domingo 17 de abril, bajo el argumento de tener “mayor socialización”.

Según mencionó el legislador morenista Ignacio Mier, el exhorto en la cámara baja fue, además, para que la ciudadanía conozca a fondo el dictamen de esta modificación legislativa en materia de energía. Por ello, pidieron un nuevo día y fecha para la discusión.

El presidente de la Cámara de Diputados, e integrante del partido guinda, Sergio Gutiérrez Luna, luego de escuchar esta petición, realizó la convocatoria para el próximo domingo 17 de abril a las 10:00 horas.

Luego de darse a conocer esta noticia, los integrantes de los partidos de oposición salieron a recriminar esta acción, pues señalaron que sólo fue una estrategia para buscar la manera de conseguir los votos necesarios para aprobarla, ya que con el boicot planeado por la coalición Va X México la votación de Morena y sus aliados estaba perdida.

Luis Cházaro alertó sobre el incumplimiento de Morena con la Jucopo (Foto: Twitter)

Entre los comentarios se encontró el de Luis Cházaro, legislador por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), quien aseguró, desde su cuenta oficial de Twitter, que la votación de la Reforma Eléctrica ya estaba pactada con la Jucopo para realizarse este 12 de abril.

No obstante, Morena, y los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM), “con su precaria mayoría”, solicitaron una nueva fecha, situación que tildó como una “falta de respeto” para todos los diputados.

“Estaba acordado en Jucopo -por unanimidad- que mañana martes se votaría la #ReformaEléctrica, ahora, con su precaria mayoría, Morena y sus aliados incumplen el acuerdo y por desesperación trasladan la discusión al domingo. Es una falta de respeto a todas y todos los diputados”, escribió el perredista.

Posteriormente, junto con otros integrantes de la bancada amarilla, publicaron un video en el cual aseguraron que Morena pospuso el debate porque “no tienen la razón”, así que recordó la contrarreforma que su partido presentó junto con el Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), la cual, dijo, “le favorece a México”.

Priistas se prepararon para no aprobar la Reforma Eléctrica (Foto: Twitter / @alitomorenoc / @Rfieytal)

Asimismo, le recordó a los ciudadanos que la “Ley Bartlett” no pasará, pues ellos se deben a las personas, no a la obediencia hacia un jefe, como lo es López Obrador para los morenistas. Por ello sentenció que no permitirán “más locuras del gobierno federal”.

Finalmente, Luis Cházaro advirtió a Morena y sus aliados el acuerdo que incumplieron con la Jucopo, acerca de la votación, pues observaron que la oposición estaba completamente dispuesta a pernoctar hasta tirar la Reforma Eléctrica.

Sobre ello, el PRD anunció, con bolsas de dormir y casas de campaña en mano, que permanecerían en las instalaciones de la Cámara de Diputados hasta la madrugada o el tiempo que fuera necesario, misma situación anunciada por el PRI, para evitar el “madruguete”.

En redes sociales se viralizaron las imágenes de las y los diputados del tricolor que comenzaron a cargar con cobijas y colchonetas para montar guardia en San Lázaro y evitar “madruguete” respecto a la votación de la Reforma Eléctrica.

“¡Ya llegamos a la Cámara de Diputados! Amenazaron con movilizar y hasta impedir el paso a la democracia, pero nosotros nos adelantamos. ¡Aquí pasaremos la noche!”, escribió Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, en sus redes sociales junto con un video en el que se ve llegar con la militancia.

SEGUIR LEYENDO