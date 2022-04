México acumuló 78 homicidios dolosos durante la jornada de Revocación de Mandato

Foto: Jair Cabrera Torres/dpa

Durante la jornada de la Revocación de Mandato fueron asesinadas en México al menos 78 personas, de acuerdo con el reporte diario de homicidios dolosos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Jalisco (10), Puebla (8) y Guanajuato (7) fueron las entidades que registraron las mayor cantidad de cifras de víctimas. Sin embargo, también se registraron hechos violentos en Zacatecas (7), Baja California (4), Chiapas (2), Chihuahua (3), Ciudad de México (1), Coahuila (1) y Colima (1).

Así como en Durango (1), Guerrero (1), Morelos (1), Nuevo León (4), Oaxaca (3), Puebla (8), Quintana Roo (2), Sinaloa (2), Sonora (4), Tabasco (1) y Veracruz (3).

Los homicidios dolosos en el sexenio del presidente Andrés Manuel lópez Obrador alcanzan las 117,307 víctimas, de acuerdo con el reporte de TResearch International, cuya proyección al final del sexenio es de 2213,163 casos registrados.

EFE/ Francisco Guasco

El mandatario mexicano ha dicho en varias que no se puede enfrentar el problema de la inseguridad y la violencia solo con medidas coercitivas. “No se puede enfrentar la violencia con la violencia. No se puede enfrentar el mal con el mal”, ha dicho textualmente.

Respecto a la consulta por la Revocación de Mandato, el presidente celebró este lunes su “éxito” en una inédita consulta de revocación de mandato que movilizó a 15 millones de simpatizantes pero que no llegó al 40 % necesario para que fuera vinculante.

“Fue un éxito completo. La gente actuó con mucha responsabilidad, millones de mexicanos. Estamos ante un hecho histórico, es algo inédito en la historia de nuestro país. Por primera vez se hace una consulta a los ciudadanos para que decidan sobre el gobierno del presidente”, dijo este lunes el mandatario en su conferencia diaria desde Palacio Nacional.

Con casi el 100 % escrutado, el Instituto Nacional Electoral (INE) contabilizó una participación ciudadana de 17,72 % y 16,46 millones de votos.

FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

De estos, poco más de 15,1 millones (91,9 %) votaron a favor de que López Obrador siga en el cargo hasta 2024, frente a 1,06 millones (6,46 %) que votó en favor de la revocación y unos 280.000 que emitieron votos nulos.

La oposición había llamado a no votar en este ejercicio. Y, además, no se llegó al 40 % de votos de la lista nominal de electores necesario para que fuera vinculante.

Cuestionado sobre ello, el presidente dijo hoy que buscará que, para próximas consultas, el porcentaje de participación para que estas sean vinculantes sea menor al actual, de entre un 20 % y un 30 %.

SEGUIR LEYENDO: