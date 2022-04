“Votación raquítica, vicio de origen y derroche innecesario”: la Revocación de Mandato según el PAN

Integrantes del Frente Nacional Anti-AMLO (FRENA) en un plantón de avenida Juárez y Avenida Reform (Foto: Cuartoscuro)

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, celebró este lunes 11 de abril que logró movilizar a 15 millones de simpatizantes con la consulta de la Revocación de Mandato, a pesar de que la participación ciudadana no llegó al 20% y por lo tanto no fue vinculante.

En su conferencia mañanera desde Palacio Nacional, el mandatario calificó el ejercicio del domingo como un “éxito completo” y aseguró que se trataba de un hecho histórico e inédito para el país. “Por primera vez se hizo una consulta a los ciudadanos para que decidieran sobre el gobierno del presidente”.

Con casi el 100 % escrutado, el Instituto Nacional Electoral (INE) contabilizó una participación ciudadana de 17,72% y 16,46 millones de votos. De estos, poco más de 15,1 millones (91,9 %) votaron a favor de que López Obrador siga en el cargo hasta 2024, frente a 1,06 millones (6,46 %) que votaron en favor de la revocación y unos 280.000 que emitieron votos nulos.

Vicio de origen

El ejercicio de la Revocación de Mandato logró movilizar a 15 millones de simpatizantes (Foto: Cuartoscuro)

Jorge Triana Tena, diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), consideró que la única utilidad que tuvo la jornada de la Revocación de Mandato fue medir la verdadera fuerza electoral de López Obrador, puesto que por lo demás implicó una “votación raquitica” y un derroche innecesario de millones de pesos.

“No se manifestaron en las urnas las personas que no están de acuerdo con el gobierno. Fue una consulta cuyo mecanismo de activación corrió a cargo de la estrucutura de Morena y no de las personas que quieren que se vaya. Ahí de entrada ya hay un vicio de origen. No fue útil tampoco porque hubo una votación raquitica, alrededor del 15% o 17% del listado nominal. No fue útil porque se gastaron cerca de mil 500 millones de pesos”, aseguró el diputado a Infobae México.

El Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PAN reiteró que el ejercicio solo sirvió para medir la fuerza de movilización de los simpatizantes del presidente. “Ya sabemos de qué tamaño es. Es de 14 o 15 millones de personas, cuando en 2018 eran 31 millones. Sirivió para desnudar el verdadero tamaño de esta estructura. No hay mucho que festejar y sí mucho que lamentar, porque fueron millones de pesos tirados a la basura en un ejercicio que no nos dejó nada”.

Jorge Triana Tena, diputado federal por el PAN (Foto: Infobae México)

El panista aseguró que la intención inicial de la consulta de la Revocación de Mandato, propuesta en 2019 por el presidente, fue allanar el camino para la reelección. Sin embargo, descartó por completo la posibilidad de que los resultados del domingo den pie a dicho escenario.

“Yo creo que se muere de ganar de reelegirse, pero afortunadamente la ciudadanía en el año 2021 le puso el pie, le dio la espalda y no votó en la dirección que él esperaba. No votó para darle una mayoría calificada que le permitiera cambiar la constitución y poder empedrar este camino hacia la reelección. Al menos por la vía pacífica le va costar mucho trabajo reelegirse. Por la vía legal es imposible porque no tiene los votos en la Cámara de Diputados para hacer estos cambios constitucionales”.

La utilidad de no votar

El presidente Andrés Manuel López Obrador en una de las urnas para consulta de la Revocación de Mandato (Foto: Cuartoscuro)

El ejercicio de la Revocación de Mandato, tal y como se llevó a cabo por primera vez en México, favorece siempre a quién está en el poder y deja en la indefensión total al ciudadano que activa este mecanismo, opinó Triana Tena.

“Hay que buscar otro modelo. A mí me parecería más justo que flexibilizáramos o le dieramos otra forma a la figura del juicio político, de tal suerte que los ciudadanos organizados pudieran pedir que ante una falta grave del presidente, éste pudiera ser enjuiciado en el Congreso o en el Senado con algún otro mecanismo”, explicó.

Aunque en un principio parecía lógico que la Revocación de Mandato era la gran oportunidad de los opositores para terminar con las políticas públicas que tanto han criticado, el diputado del partido conservador consideró que fue beneficioso y útil no participar en la consulta del domingo.

“Creo que el participar en este ejercicio, en mayor cuantía, le hubiera arrojado más dividendos al presidente. Su narrativa de salir a decir que él llamó a la revocación y el pueblo respondió de manera inmediata, votando en un sentido o en otro, creo que hubiera sido completamente perjudicial. Lo mejor fue no participar para medir exactamente el tamaño de la base electoral y desnudar el verdadero tamaño de esta estructura”, concluyó.

