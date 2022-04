“No voy a reelegirme”: AMLO aseguró que no continuará en la presidencia porque va contra la democracia

AMLO festejó victoria en revocación de mandato: “No los voy a traicionar” (Foto: Presidencia de México)

La revocación de mandato en contra de Andrés Manuel López Obrador tuvo muchos detractores, entre los que destacaban miembros de la oposición como políticos, diputados, senadores, etcétera.

Los anteriores, lanzaron diversos argumentos para no acudir a votar a las casillas el pasado domingo 10 de abril de 2022, entre los que se colocaron una posible oportunidad de reelección de AMLO, quien supuestamente buscaría continuar en el cargo después de terminado este sexenio.

Sin embargo, durante su mensaje a la ciudadanía luego de la jornada nacional revocación de mandato, el jefe del Ejecutivo Federal aseguró que no está dentro de sus planes extender su periodo presidencial después de 2024.

AMLO obtuvo más de 14 millones de votos para que siga en el puesto FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

De acuerdo con López Obrador, eso sería una actitud que atente con el principio de la democracia, y él se considera un político 100% demócrata que no cree en la reelección de poder.

“Yo sigo teniendo un gran amor al pueblo de México a todas, a todos ustedes, no odio. Por eso soy feliz y por eso voy a seguir sirviendo hasta el último día de mi mandato, no me voy a pasar”, comentó el presidente en el mensaje transmitido a través de su canal de YouTube.

Lo que sí hará, dijo, es continuar con la obra de transformación, pues tiene poco más de dos año para “dejar bien sentadas las bases” de su movimiento político. Aunque ya han hecho mucho, consideró, todavía quedan otras cosas por hacer.

“Hacer más entre todos significa darle preferencia a la gente humilde, a la gente pobre. Hay que ser verdaderamente humanista, llevar a la práctica el amor al prójimo. No creernos más que nadie. Antes de Cristo, los griegos decían que el mejor gobierno es el que procuraba la felicidad del pueblo”.

AMLO aseguró que la revocación de mandato no servirá para reelegirse pues él es un hombre democrata (Ilustración: Infobae México/Jovani Pérez)

No es la primera que AMLO asegura esto, pues desde que se dio paso a la Ley de revocación de mandato, informó al pueblo que bajo ninguna circunstancia buscará la perpetuidad del cargo.

Aseguró, en ese sentido, que “no sólo significaría ir en contra de la Constitución sino también traicionar mis principios y renegar de mi honestidad, que es lo más valioso que tengo en la vida”.

También ha informado que no continuará en la política, pues una vez llegado el final de su mandato en el año 2024, se retirará rumbo a las tierras de las que es dueño en Palenque, Chiapas.

A través de sus redes sociales, informó que está contento por el escenario trascendente que acaba de realizarse en México, pues “por primera vez se lleva a cabo un ejercicio de revocación de mandato”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no buscará la reelección (Fotoarte: Jovani Pérez Silva/ Infobae México)

Para el jefe del Ejecutivo Federal, se trata de “un paso adelante en el propósito de hacer valer nuestra democracia y no quedarnos solo en la representativa, avanzar a la representativa, esa es la esencia de la democracia”.

Además, se dijo contento por los cálculos preliminares que publicó el Instituto Nacional Electoral (INE), donde más de 17 millones de ciudadanos habrían salido a las calles para realizar su voto durante la consulta de revocación de mandato, y prometió a sus votantes no traicionarlos.

“Más de 15 millones de mexicanos están contentos y quieren que yo continúe hasta septiembre de 2024. Qué les puedo decir. Amor con Amor con paga, nunca los voy a traicionar. No mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Me quedo y vamos a continuar con la transformación de nuestro país”, dijo.

