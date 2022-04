AMLO festejó victoria en revocación de mandato: “No los voy a traicionar”

CIUDAD DE MÉXICO, 05ENERO2021.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, y Ana Elizabeth García Vilchis, titular d ella sección Quién es quién en las mentiras de la semana, encabezaron la conferencia matutina desde Palacio Nacional. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, salió a dar un mensaje para toda la ciudadanía. A través de sus redes sociales, informó que está contento por el escenario trascendente que acaba de realizarse en México, pues “por primera vez se lleva a cabo un ejercicio de revocación de mandato”

Para el jefe del Ejecutivo Federal, se trata de “un paso adelante en el propósito de hacer valer nuestra democracia y no quedarnos solo en la representativa, avanzar a la representativa, esa es la esencia de la democracia”.

Lo anterior, aseguró, es de gran relevancia porque se trata de que el poder se consuma gracias al pueblo, y se debe establecer para el beneficio del mismo, por lo tanto, “el pueblo tiene el derecho, la facultad para cambiar la forma de su gobierno”.

“No olvidemos que el pueblo es soberano, no tenemos un rey en México. No hay una oligarquía, es una democracia, es el pueblo quien manda y decide”, apuntó durante el mensaje publicado en vivo a través de su página oficial de YouTube.

Además, se dijo contento por los cálculos preliminares que publicó el Instituto Nacional Electoral (INE), donde más de 17 millones de ciudadanos habrían salido a las calles para realizar su voto durante la consulta de revocación de mandato, y prometió a sus votantes no traicionarlos.

“Más de 15 millones de mexicanos están contentos y quieren que yo continúe hasta septiembre de 2024. Qué les puedo decir. Amor con Amor con paga, nunca los voy a traicionar. No mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Me quedo y vamos a continuar con la transformación de nuestro país”, dijo.

Y en este sentido, apuntó que obtuvo él mismo más votos de los obtenidos en 2006, y más que Felipe Calderón en la misma elección, la que llamó “fraudulenta”, e incluso apuntó que recibió más votos a favor en la consulta, que Ricardo Anaya en la elección de 2018, y por lo tanto, más que José Antonio Meade.

*Información en desarrollo...