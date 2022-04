Luna Rosa en México: lo que debes saber

La luna llena se podrá observar en cualquier punto del país. (Foto: Twitter @Calleenscrafts)

La Luna Rosa o Superluna se trata de un fenómeno astronómico y se llama así debido a la posición de la luna en el cielo y porque marca el inicio de la temporada de florecimiento de la planta del género Wild Ground Phlox, o musgo rosa, y es una de las principales de la primavera.

Los nativos americanos fueron quienes le dieron este nombre para identificar que el fenómeno astronómico sucede en el florecimiento de este musgo. Lo cierto es que no se verá un cambio de color, pero sí se podrá ver más intensa; esto debido al resultado del reflejo con el sol, lo que hará que irradie más brillo de lo común.

En algunas civilizaciones a la luna llena de abril se le conoce también como Luna Pascual, haciendo referencia a la coincidencia de este fenómeno con el calendario litúrgico cristiano, pues es en fechas de la Pascua y la Semana Santa.

Las plantas del género Phlox tienen un aroma bastante agradable y algunas pueden ser trepadoras, otras musgosas y otras son usadas para cultivarla. Casi todas las especies de Phlox producen flores de colores como blanco, rosa, rojo, morado o incluso azul. Son perfectas para tenerlas en el jardín ya que no requieren de demasiados cuidados, se recomienda tenerlas en el sol ya que en la sombra no producen tantas flores y regarlas constantemente para que no se sequen.

Necesita semisombra para poder estar saludables, aunque si se riega con regularidad, puede soportar el sol directo. (Foto: Especial)

Este fenómeno se podrá observar en México el 16 de abril, su puesta será aproximadamente a las 13:17 horas y su máximo esplendor a partir de las 20:05 horas y será vista en todo el país. Se podrá seguir observando a la mañana siguiente, y a partir de las 7:00 horas se dejará de apreciar. Se recomienda también observarla desde un punto en donde el cielo no esté nublado.

Esta luna de abril se encontrará a una distancia geocéntrica de 370 mil 225 km, es decir a una distancia considerada cercana a nuestro planeta. Por lo que puede causar la sensación de que está más grande de lo normal.

Pero este no es el único fenómeno que se podrá apreciar en el mes de abril, la luna rosa dará paso a la lluvia de estrellas Líridas, teniendo su pico de mayor actividad en la noche del 22 de abril. Y aunque las condiciones ideales son muy específicas como cielos completamente oscuros y libres de contaminación, es posible ver este fenómeno principalmente en lugares alejados de la ciudad y de zonas pobladas. Para esta fecha la luna va a estar en cuarto menguante.

La luna rosa se podrá observar el 16 de abril teniendo su punto más alto de esplendor a partir de la caída de la noche. (AP)

Esta lluvia de estrellas se llama así porque proviene de la constelación de Lyria, y también son conocidas como líridas de abril porque ocurre cada año en este mes. Se trata de una lluvia de meteoros que son partículas de polvo que se desprenden especialmente del cometa llamado Thatcher.

La famosa constelación Lyria nace del mito griego que narra que después de la muerte de Orfeo, hijo de Apolo y Calíope, Zeus le ordenó a un águila que recogiera su lira para que la subiera al firmamento y así sus hazañas quedaran inmortalizadas junto a las estrellas. Así nació esta constelación.

Históricamente se considera que es la lluvia de estrellas más antigua de la que se tiene registro según la NASA, ya que se han observado desde hace 2,700 años.

Esta lluvia de estrellas ocurre cada año en el mes de abril. (Foto: Getty Images)

