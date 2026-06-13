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Decisiones que dan libertad

La libertad financiera no empieza invirtiendo

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Es una profesional con una sólida trayectoria en periodismo de investigación, comunicación estratégica, marketing y asesoría financiera con enfoque en sostenibilidad y género.
Es una profesional con una sólida trayectoria en periodismo de investigación, comunicación estratégica, marketing y asesoría financiera con enfoque en sostenibilidad y género.

Cuando doy pláticas sobre finanzas personales, hay una pregunta que aparece constantemente: ¿en qué debería invertir?

La duda es válida porque todos queremos que nuestro dinero crezca, queremos generar patrimonio, alcanzar metas y tener la tranquilidad de saber que estamos construyendo un futuro mejor.

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Sin embargo, con el tiempo he descubierto que muy pocas personas se hacen una pregunta previa, una que considero mucho más importante: ¿qué pasaría con mis finanzas si mañana dejo de percibir ingresos?

No es una pregunta agradable, duele, incomoda, pero es necesaria. Y aunque preferimos pensar en el próximo aumento, en el siguiente proyecto o en cómo mejorar nuestros rendimientos, pensar en escenarios difíciles nos ayudará a saber cómo resolverlos en momentos críticos porque la vida no siempre sigue nuestros planes.

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Basta observar nuestro alrededor para tener la sensibilidad de darnos cuenta que una enfermedad inesperada, un accidente, una incapacidad temporal o una situación familiar complicada pueden alterar por completo nuestra estabilidad económica. Y no porque estemos administrando mal el dinero, sino porque simplemente nadie está exento de atravesar momentos difíciles.

Por eso me llama la atención que muchas veces asociemos la libertad financiera exclusivamente con acumular riqueza. Desde mi perspectiva, la libertad financiera tiene más que ver con la capacidad de resistir los imprevistos sin que nuestra vida se desmorone económicamente.

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Tener inversiones es positivo y ahorrar también, pero si cualquier emergencia nos orilla a endeudarnos, vender nuestro patrimonio o depender económicamente de terceros, quizá todavía no estamos tan protegidos como pensamos y es ahí donde tenemos que trabajar.

Durante años, el discurso financiero ha puesto el foco en cómo ganar más dinero. Y tiene sentido. Incrementar los ingresos abre oportunidades y permite alcanzar objetivos más ambiciosos. Lo que ocurre es que ganar más no siempre significa estar mejor preparado.

He conocido personas con ingresos pequeños que cuentan con una estrategia financiera sólida y personas con excelentes ingresos que viven, al día, pagando tarjetas, permanentemente expuestas a cualquier contratiempo. La diferencia no es cuánto ganan sino qué decisiones que han tomado para proteger aquello que ya construyeron.

La tranquilidad financiera no se mide por el tamaño de una cuenta bancaria, sino por la capacidad de tenemos para enfrentar una crisis sin poner en riesgo años de esfuerzo.

Por eso considero que la conversación sobre finanzas personales necesita evolucionar,hablemos de inversiones pero también de protección financiera; hablemos de crecimiento, pero también de prevención. Porque antes de construir más patrimonio, vale la pena preguntarnos qué tan protegido lo que ya tenemos.

Al final, destaquemos que la libertad financiera no consiste en vivir sin problemas, consiste en tener a la mano las herramientas necesarias para que los problemas inevitables de la vida no se conviertan también en problemas económicos o bolas de nieve imparables.

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