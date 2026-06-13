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¿Puede la inteligencia artificial ser inclusiva? Expertos alertan sobre el riesgo de ampliar brechas de exclusión

La especialista de la UNAM advirtió que es crucial recordar que estas herramientas son instrumentos diseñados para apoyar y potenciar las capacidades de las personas

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Ilustración de pantalla dividida: a la izquierda, un hombre usa una computadora con símbolos digitales; a la derecha, un hombre confundido junto a libros físicos en una mesa.
Una ilustración vibrante compara la facilidad de acceso a la información digital, simbolizada por la conectividad y una computadora, con la incertidumbre frente al conocimiento tradicional representado por libros físicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El avance de las tecnologías ha marcado un punto de inflexión en la forma en que la sociedad interactúa con el conocimiento y los procesos educativos.

Por primera vez, las herramientas digitales no solo almacenan información, sino que también dialogan y colaboran con las personas, generando una interacción cada vez más cercana a la experiencia humana, de acuerdo con Ioana Cornea, directora del Departamento de Investigación de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción (ENALLT) de la UNAM, quien resaltó que la humanización radica en la familiaridad con la que responde y asiste a los usuarios.

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Pese a esta cercanía, la especialista advirtió que es crucial recordar que estas innovaciones, especialmente la inteligencia artificial, no son seres humanos, sino instrumentos diseñados para apoyar y potenciar las capacidades de las personas.

En este contexto, cada idioma representa una perspectiva única del mundo, por lo que la aparición de nuevas plataformas exige más que una simple traducción. Se requiere construir significados compartidos, establecer consensos y reconocer las diferencias culturales en la apropiación del aprendizaje.

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Durante el Coloquio sobre Diseño Humanista de Herramientas Digitales, especialistas enfatizaron que la relación entre personas y tecnología debe concebirse como una colaboración. El objetivo es reducir brechas de exclusión y avanzar hacia la justicia lingüística, en lugar de ver a las máquinas como reemplazo del ser humano.

El futuro del aprendizaje digital y la reducción de brechas con la implementación de la IA

Académicos de este centro de estudios, manifestaron que el diseño y la investigación en ambientes digitales implican una gran responsabilidad. Cada plataforma y sistema de IA refleja decisiones humanas sobre qué saberes incluir, qué voces visibilizar y a quiénes permitir participar. La inclusión y la equidad deben ser pilares del desarrollo tecnológico.

“No se trata de que la máquina reemplace al ser humano, sino de que amplifique nuestras capacidades, nos permita resolver problemas complejos y nos ayude a construir comunidades de aprendizaje cada vez más inclusivas. En este sentido, el diseño y la investigación en ambientes digitales tienen una enorme responsabilidad”, destacó Cornea, directora del ENALLT.

Dentro de los desafíos fundamentales se encuentran la formación continua, la investigación y la creación de laboratorios virtuales y ambientes inclusivos que atiendan la diversidad de lenguas y grupos.

Ilustración: Persona frente a monitor digital con gráficos. Robot blanco y dorado amigable extiende la mano. Burbujas de diálogo, libros y símbolos de idiomas en el aire.
Una persona interactúa con una interfaz digital mientras un robot amigable extiende su mano, rodeados de símbolos de aprendizaje y comunicación que emergen de la pantalla, destacando la colaboración y la inclusión en la era digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inteligencia artificial aplicada al aprendizaje lingüístico debe centrarse en el ser humano y fomentar el diálogo de saberes, consolidando así un enfoque verdaderamente humanista.

“Es una oportunidad para preguntarnos cómo queremos construir el futuro desde donde estamos ahora y hacia dónde. Un futuro en el que la innovación tecnológica vaya acompañada de ética, equidad, el desarrollo digital dialogue con la justicia lingüística y cultural, y el multilingüismo sea una oportunidad para ampliar derechos y oportunidades”, puntualizó la especialista.

Tecnología educativa y la transformación digital

La Coordinación de Educación a Distancia (CED) de la ENALLT, junto con el Departamento de Investigación, destacaron el papel de las tecnologías en la educación a distancia. Asimismo, recordaron que esta institución, que nació a finales de los años 80 y consolidó sus bases en 1998, ha sido pionera en el uso de recursos digitales para la innovación pedagógica en la Universidad Nacional Autónoma de México.

En sus primeras dos décadas, acompañó más de 70 proyectos, creó 50 repositorios con 40 mil objetos de aprendizaje y desarrolló aplicaciones móviles, además de impulsar la formación en línea de docentes. La creación de la Sala de Innovación para la Docencia y la Investigación fue un paso esencial para apoyar a profesores en el uso de tecnologías para la enseñanza de lenguas.

Durante la pandemia de Covid-19, ofreció talleres, asesorías y recursos digitales que facilitaron la adaptación de la comunidad universitaria. Además, se inició el desarrollo de chatbots y nuevas aplicaciones centradas en el aprendizaje de lenguas, siempre bajo una óptica humanista.

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