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Iztaparrasta denuncia robo de celular tras la inauguración del Mundial 2026: exhibe dónde lo encontró

El comediante comentó que al salir del partido inaugural del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México y compartió la ubicación que marcó el dispositivo

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La fiesta por el triunfo de la Selección Mexicana en el partido inaugural de la Copa del Mundo 2026 dejó una amarga experiencia para el comediante y creador de contenido Lalo Elizarrarás, mejor conocido como Iztaparrasta, quien denunció públicamente el robo de su teléfono celular al abandonar el Estadio Ciudad de México.

El incidente ocurrió al finalizar el encuentro entre México y Sudáfrica, compromiso que marcó el inicio de la justa mundialista y reunió a miles de aficionados en el inmueble capitalino. Mientras gran parte de la afición celebraba la victoria del conjunto nacional, el humorista descubrió que ya no tenía consigo uno de sus objetos personales más importantes.

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A través de sus perfiles oficiales en redes sociales, Elizarrarás compartió con sus seguidores lo sucedido. La publicación rápidamente llamó la atención debido a que incluyó evidencias del rastreo de su dispositivo, además de narrar cómo vivió el momento después de salir del estadio.

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El comediante explicó que la pérdida del teléfono ocurrió entre la multitud que abandonaba las instalaciones deportivas tras el silbatazo final. Como parte de su relato, difundió la única imagen que logró conservar de su asistencia al histórico encuentro.

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“Me robaron mi fon acabando el partido y esta es la única foto que tengo en la inauguración del mundial”, expresó el productor de contenido en su publicación.

La situación no quedó ahí. Horas después, el creador de contenido mostró una captura obtenida mediante la herramienta de localización de su teléfono móvil. De acuerdo con el mapa que compartió, el aparato seguía activo y enviaba señales desde una zona comercial ubicada en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

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La ubicación mostrada por el sistema llamó especialmente la atención de sus seguidores debido a que señalaba un sitio ampliamente conocido por la venta, reparación y desbloqueo de dispositivos electrónicos.

“La segunda foto es la ubicación actual donde está mi teléfono, en la Plaza de la Tecnología en un lugar de desbloqueo y flexeo de celulares”, detalló el creador de contenido.

Pese al mal momento, Elizarrarás cerró su mensaje con un tono más relajado al recordar el resultado positivo para el combinado nacional, escribiendo simplemente: “Ganó México”.

La publicación generó numerosas reacciones entre usuarios de redes sociales, quienes lamentaron el incidente y compartieron experiencias similares ocurridas durante eventos masivos. Algunos seguidores incluso recomendaron al comediante acudir ante las autoridades correspondientes para reportar formalmente el robo y evitar que el equipo pudiera ser utilizado de manera indebida.

¿Quién es Iztaparrasta?

El comediante es uno de los protagonistas del largometraje
Lalo Elizarrarás muestra busca su ropa para alfombra roja de una película en Tepito Crédito: Instagram/iztaparrasta

Lalo Elizarrarás se ha convertido en uno de los nombres más reconocidos dentro de la comedia digital mexicana. Originario de la alcaldía Iztapalapa, construyó una carrera basada en relatos humorísticos inspirados en la vida cotidiana de los barrios populares de la Ciudad de México.

Su estilo, caracterizado por referencias a la cultura urbana, experiencias vecinales y situaciones comunes entre los habitantes de la capital, le permitió conectar con miles de seguidores tanto en escenarios de stand up como en plataformas digitales.

Con el paso de los años, amplió su presencia a formatos como podcasts, videos para redes sociales y colaboraciones con otros creadores de contenido. Su popularidad también le abrió las puertas a la televisión, donde participó en diversos sketches y producciones de entretenimiento.

El comediante es uno de los protagonistas del largometraje
Lalo Elizarrarás muestra busca su ropa para alfombra roja de una película en Tepito Crédito: Instagram/iztaparrasta

Ahora, lejos de convertirse en tendencia por alguno de sus chistes o rutinas, Iztaparrasta captó la atención del público por una situación que empañó una jornada histórica para el futbol mexicano. Mientras los aficionados celebraban el arranque del Mundial 2026, el comediante terminó buscando la forma de recuperar un teléfono que, según el rastreo compartido por él mismo, habría terminado a varios kilómetros del estadio donde comenzó la historia.

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