“El circo más grande que hemos visto”: Vicente Fox se lanzó contra la Revocación de Mandato impulsada por AMLO

De nueva cuenta, el expresidente usó redes sociales para criticar el ejercicio de Revocación de Mandato (Foto: Moisés Pablo/ Cuartoscuro)

Tras darse a conocer los primeros resultados de la consulta ciudadana de la Revocación de Mandato, el expresidente Vicente Fox Quesada nuevamente arremetió contra el ejercicio democrático que fue impulsado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el cual tuvo el objetivo de que la ciudadanía decidiera, mediante el voto popular, si el tabasqueño debía o no, seguir al frente del Poder Ejecutivo.

Aunque esta no ha sido la única ocasión en que el expanista ha criticado la administración de AMLO y las consultas ciudadanas que ha promovido desde que comenzó su mandato, Fox Quesada utilizó su cuenta oficial de Twitter para arremeter en su contra, tildando como “ridícula” la poca participación ciudadana que reportó el Instituto Nacional Electoral (INE).

“Es el circo más grande que hemos visto en la historia del país. La participación es ridícula. Salvo acarreados y votos fraudulentos lo demás debe hacerle sentir muy mal a López y su SOBERBIA. Hoy no duerme tranquilo, le falló el calculo. ¡México ha despertado!”, escribió el expresidente.

El expresidente mexicano ironizó sobre los votos obtenidos durante la Revocación de Mandato (Foto: Twitter/ @VicenteFoxQue)

Sus críticas surgieron luego de que el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, diera a conocer los resultados preliminares del conteo rápido de los votos del ejercicio de Revocación. Al respecto, señaló que la participación ciudadana durante la mañana y la tarde de este 10 de abril, apenas alcanzó entre el 17 y el 18.2%, aspecto que fue descalificado por el expresidente de México.

Asimismo, tildó como “un fracaso total” la consulta impulsada por el tabasqueño y por militantes del Movimiento Regeneración Nacional (Morena). “Con la menor votación nacional alcanzada por Morena (2018-2021-2022). Ha sido un fracaso total. Después de tirar millones de pesos a la basura, violar repetidamente la Constitución, acarreos masivos de votantes. La soberbia y ego monumental de López queda despedazado”, expresó.

Además de esta situación, Fox respondió con creces a las críticas del consejero Ciro Murayama, quien lo tundió en redes sociales por haber compartido un video falso sobre las Revocación de Mandato, pues el material audiovisual compartido por el expanista correspondía a la consulta popular realizada para enjuiciar a los cinco expresidentes mexicanos que ocuparon el cargo antes que AMLO.

El expresidente mexicano fue criticado por usuarios de redes sociales luego de compartir un video falso sobre la Revocación de Mandato (Foto: Twitter/ @VicenteFoxQue)

Al respecto, el consejero exhortó al exblanquiazul a no contribuir a la desinformación mediante la difusión de materiales que perdieron su vigencia y que no están relacionados con la Revocación de Mandato. “Señor expresidente ¡ojo! El video que usted difunde es de hechos del 1 de agosto de 2021. La urna dice “consulta popular”. No es de hoy, afortunadamente. No contribuya a la desinformación”, escribió Murayama a través de su cuenta oficial de Twitter.

Tras este comentario, Vicente Fox le pidió trabajar en los delitos electorales que se llevaron a cabo durante la jornada electoral, por lo que ironizó sobre la situación e indicó que los consejeros del INE están “atentos” a todas las violaciones a la ley en el marco del proceso electoral.

“Así están atentos a todas las violaciones a la Ley y proceso electoral por el presidente, por el Ejercito y por los funcionarios públicos. Esperamos para todos ellos castigo ejemplar”, escribió y, en otra publicación, se cuestionó sobre cuándo trasladarían a prisión a Mario Delgado Carrillo, dirigente de Morena que fue acusado por incurrir en delitos electorales por utilizar una camioneta para trasladar a los ciudadanos a las casillas con el fin de expedir su voto en las urnas el día de la elección, situación que fue sumamente criticada por diversos usuarios de redes sociales.

SEGUIR LEYENDO: