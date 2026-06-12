México

México prevé recibir a más de 10 millones de visitantes por Mundial 2026: gobierno presenta plan para aumentar el turismo

“Es un Mundial atípico, es la primera vez que se divide en tres países”, declaró la funcionaria de SECTUR

Guardar
Google icon
Multitud de personas con camisetas de fútbol y banderas camina por una plaza en Ciudad de México, con edificios históricos decorados y una gran bandera mexicana.
Una multitud de aficionados al fútbol, incluyendo turistas internacionales, se congrega en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México, disfrutando del ambiente mundialista y las celebraciones previas a la Copa del Mundo 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La titular de la Secretaría de Turismo (SECTUR) del Gobierno de México es Josefina Rodríguez Zamora informó que durante la temporada del Mundial 2026 en México, se estima la llegada de al menos 10 millones de visitantes extranjeros.

“Es un Mundial atípico, es la primera vez que se divide en tres países. Para un turista, antes llegaba y se quedaba 14 días viendo su Selección y siguiéndola. Yo te puedo decir que en la Ciudad de México se prevé que este mes tenga más de dos millones de turistas. Yo podría decirte que vamos a rebasar los 10 millones de visitantes internacionales en el mes de junio”, declaró la funcionaria durante la mañanera del pueblo de este 12 de junio en Palacio Nacional.

PUBLICIDAD

Cifras de turismo en México durante el Mundial

El sector turístico en México ha alcanzado cifras sin precedentes durante el mes de abril y el primer cuatrimestre del año, mostrando un crecimiento notable en la llegada de visitantes internacionales, turistas y cruceristas. Estos avances responden tanto al impulso de los mercados tradicionales como al fortalecimiento de nuevas estrategias de promoción y cooperación entre diversos niveles de gobierno y la iniciativa privada.

Durante abril, el país recibió 8.3 millones de visitantes internacionales, lo que representa un aumento del 8% en comparación con el mismo mes del año anterior. La cantidad de turistas extranjeros que llegaron fue de 3.81 millones, superando en 1.8% la cifra del 2025. Por otro lado, los cruceristas también establecieron una nueva marca con 1.25 millones, lo que equivale a un crecimiento del 31.5%.

PUBLICIDAD

El gasto total generado en territorio nacional por estos viajeros alcanzó los 109.8 millones de dólares, un avance del 36.4% respecto a abril del año previo.

Las cifras de enero a abril consolidan la tendencia. En los primeros cuatro meses, México recibió 34.5 millones de visitantes, un 9.7% más que en 2025. De este total, 16.5 millones fueron turistas que pernoctaron, mientras que los cruceristas sumaron 4.88 millones, mostrando un aumento del 13%. El gasto acumulado de quienes llegaron en crucero ascendió a 426.9 millones de dólares, con una suba del 16%.

Josefina Rodríguez Zamora
La titular de la Secretaría de Turismo (SECTUR) del Gobierno de México es Josefina Rodríguez Zamora durante la mañanera del pueblo de este 12 de junio. (Presidencia)

Diversificación de mercados y turismo nacional

El crecimiento no solo proviene de Estados Unidos y Canadá, sino que se observa un dinamismo especial en mercados europeos y sudamericanos. España incrementó su flujo hacia México en más del 23%, Colombia en 18%, Brasil en 14% y Francia en 13,8%. Reino Unido y China también mostraron avances significativos.

Este fenómeno ha permitido que el país compense la contracción del turismo aéreo debido al costo de la turbosina y la inflación global, manteniendo la cifra de 41.3 millones de pasajeros en vuelos nacionales e internacionales.

El turismo interno sigue siendo el pilar del sector. Entre enero y abril, 35.9 millones de mexicanas y mexicanos se hospedaron en hoteles, a los que se sumarían más de 50 millones si se incluyen las plataformas digitales. Además, el Tren Maya transportó a 39.600 visitantes extranjeros, favoreciendo el turismo comunitario y la visita a pueblos originarios.

Empleo y estrategias de promoción

El empleo en la industria turística también muestra señales positivas. Según datos recientes del INEGI, 5.022.000 personas están ocupadas formalmente en este rubro, lo que representa un incremento de 51.000 empleos respecto al año anterior.

La promoción del destino se apoya en una visión moderna y coordinada, basada en datos y tecnología. El nuevo sistema Data Tur permite identificar segmentos clave (cultural, gastronómico y salud) para focalizar los esfuerzos y optimizar resultados, contribuyendo a la prosperidad compartida en todo el país.

Temas Relacionados

Mundial 2026turismoSECTURturistasCopa del MundoLa Mañaneramexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Así protestó Regina Blandón en la inauguración del Mundial 2026: “Celebrar goles sin olvidar a lxs que no han vuelto a casa”

El inicio del evento deportivo estuvo marcado por fuertes movilizaciones alrededor del Estadio Ciudad de México

Así protestó Regina Blandón en la inauguración del Mundial 2026: “Celebrar goles sin olvidar a lxs que no han vuelto a casa”

Fiesta termina en homicidio: asesinan a César “Papá Inmensidad” en León, Guanajuato

En la llamada fiesta de Los Chalcos César Anguiano murió balazos en la ciudad de León

Fiesta termina en homicidio: asesinan a César “Papá Inmensidad” en León, Guanajuato

Madre buscadora de Jalisco responde a gobierno de México señalamientos de ‘acarreo’: mejor investigue dónde están nuestros hijos

Rosa Icela Rodríguez informó que en Jalisco, madres buscadoras recibieron presuntamente apoyo para trasladarse a las protestas en CDMX durante la inauguración del Mundial 2026

Madre buscadora de Jalisco responde a gobierno de México señalamientos de ‘acarreo’: mejor investigue dónde están nuestros hijos

Cuál es el precio de las monedas de oro y plata en Banco Azteca y otras instituciones bancarias

Los precios internacionales y el tipo de cambio del dólar son lo que determina el costo de las piezas de estos metales preciosos

Cuál es el precio de las monedas de oro y plata en Banco Azteca y otras instituciones bancarias

UFC Freedom 250: horario, cartelera y dónde ver en México el histórico evento en la Casa Blanca

El evento reunirá a algunas de las figuras más importantes de la compañía, entre ellas Ilia Topuria, Justin Gaethje, Alex Pereira y Ciryl Gane

UFC Freedom 250: horario, cartelera y dónde ver en México el histórico evento en la Casa Blanca
MÁS NOTICIAS

NARCO

Trump nomina a Jay Clayton para Inteligencia Nacional: es el fiscal que lleva el caso contra Rocha Moya y funcionarios de Sinaloa

Trump nomina a Jay Clayton para Inteligencia Nacional: es el fiscal que lleva el caso contra Rocha Moya y funcionarios de Sinaloa

Jueza otorga permiso para que El Titán, ligado al Cártel del Noreste, pueda salir de la cárcel por seis horas al día

Claudia Sheinbaum revela que no ha leído todas las cartas que le envió Manuel Farías, vicealmirante detenido por huachicol fiscal

Sheinbaum desconoce investigación contra Esteban Villegas y Samuel García tras detención de empresario ligado a huachicol

Un tigre de bengala y un cocodrilo: el hallazgo que desató operativo en residencial de Zapopan

ENTRETENIMIENTO

Así protestó Regina Blandón en la inauguración del Mundial 2026: “Celebrar goles sin olvidar a lxs que no han vuelto a casa”

Así protestó Regina Blandón en la inauguración del Mundial 2026: “Celebrar goles sin olvidar a lxs que no han vuelto a casa”

¿Vieron a Belinda? Pepe Aguilar y sus hijos asistieron a la inauguración del Mundial 2026

Sasha Sokol reacciona ante los dichos de Charly López sobre su pasado con Luis de Llano

Alejandro Fernández estalla por críticas y explica por qué tenía la lengua verde en show

Deadmau5 felicita a México tras victoria en el partido inaugural del Mundial 2026

DEPORTES

UFC Freedom 250: horario, cartelera y dónde ver en México el histórico evento en la Casa Blanca

UFC Freedom 250: horario, cartelera y dónde ver en México el histórico evento en la Casa Blanca

Gran Premio de España 2026: horarios y dónde ver EN VIVO la carrera de Fórmula 1 desde México

Corea del Sur advierte: el liderato del Grupo A se definirá ante México

Reportera denuncia acoso durante cobertura del Mundial 2026; exhibe en video a presunto responsable

Hombre cae de varios metros en Fan Fest de CDMX durante festejos del Mundial 2026; video se vuelve viral