México prevé recibir a más de 10 millones de visitantes por Mundial 2026: gobierno presenta plan para aumentar el turismo

Una multitud de aficionados al fútbol, incluyendo turistas internacionales, se congrega en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México, disfrutando del ambiente mundialista y las celebraciones previas a la Copa del Mundo 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La titular de la Secretaría de Turismo (SECTUR) del Gobierno de México es Josefina Rodríguez Zamora informó que durante la temporada del Mundial 2026 en México, se estima la llegada de al menos 10 millones de visitantes extranjeros.

“Es un Mundial atípico, es la primera vez que se divide en tres países. Para un turista, antes llegaba y se quedaba 14 días viendo su Selección y siguiéndola. Yo te puedo decir que en la Ciudad de México se prevé que este mes tenga más de dos millones de turistas. Yo podría decirte que vamos a rebasar los 10 millones de visitantes internacionales en el mes de junio”, declaró la funcionaria durante la mañanera del pueblo de este 12 de junio en Palacio Nacional.

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Cifras de turismo en México durante el Mundial

El sector turístico en México ha alcanzado cifras sin precedentes durante el mes de abril y el primer cuatrimestre del año, mostrando un crecimiento notable en la llegada de visitantes internacionales, turistas y cruceristas. Estos avances responden tanto al impulso de los mercados tradicionales como al fortalecimiento de nuevas estrategias de promoción y cooperación entre diversos niveles de gobierno y la iniciativa privada.

Durante abril, el país recibió 8.3 millones de visitantes internacionales, lo que representa un aumento del 8% en comparación con el mismo mes del año anterior. La cantidad de turistas extranjeros que llegaron fue de 3.81 millones, superando en 1.8% la cifra del 2025. Por otro lado, los cruceristas también establecieron una nueva marca con 1.25 millones, lo que equivale a un crecimiento del 31.5%.

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El gasto total generado en territorio nacional por estos viajeros alcanzó los 109.8 millones de dólares, un avance del 36.4% respecto a abril del año previo.

Las cifras de enero a abril consolidan la tendencia. En los primeros cuatro meses, México recibió 34.5 millones de visitantes, un 9.7% más que en 2025. De este total, 16.5 millones fueron turistas que pernoctaron, mientras que los cruceristas sumaron 4.88 millones, mostrando un aumento del 13%. El gasto acumulado de quienes llegaron en crucero ascendió a 426.9 millones de dólares, con una suba del 16%.

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La titular de la Secretaría de Turismo (SECTUR) del Gobierno de México es Josefina Rodríguez Zamora durante la mañanera del pueblo de este 12 de junio. (Presidencia)

Diversificación de mercados y turismo nacional

El crecimiento no solo proviene de Estados Unidos y Canadá, sino que se observa un dinamismo especial en mercados europeos y sudamericanos. España incrementó su flujo hacia México en más del 23%, Colombia en 18%, Brasil en 14% y Francia en 13,8%. Reino Unido y China también mostraron avances significativos.

Este fenómeno ha permitido que el país compense la contracción del turismo aéreo debido al costo de la turbosina y la inflación global, manteniendo la cifra de 41.3 millones de pasajeros en vuelos nacionales e internacionales.

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El turismo interno sigue siendo el pilar del sector. Entre enero y abril, 35.9 millones de mexicanas y mexicanos se hospedaron en hoteles, a los que se sumarían más de 50 millones si se incluyen las plataformas digitales. Además, el Tren Maya transportó a 39.600 visitantes extranjeros, favoreciendo el turismo comunitario y la visita a pueblos originarios.

Empleo y estrategias de promoción

El empleo en la industria turística también muestra señales positivas. Según datos recientes del INEGI, 5.022.000 personas están ocupadas formalmente en este rubro, lo que representa un incremento de 51.000 empleos respecto al año anterior.

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La promoción del destino se apoya en una visión moderna y coordinada, basada en datos y tecnología. El nuevo sistema Data Tur permite identificar segmentos clave (cultural, gastronómico y salud) para focalizar los esfuerzos y optimizar resultados, contribuyendo a la prosperidad compartida en todo el país.