Revocación de mandato: por qué es prácticamente imposible que AMLO pierda

Ilustración:

El ejercicio de Revocación de Mandato en el que se consultará a la ciudadanía sobre si el presidente Andrés Manuel López Obrador debe seguir en su mandato otros tres años o no se definirá hoy domingo 10 de abril, sin embargo ¿qué posibilidad existe que pierda?

Es importante destacar que para que la consulta tenga validez ante las autoridades mexicanas, se necesita entre otros requisitos, que se registre una participación de al menos el 40% del padrón electoral vigente. Es decir, de los casi 93 millones de ciudadanos dados de alta en el INE, será necesario que unos 37 millones salgan a votar (más allá de su elección). De esa cantidad, para que López Obrador sea revocado de su cargo en el Poder Ejecutivo se requerirá una mayoría absoluta la que lo pida, es decir, unos 19 millones de votos como mínimo.

Analistas e incluso políticos del partido Morena, ven una participación infinitamente menor de la requerida.

Ricardo Monreal Álvarez, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República puntualizó cuáles serían las cifras que marcarían “un éxito” para el ejercicio de democracia participativa al que se someterá el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En los muros de las calles de la capital continúan viéndose propaganda de la Revocación de Mandato del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la cual se llevará a cabo el próximo 10 de abril. FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO

De acuerdo al también líder de los senadores del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), 10 millones de votantes sería un éxito moderado para un ejercicio que por primera vez se realizará en el país; mientras que 15 millones, un éxito óptimo; sin embargo, refirió que 20 millones, desde su perspectiva, podría ser calificado como “éxito grandioso”.

En Latinoamérica la figura de la Revocación o Revocatoria de Mandato existe en las Constituciones de países como Venezuela, Bolivia y Ecuador, donde fue puesta a prueba por presidentes como Hugo Chávez, en el año 2004, y Evo Morales en 2008, con resultados favorables para ambos y sus proyectos políticos.

El analista político e investigador del Colegio de México opina sobre este ejercicio inédito en México:

¿Qué tan probable es que pueda perder López Obrador la Revocación de mandato? El doctor en ciencia política por la UNAM, Rogelio Hernández Rodríguez, lo analiza ¿Qué pasa si pierde? Video: Infobae México

“Para que el ejercicio tenga un sentido vinculatorio, es decir legal y que el resultado fuera obligatorio para las instancias políticas correspondientes, se necesita una participación de la población muy elevada, más allá de los 30 millones, lo que es prácticamente imposible que ocurra. Los optimistas están calculando una participación de 10 o 12 millones pero difícilmente se va a alcanzar la posibilidad de que el resultado sea vinculatorio.

¿Cuál sería la utilidad?

“Lo que va a ocurrir ahí es que no va a tener efecto más allá de la publicidad que se le haga, esa es la primera cuestión, la segunda es que como han previsto la mayoría de los que participen, un 90% de los votantes, van a ratificar la participación del presidente, en estos dos escenarios lo que van a provocar es la felicidad del presidente, el número de participantes no es relevante para él, así desapareció aeropuerto de Texcoco con 10 manos alzadas.

“Lo que le interesa es que ese 90% de personas lo ratifiquen para que continúe y segundo, que es lo peligroso del asunto, es que va a acusar al INE, como lo ha estado haciendo, de que no hay mayor participación por su culpa. Va a responsabilizar a la institución organizadora de un resultado que en la práctica es el rechazo a este ejercicio, el escenario es muy malo, esto significa que el presidente va a tener en los días siguientes toda la justificación la política que ya está siendo obvia en contra el INE, los intentos de modificar la legislación y modificar su constitución y al final crear una institución que sea a modo, tal como lo está haciendo con otras instituciones, este es el riesgo evidentemente”, consideró el catedrático e investigador del centro de estudios internacionales del Colegio de México..

Bajo las condiciones en que se ha desarrollado la Revocación de Mandato es prácticamente imposible que que López Obrador pierda Video: Infobae México

“No debe ser para aplaudirse a sí mismo”: Rogelio Hernández Rodríguez

“Rescatar un evento de esta naturaleza, la revocación de mandato es un procedimiento con el propósito de que los ciudadanos en algún momento consideren que el mandatario ya no es competente para el cargo puedan removerlo, es uno de los instrumentos más importantes de las democracias, pero no es que esté a la disposición de los mandatarios para aplaudirse a sí mismos en este caso es que está siendo lo segundo, no es promovida por los ciudadanos sino por el presidente. La publicidad, que se está haciendo ilegal por cierto a costa de la Constitución, está invitando a la ratificación del mandatario, y como dicen algunos políticos es un ejercicio inútil además de caro” consideró el doctor en Ciencia Política, por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México.

¿Cuál es la utilidad de no votar?

“Si los ciudadanos consideran que efectivamente López Obrador debería terminar su mandato antes de tiempo deberían participar, pero lo que deben estar plenamente conscientes es que no es una iniciativa ciudadana y que en realidad no está teniendo el eco que debería tener, lo que no debemos perder de vista es que el propósito sería que el presidente terminara su mandato, el punto es que nadie quiere que se vaya, lo que están promoviendo esto son sus seguidores con el propósito contrario”, concluyó Hernández Rodríguez.

El también académico considera que la Revocación de Mandato es más "un ejercicio de entretenimiento presidencial" que un ejercicio democrático "útil" Video: Infobae México

“El INE le dio credibilidad a las elecciones por lo que AMLO es ahora presidente”

¿Qué papel juega el INE y por qué los desacuerdos con el presidente?

“El INE, anterior IFE, ha sido una de las instituciones fundamentales, yo me atrevería a decir que decisiva en los cambios políticos de este país, sin él no habría habido la confianza suficiente tanto para que los partidos políticos como para los ciudadanos en hacer realidad la alternancia política.

“Sólo para recordar, antes del IFE, había un organismo que era la Comisión Federal Electoral que era dependiente de la secretaría de gobernación, eso significaba que había influencia directa del ejecutivo en la operación y contabilización de los votos, etcétera y así fue el sistema político mexicano en los años centrales del siglo pasado.

El doctor en ciencia política por la UNAM cree que son graves los ataques al INE, el órgano democrático independiente que logró la alternancia política y ayudó a ratificar a AMLO en el poder Video: Infobae México

“El IFE, actual INE se constituyó en el órgano arbitral que le dio credibilidad a las elecciones, gracias a esa credibilidad hoy López Obrador es ahora presidente, lo que significa es que cualquier agresión que ponga en duda, la honorabilidad, la imparcialidad del instituto está echando debajo de lucha democrática de nuestro país. Destruir al INE es regresar la operación de las elecciones al ejecutivo, para que las organice a modo, de la misma manera que lo está haciendo con otros organismos, ya lo vimos con el Banco de México, con la CNDH y a él (AMLO) lo que le preocupa no es la Revocación de mandato sino que no tenga un organismo que le cubra las espaldas en las próximas elecciones, y sobre todo en las federales, quiere un órgano que haga lo que él quiere y que por lo tanto le asegure, independientemente de la voluntad ciudadana, que su partido va a continuar con su proyecto que él está desarrollando.

