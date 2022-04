Revocación de Mandato: por qué los opositores invitan a no votar pese a que sería su gran oportunidad

Foto: Cuartoscuro

Este domingo 10 de abril se llevará a cabo un ejercicio democrático inédito en México, la Revocación de Mandato, en la cual millones de personas en el país tienen la oportunidad de externar su opinión respecto a que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) continúe en el poder o termine su gestión a sólo tres años transcurridos, la mitad del período normal.

Aunque en primera estancia pareciera lógico que podría ser la gran oportunidad de los opositores de terminar con las políticas públicas que duramente han criticado, han externado sus opiniones de porqué este ejercicio de votación no es de su agrado.

Personajes de la política como Cuauhtémoc Cárdenas, primer jefe de gobierno electo en el Distrito Federal (DF), señaló que la Revocación de Mandato es un ejercicio inútil e innecesario, esto porque nadie ha pedido que se revoque al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y porque cuando fue electo, se pidió, implícitamente, que fuera para que cubriera su sexenio completo.

“Es inútil, no hace falta. El presidente fue elegido por seis años y debería cumplirlos, segundo, porque nadie ha pedido que se revoque el mandato. Yo no he visto a ninguna organización pidiendo que se revoque el mandato y no sé si tuviera efecto porque esta ley no puede aplicarse retroactivamente”, dijo al respecto el ideólogo de partido al que también perteneció AMLO años atrás, el Partido de la Revolución Democrática.

Foto: Cuartoscuro

El expresidente Vicente Fox (2000-2006) fue de los primeros en invitar a la ciudadanía a no participar en la consulta de Revocación de Mandato, a través de su cuenta de Twitter, expresó su descontento hacia el actuar de López Obrador como presidente de México, su proyecto de nación autodenominado como la Cuarta Transformación (4T) y el partido que lo llevó a Palacio Nacional, Movimiento de Regeneración Nacional (Morena); Fox compartió un video en el que invitó a la ciudadanía a “pegarle duro” al ego del tabasqueño.

“Yo, en lo personal, tengo un mensaje que le va a calar a López Obrador más que ningún otro. Hagámosle el vacío para pegarle duro en su ego y en su soberbia. Porque, además, no hay otro camino, lo demás él se las va a arreglar para sacar ventaja. El vacío, no ir a votar, es el consenso que tenemos quienes pensamos que hay que derrotar a ese hombre”, declaró el militante del Partido Acción Nacional (PAN).

El órgano electoral proporcionó los pasos a seguir para emitir el sufragio eléctrico (Foto: INE)

Por su parte el ex presidente mexicano Felipe Calderón Hinojosa también escribió sobre el tema: “Importante conocer esta postura de #síporMéxico: tienen razón”, al tiempo que retuiteó el desplegado de la organización que encabeza Claudio X. González.

Luego de que “Sí por México” difundiera un desplegado en el que solicitó a los ciudadanos no participar en la consulta de la revocación de mandato, toda vez que -aseguró- el objetivo de la consulta es polarizar y dividir al país.

A través de su cuenta oficial de Twitter, otro panista reconocido, Javier Alarcón, quien fuera ex titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) pidió a los mexicanos no participar.

“No caigan en la trampa. Que el señor termine su mandato, con todo lo que está destruyendo, y que se largue a su rancho. La Revocación de Mandato es una farsa”, señaló.

“No debe ser para aplaudirse a sí mismo”: Rogelio Hernández Rodríguez

El analista político e investigador del Colegio de México opina sobre el ejercicio de Revocación de Mandato que se lleva a cabo este domingo 10 de abril, considera que paradójicamente tanto los opositores como los seguidores de AMLO "nadie quiere que se vaya" Video: Infobae México

El analista político e investigador del Colegio de México, Rogelio Hernández Rodríguez opinó a Infobae México que cualquier ejercicio democrático es importante, sin embargo en el caso de la Revocación de Mandato lo ve como un evento de “reafirmación personal”.

“Rescatar un evento de esta naturaleza, la revocación de mandato es un procedimiento con el propósito de que los ciudadanos en algún momento consideren que el mandatario ya no es competente para el cargo puedan removerlo, es uno de los instrumentos más importantes de las democracias, pero no es que esté a la disposición de los mandatarios para aplaudirse a sí mismos en este caso es que está siendo lo segundo, no es promovida por los ciudadanos sino por el presidente. La publicidad, que ese está haciendo ilegal por cierto a costa de la Constitución, está invitando a la ratificación del mandatario, y como dicen algunos políticos es un ejercicio inútil además de caro” consideró el doctor en Ciencia Política, por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México.

¿Cuál es la utilidad de no votar?

“Si los ciudadanos consideran que efectivamente López Obrador debería terminar su mandato antes de tiempo deberían participar, pero lo que deben estar plenamente conscientes es que no es una iniciativa ciudadana y que en realidad no está teniendo el eco que debería tener, lo que no debemos perder de vista es que el propósito sería que el presidente terminara su mandato, el punto es que nadie quiere que se vaya, lo que están promoviendo esto son sus seguidores con el propósito contrario.

El también académico considera que la Revocación de Mandato es más "un ejercicio de entretenimiento presidencial" que un ejercicio democrático "útil" Video: Infobae México

“El ejercicio es engañoso, por que incluso los que quisieran que se fuera van a caer en una trampa justificada de lo que el presidente quiere, no está siendo una iniciativa ciudadana, no está cumpliendo con el propósito que la revocación de mandato exige, por lo que es un ejercicio de entretenimiento presidencial, por lo que los ciudadanos no deberían perder el tiempo en ejercicios de esa naturaleza”.

“El INE le dio credibilidad a las elecciones por lo que AMLO es ahora presidente”

¿Qué papel juega el INE y por qué los desacuerdos con el presidente?

El doctor en ciencia política por la UNAM cree que son graves los ataques al INE, el órgano democrático independiente que logró la alternancia política y ayudó a ratificar a AMLO en el poder Video: Infobae México

“El INE, anterior IFE, ha sido una de las instituciones fundamentales, yo me atrevería a decir que decisiva en los cambios políticos de este país, sin él no habría habido la confianza suficiente tanto para que los partidos políticos como para los ciudadanos en hacer realidad la alternancia política.

“Sólo para recordar, antes del IFE, había un organismo que era la Comisión Federal Electoral que era dependiente de la secretaría de gobernación, eso significaba que había influencia directa del ejecutivo en la operación y contabilización de los votos, etcétera y así fue el sistema político mexicano en los años centrales del siglo pasado.

CIUDAD DE MÉXICO, 27MARZO2022.- Propaganda a favor del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en la revocación de mandato que se realizará el 10 de abril. FOTO: MOISÉS PABLOCUARTOSCURO.COM

“El IFE, actual INE se constituyó en el órgano arbitral que le dio credibilidad a las elecciones, gracias a esa credibilidad hoy López Obrador es ahora presidente, lo que significa es que cualquier agresión que ponga en duda, la honorabilidad, la imparcialidad del instituto está echando debajo de lucha democrática de nuestro país. Destruir al INE es regresar la operación de las elecciones al ejecutivo, para que las organice a modo, de la misma manera que lo está haciendo con otros organismos, ya lo vimos con el Banco de México, con la CNDH y a él (AMLO) lo que le preocupa no es la Revocación de mandato sino que no tenga un organismo que le cubra las espaldas en las próximas elecciones, y sobre todo en las federales, quiere un órgano que haga lo que él quiere y que por lo tanto le asegure, independientemente de la voluntad ciudadana, que su partido va a continuar con su proyecto que él está desarrollando.

¿Son necesarias las diversas consultas a los ciudadanos?

“No. El presidente no puede estar jugando, consultándole a la gente todo porque para eso es mandatario, en el nombre lleva la responsabilidad, el mandato constitucional y de los ciudadanos cuando lo eligieron, podrá o no gustarnos pero en las elecciones él ganó, y ganó abrumadoramente no tendría porqué estarle preguntando a la gente qué hacer cuando hipotéticamente está respondiendo a un mandato, las acciones tienen que apegarse a la ley no puede estar haciendo consultas con tres manos alzadas para que ratifique lo que él quiere, así es como destruyó un aeropuerto, así es como construyó un nuevo aeropuerto, así es como está destruyendo la selva en Yucatán por un tren.

“El presidente justifica todo pidiéndole a la gente que le responda como en un mitin y eso no es un presidente, los presidentes no hacen eso, utilizan las instituciones para realizar un programa, este ejercicio de estar haciendo consultas permanentes es un rasgo de sus personalidad, para de nuevo, obtener aplausos en lo que hace” concluyó el catedrático e investigador del centro de estudios internacionales del Colegio de México.

SEGUIR LEYENDO: