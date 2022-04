PAN acusó acarreo para acudir a votaciones por Revocación de Mandato en Guanajuato: “Denuncia la trampa”

Personas supuestamente acarreadas en fila para votaciones en Guanajuato por la Revocación de Mandato (Foto: Twitter/@PANGuanajuato)

El Partido Acción Nacional (PAN) ha denunciado diversas prácticas fraudulentas en el marco de la consulta por Revocación de Mandato este 10 de abril en el estado de Guanajuato. Mediante la cuenta oficial del organismo en la entidad se han compartidos diversos videos en los que se ve a gente, adultos mayores en su mayoría, siendo transportados por autobuses y camionetas para acudir a votar, situación que se acusó de acarreo.

Representantes e integrantes del PAN indicaron que desde el inicio de la jornada electoral mantienen una vigilancia enfocada en las 2 mil 802 casillas que dispuso el Instituto Nacional Electoral (INE) en el estado. Ante ello, se han denunciado supuestos delitos electorales siendo el traslado ilegal de personas el más señalado. La cuenta también compartió una grabación en la que se ve a una persona tachar varias boletas e indica que se trata de la casilla 481, la Telesecundaria No. 29, en Celaya.

Los panistas convocaron a los ciudadanos que sean testigos de actividades ilícitas a compartirlas en con ellos a través de una publicación de Twitter en la que calificó al ejercicio como una consulta patito. Algunas de las localidades señaladas son Dolores Hidalgo, Juventino Rosas, Jaral del Progreso, San Felipe, León, Celaya, Timoteo Lozano, Tarandacuao, Salvatierra, Apaseo el Alto, Tarimoro y Acámbaro.

PAN denuncia acarreo para acudir a votaciones por Revocación de Mandato en Guanajuato

En uno de los varios videos compartidos se puede observar a gente bajando de una camión de transporte a las que la persona que graba les cuestiona si van votar. Varias voces responden que sí y aseguran que el uso del vehículo no les cobró por el uso. En otras grabaciones, se ve una actividad normal con adultos entrando o saliendo de las casillas. La cuenta del PAN; sin embargo, aseguró que se tratan de acarreados.

Para determinar si de verdad se trata del delito, los legisladores deberán presentar ante la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales (FEDE) las denuncias correspondientes, así como las pruebas y serán las autoridades quienes lo determinarán.

Embate a nivel nacional

No sólo a nivel estatal el PAN ha mostrado su rechazo a la realización de la Revocación de Mandato, el presidente del partido, Marko Cortés, ha indicado que el ejercicio de la consulta no será fructífero para nadie ya que prevé que no se llegué al número de participaciones para que sea considerada como válido; al mismo tiempo que aseguró el supuesto sobrecosto que implicó su configuración.

Marko Cortés (Foto: Twitter/@MarkoCortes)

“Después de todo lo que han hecho para su tergiversada consulta, tener menos de 30 millones de votos que expresen que quieren que siga, será para el presidente López Obrador un autogol y fracaso. Una consulta que la sociedad no pidió, que él quiso y promovió, en la que se gastaron muchos más de los mil 700 millones de pesos que solo costó su organización”, dijo el dirigente blanquiazul.

Además recordó el caso en el que se vio involucrado el hijo del presidente López Obrador, José Ramón López Beltrán, por habitar una lujosa casa en Houston, Estados Unidos. “Una consulta solicitada y promovida ilegalmente por funcionarios del mismo gobierno, que tenga una votación que lo respalde menor a la obtenida en el 2018, representaría un duro golpe a la popularidad y al ego presidencia. Estamos viendo que el gobierno y su partido están más preocupados por recuperar la popularidad perdida con el desprestigio e incongruencia de la ‘casa gris’”, sostuvo Cortés.

