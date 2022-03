Revocación de mandato: ya puedes ubicar tu casilla en tres sencillos pasos

El Instituto Nacional Electoral (INE) dio a conocer que, desde este sábado 26 de marzo la ciudadanía ya puede conocer la ubicación de la casilla que le corresponde según su dirección oficial para que acuda a votar en la consulta de Revocación de Mandato del próximo 10 de abril.

El organismo electoral habilitó la página web Ubica tu Casilla en la que cada elector podrá conocer la dirección oficial de la casilla más cercana a su domicilio para que participe en el ejercicio de democracia participativa al que se someterá el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).dio a conocer que adelantará la publicación del sistema Ubica tu Casilla para participar en la consulta de Revocación de Mandato el próximo 10 de abril.

El consejero presidente del órgano electoral, Lorenzo Córdova Vianello, informó que los ciudadanos ya pueden consultar en dicho sistema la ubicación definitiva de las 57 mil 516 casillas que estarán operando el 10 de abril.

Pasos a seguir:

CIUDAD DE MÉXICO, 27FEBRERO2022.- Al rededor de 200 simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador congregaron en el Zócalo para expresar su apoyo por su iniciativa a la reforma eléctrica y a la consulta de revocación de mandato. Como parte de la manifestación, también hubo consignas contra supuestos “opositores” del mandatario, entre ellos los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y periodistas como Carmen Aristegui. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Aunque aún no tiene acceso la página web, el INE suele solicitar la misma información en cada proceso electoral para ofrecer la ubicación exacta. Tal como sucedió en las elecciones de 2021, cada ciudadano tendrá que tener a la mano su credencial para votar, pues en ésta se encuentran todos los datos requeridos:

- Ingresar al sitio Ubica tu casilla.

- Seleccionar la entidad federativa en donde se reside: podrá aparecer la opción con el nombre del estado o el número que le es asignado por el instituto y que aparece en los datos de la identificación; por ejemplo, la Ciudad de México es el 09.

(Foto: Twitter/linda_dimitrov)

- Finalmente, se debe de colocar el número de la sección electoral, la cual se encuentra en la credencial de elector -puede estar al frente o al reverso, según la edición con la que se cuente-.

Al finalizar estos pasos, la página cargará un momento los datos para posteriormente arrojar la información que se solicitó, la cual suele incluir la ubicación geográfica referida con un mapa geosatelital.

Asimismo, el Instituto Nacional Electoral detalló que desde el pasado 14 de marzo se dieron a conocer los listados de los Consejos Distritales, con el fin de transparentar la información a la ciudadanía.

Y es que, además de lo anterior, la jornada a la que se someterá el titular del Ejecutivo Federal contará con poco más de 57 mil 500 casillas, distribuidas entre básicas, contiguas y especiales.

“(En las casillas) habrá suficientes papeletas para que toda la ciudadanía inscrita en la Lista Nominal acuda a participar en el ejercicio de Revocación de Mandato el próximo 10 de abril”

(Foto: Twitter)

Problemas con las credenciales de elector

A poco más de un mes de la realización de la jornada electoral para la consulta popular sobre la Revocación de Mandato del presidente de la República, algunos ciudadanos denunciaron supuestas irregularidades. Testimonios señalaron la presunta prohibición a personas con credenciales expedidas por el Instituto Nacional Electoral (INE) para participar en la consulta.

Un ciudadano consultado por Infobae México señaló encontrarse en dicha situación. De acuerdo con su testimonio, acudió el 2 de marzo a su oficina correspondiente para solicitar la corrección del domicilio que aparece en su documento. El proceso ocurrió con normalidad, aunque cuando le fue confirmada la fecha del 18 de marzo para recoger su nueva credencial la persona que recibió sus documentos le advirtió que no podría participar en el ejercicio.

“Al momento de decirme que me entregaban mi INE el 18 de marzo me comentaron que yo no podía votar en las próximas elecciones, supuestamente porque ya estaban muy próximas. Al principio no recordaba cuándo eran las votaciones, pero ya que vi la fecha y que son el 10 de abril me pareció muy extraño”, declaró.

(Foto: Cortesía)

Las y los ciudadanos que realizaron un trámite hasta el 15 de febrero de 2022 podrán participar en la Revocación de Mandato (Foto: Cortesía)

De igual forma, se le entregó un documento en el cual se notificó que no podrá participar en el proceso de revocación de mandato 2021-2022. La nota señala que al haber realizado el trámite de actualización en el padrón electoral fuera de las fechas establecidas, no será incluido en la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía que se utilizará en la Jornada Consultiva del 10 de abril de 2022.

“Se hace de su conocimiento que el Instituto Nacional Electoral emitió el acuerdo INE/CG1646/2021 de fecha 10 de noviembre de 2021, por el que, en acatamiento a la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente SUP-RAP-415/2021 (...) se establece que podrán participar los ciudadanos que realicen un trámite para obtener su Credencial para Votar hasta el 15 de febrero de 2022 y que la recojan a más tardar el 2 de marzo de 2022″, se lee en el documento.

Una serie de casos similares fueron documentados por la Red de “Comunicadores del Pueblo”, una asociación civil creada por iniciativa de diputados y senadores del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) con la finalidad de “promover la democracia participativa”, según indicó la diputada Claudia Yañez Centeno. La situación fue difundida a través de un comunicado.

