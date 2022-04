Cuál es la historia detrás de la imagen de Maximiliano de Habsburgo que AMLO mostró en la mañanera

AMLO tomó como ejemplo la figura de Maximiliano de Habsburgo para desaprobar la injerencia extranjera en el territorio. (Foto: Archivo / cuartoscuro)

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) presentó en su conferencia matutina una imagen del segundo emperador de México, Maximiliano de Habsburgo, en ella se puede ver al gobernante europeo parado mientras se encuentra rodeado de un grupo de conservadores, quienes van a solicitar su ayuda para que encabece la nueva monarquía del país.

Cabe destacar que este suceso significó la fractura del gobierno de una de las figuras más importantes para AMLO (Benito Juárez), pero ¿cuál es la historia que se encuentra detrás de aquel suceso mostrado por el mandatario?

Primero es importante recalcar que el jefe del Ejecutivo exhibió la imagen con el fin de llamar a no aceptar “el papel de vasallos” en el país, por tal motivo mostró la ilustración a la que tituló “Los conservadores van a ofrecerle a Maximiliano el imperio de México”.

López Obrador dijo que es relevante analizar ese episodio de la historia, puesto que fue la oposición de aquel entonces quien pidió ayuda al Imperio francés, situación que comparó con la situación de la negativa extranjera por su reforma eléctrica, en especifico por la postura de los cuatro senadores demócratas de Estados Unidos.

Foto mostrada por AMLO en la que la comisión mexicana que invita a Maximiliano de Habsburgo a ocupar el trono de México en Miramar (Autor: Cesare Dell'Acqua (1867)/ Wikipedia)

Recalcó que el país no debe regresar a la época en la que las decisiones políticas dependían de las intervenciones de otras naciones, puesto que “ya no es ese tiempo, ya no lo aceptamos, se trata del principio de no intervención, de solución pacífica, tenemos que ceñirnos a lo que dice la Constitución, al artículo 89, ahí está la política de principios”.

Precisamente mencionó eso por el suceso que esconde aquel retrato de Maximiliano. De acuerdo con un artículo del Instituto de investigaciones Históricas de la UNAM, el período de los conflictos de liberales y conservadores se dio a causa de las “diferencias ideológicas y políticas de conducir al país, así como los intereses extranjeros que se ponían en juego, por una parte se encontraban los liberales con el Benemérito y Estados Unidos a la cabeza y por otro, Maximiliano (representando al Imperio francés) amparando a los conservadores”.

Maximiliano de Habsburgo y Carlota de Bélgica llegaron al paìs en 1864 para encabezar El Segundo imperio mexicano. (Foto: Twitter@PGaleanaH)

Tal y como lo ilustró AMLO, la llegada del Segundo Imperio mexicano significó el dominio de Francia sobre el territorio, principalmente porque el grupo conservador no estaba dispuesto a renunciar a su poder, tal cuestión los llevó a “buscar al archiduque para pedirle que fuera él el príncipe europeo que lograra subsanar las divisiones y los incontables problemas que azotaban a México y a su sociedad”.

La travesía del viaje de este grupo opositor a Juárez comenzó gracias a que Napoleón III, emperador de Francia, buscaba extender sus dominios al continente americano, el llamado de auxilio fue el pretexto perfecto para conquistar una nueva demarcación.

La Secretaría de Cultura explica que un conjunto “formado por integrantes del partido conservador se acercó al archiduque austriaco Fernando Maximiliano de Habsburgo para ofrecerle la corona imperial de México. Maximiliano la aceptó el 3 de octubre de 1863, en su Palacio de Miramar, convencido de que su gobierno, además de contar con el apoyo militar de Francia, sería bien recibido en México”.

Benito Juárez encabezó el bando de los liberales que buscaban arrebatar el paìs de las manos francesas. (Foto: INAH)

Fue así como el 10 de abril de 1864 se firmaron los Tratados de Miramar para que el europeo y su esposa, la emperatriz Carlota, llevaran a cabo todos los preparativos para la aventura real. La misma fuente apunta que “las primeras imágenes oficiales fueron tomadas por el fotógrafo de la corte en Trieste, Giuseppe Malovich. No obstante, también se requería una imagen al óleo de carácter oficial, es decir, dos grandes lienzos en los que se presentara a los emperadores con toda la solemnidad que se esperaba de una corte”.

Dichos retratos le fueron encargados a Franz Xaver Winterhalter, el cual figuraba como uno de los retratistas con mayor prestigio entre la aristocracia europea. Finalmente, es importante subrayar que las políticas de los Habsburgo fueron incluso más liberales que las del propio Benito Juárez, situación que fue crucial para el desmoronamiento de su mandato, debido a que las autoridades europeas retiraron sus apoyos por no acatar la ideología conservadora.

