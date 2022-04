Epigmenio Ibarra respondió a la negativa del PRI a la Reforma Eléctrica: “Cometerán suicidio político”

Epigmenio Ibarra reprochó actitud del PRI frente a la Reforma Eléctrica (Fotos: Cuartoscuro.com)

El productor de televisión Epigmenio Ibarra rechazó la postura de los legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en contra de la Reforma Eléctrica que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, el fundador de Argos Comunicación cuestionó las palabras que emitió el líder priista, Alejandro Alito Moreno, sobre “no venderse” para aprobar los cambios cuando, desde su perspectiva, se “vendieron” al empresario Claudio X. González al unirse a la coalición Va por México.

Aunado a lo anterior, el también periodista indicó que, en caso de que se todos los integrantes de la bancada tricolor se apeguen a la postura del dirigente nacional, estarán cometiendo “suicidio político”, así como un presunto crimen de “lesa patria”.

“Que ‘el PRI no se venderá' dicen los mismos que lo vendieron como chatarra a Claudio X. ¿Votarán contra el pueblo y su soberanía sus diputados y senadores? Cometerán así suicidio político y un crimen de lesa patria?”, redactó el productor de televisión.

Ibarra mandó mensaje a los legisladores del PRI (Foto: Twitter/@epigmenioibarra)

Y es que conviene recordar que el pasado lunes 4 de abril, en medio de una conferencia de prensa Moreno Cárdenas informó que el PRI votará en contra de la reforma en materia de energía y combustibles.

“Por convicción partidista y lealtad a México, el voto del PRI en la Cámara de Diputados será EN CONTRA de la iniciativa de Reforma Eléctrica presentada por el Ejecutivo Federal”

Según lo que planteó en el discurso del priista, todos los integrantes de la bancada estudiaron durante siete meses la iniciativa, en donde le dieron seguimiento al cambio en los energéticos alrededor del mundo, así como la participación que tuvieron en el Parlamento Abierto.

“Si el gobierno no puede con el tema de la gasolina, no es creíble que tenga un plan para generar energía eléctrica para todo el país y que no suba el precio”, puntualizó desde el recinto legislativo de San Lázaro.

PRI rechaza la reforma eléctrica (Video: Twitter/@alitomorenoc)

Ante tal postura, Ibarra no fue el único personaje que reprochó la acción, pues la diputada federal por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Patricia Armendáriz, también se posicionó en redes sociales.

Mediante dos mensajes, la expresentadora de Shark Tank México expresó su deseo porque la población recrimine, por medio de votos, la postura legislativa que representará el PRI en San Lázaro.

“Espero que este daño se refleje en el voto de la gente afectada en las próximas elecciones”, pronunció la empresaria en su cuenta oficial de Twitter.

En otro tuit, Armendáriz puntualizó que la propuesta de AMLO tiene como objetivo dar estabilidad a los precios de la electricidad, a la par de fortalecer tanto la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como a Petróleos Mexicanos (Pemex).

“El triunfo de lo político sobre lo deseable para mantener la estabilidad de precios eléctricos para dotar a la gente (de) su derecho de acceso a la electricidad. Gano lo político. Pierden los representados de la oposición”

Patricia Armendáriz cuestionó postura del PRI (Foto: Presidencia/Twitter)

Sin embargo, horas después del discurso de Moreno Cárdenas, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales se pronunció a favor de la controversial iniciativa, pese a que la votación cerró con 17 votos a favor y 14 en contra.

No obstante, el principal reclamo del tricolor fue la adhesión a la propuesta votada de una iniciativa de la diputada con licencia, Carolina Viggiano, quien estableció que en los cambios se debe de considerar el acceso a la electricidad como derecho humano.

