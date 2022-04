“Espero se refleje en el voto”: Patricia Armendáriz reprobó la negativa del PRI a la Reforma Eléctrica de AMLO

Alejandro Moreno dio un mensaje desde San Lázaro (Foto: Presidencia/Twitter)

La diputada federal por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Patricia Armendáriz, rechazó que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) decidiera, en unidad, votar en contra de la Reforma Eléctrica que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Por medio de una serie de tuits, la expresentadora de Shark Tank México indicó que espera que la decisión del priismo en San Lázaro se refleje en el proceso electoral en seis entidades de la república -Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Tampico y Quintana Roo- que se tiene previsto para el próximo 5 de junio.

“Espero que este daño se refleje en el voto de la gente afectada en las próximas elecciones”, redactó minutos después del mensaje que encabezó Alejandro Alito Moreno, dirigente nacional del PRI.

La empresario rechazó la postura del PRI (Foto: Twitter/@PatyArmendariz)

Sin embargo, ahí no se quedó la empresaria, pues en otro mensaje aseguró que los cambios que se proponen desde el Ejecutivo Federal tienen como objetivo dar estabilidad a los precios de la electricidad, a la par de fortalecer la Comisión Federal de Electricidad (CFE) debido a que se garantiza para la población el derecho a los servicios públicos.

Además, puntualizó que, en caso de aprobarse la reforma, también ganará el ámbito político; pues en caso de no hacerlo, explicó, el que más pierde es el sector población que es representado por los diferentes partidos políticos de oposición.

“El triunfo de lo político sobre lo deseable para mantener la estabilidad de precios eléctricos para dotar a la gente (de) su derecho de acceso a la electricidad. Gana lo político. Pierden los representados de la oposición”

Alito Moreno: “PRI votará en contra de la reforma eléctrica de AMLO” (Video: Twitter/@alitomorenoc)

Y es que este lunes trascendió, tras una conferencia de prensa, que la bancada del PRI en la Cámara de Diputados informó que emitirán un voto generalizado, siendo éste en sentido negativo para la reforma que impulsa el presidente López Obrador.

“Por convicción partidista y lealtad a México, el voto del PRI en la Cámara de Diputados será EN CONTRA de la iniciativa de Reforma Eléctrica presentada por el Ejecutivo Federal”

Asimismo, Moreno Cárdenas refirió que la decisión se tomó luego de que todos los legisladores estudiaron la idea por siete meses, en donde le dieron seguimiento que le dieron a los energéticos alrededor del mundo, asistieron a las meses de discusión del Parlamento Abierto y las reuniones con expertos.

“Si el gobierno no puede con el tema de la gasolina, no es creíble que tenga un plan para generar energía eléctrica para todo el país y que no suba del precio”, expresó el priisita.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales se pronunció a favor de la reforma de AMLO (Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro.com)

En tanto, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales se pronunció a favor de la iniciativa que envió el jefe del Ejecutivo Federal al considerar que la propuesta resulta amigable con el medio ambiente; aunque la votación estuvo dividida con 17 votos a favor y 14 en contra.

Los sufragios en sentido afirmativo fueron por parte de los legisladores del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT); mientras que los negativos correspondieron al PRI, el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC).

En particular, el principal reclamo de los tricolor fue la adhesión a la propuesta votada de una iniciativa de la diputada con licencia, Carolina Viaggiano, quien estableció que en los cambios se debe de considerar el acceso a la electricidad como un derecho humano.

