México supera a China y recupera el puesto de mayor socio comercial de EEUU

La Secretaría de Economía de México confirmó que en los dos primeros meses de 2022, México se posicionó como el principal socio comercial de Estados Unidos y detalló que el comercio total entre ambas naciones sumó 113,187 millones de dólares, lo que representa un crecimiento anual de 16.7%.

De esta manera, nuestro país superó a China como el mayor socio comercial de EEUU, situación que representa el fortalecimiento de la integración productiva en la región de América del Norte, destacó Tatiana Clouthier, secretaria de Economía.

Las cifras dadas a conocer por la Oficina del Censo del Departamento de Comercio de los Estados Unidos indican que México concentró el 14.5% del comercio exterior de ese país, superando ligeramente a China y Canadá

Durante el primer bimestre del año las exportaciones mexicanas se situaron en 32,536 millones de dólares, lo que representa un aumento de 18.6% respecto al año anterior. En cuanto a las importaciones desde el vecino del norte, estas fueron por 23,715 millones, un alza de 12.7%.

Vista del puerto de Manzanillo, México. (FOTO: REUTERS/Alan Ortega)

Durante el periodo de pandemia por coronavirus, México acumuló nueve meses sin ocupar el puesto de mayor socio comercial de EEUU, posición que recuperó de manera marginal durante el primer bimestre de 2022.

Este balance comercial para nuestro país ocurre luego que la economía norteamericana vivió una fuerte expansión en el último trimestre de 2021.

De acuerdo con datos de Bloomberg, los estados de Baja California, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas son los que concentraron cerca del 50% de las exportaciones hacia el país vecino al cierre del año pasado.

Momento decisivo en la relación comercial con EEUU

Estos datos del balance comercial se presentan en un momento en que los gobiernos de México y Estados Unidos han dejado ver sus diferencias respecto a la Reforma Energética que impulsa la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador y algunos sectores estadounidenses.

El jueves pasado, una comitiva integrada por John Kerry, enviado del clima del gobierno de Joe Biden, Ken Salazar, embajador de EEUU en México y un grupo de representantes de las principales compañías de ese país se reunieron en Palacio Nacional con el presidente mexicano y parte de su gabinete para discutir los posibles efectos en la relación bilateral con los eventuales cambios al marco legal en la industria eléctrica mexicana.

Al respecto, AMLO aseguró que en la reunión con la comitiva norteamericana aclaró que la reforma eléctrica no se trata de una iniciativa estatista ni expropiatoria y agregó que no considera incurra en alguna violación al Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

“Acordamos en entregar la incitativa para que la conozcan a fondo y hubo también algo que me llamó la atención, porque se dijo y luego lo vi publicado, que vieron a jalarnos las orejas y que nos impusieron el que se acepte la participación de un grupo del gobierno de EEUU para que revise todo lo relacionado con nuestra iniciativa... pues eso como es lógico, nosotros no podríamos aceptarlo, ni de EEUU, ni de Canadá, ni de China, ni de Rusia. Y sí hubo un planteamiento de que se mantuviese la comunicación sobre el tema y que participara un grupo, pero ellos plantearon eso y yo me quedé callado.. no se aceptó”, dijo el mandatario el viernes pasado.

Por su parte, el embajador Ken Salazar informó ese mismo día que en el encuentro en la sede del gobierno mexicano se habló “sobre los principios que deben regir al sector energético en la región de manera que aceleremos el uso de energías renovables e integración de América del Norte, y cumplimiento del T-MEC”.





