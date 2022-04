Jalisco: comenzó la entrega de 10 millones de pesos a locatarios afectados por el incendio en el mercado de San Juan

Este martes 5 de marzo reabrieron mil 500 locales en el mercado San Juan de Dios, luego de permanecer 3 días cerrrados (Foto: Google Maps/Aaron Lira)

Luego de que el jueves 31 de marzo se registró un incendio en el Mercado Libertad (también conocido como San Juan de Dios) en Guadalajara, Jalisco, el gobierno de Enrique Alfaro distribuirá este martes 5 de marzo 10 millones 650 mil pesos entre los locatarios que resultaron afectados por el siniestro.

De acuerdo con el presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, cada uno de los locatarios afectados -no se ha especificado la cifra- recibirá un apoyo de 25 mil pesos, los cuales podrán ser empleados sin la necesidad de retornarlos al municipio.

Luego de permanecer tres días cerrado, el mercado de San Juan de Dios reabrió sus puertas el domingo 3 de abril, pero solo 540 locales reiniciaron sus labores de venta, ya que no se reportaron daños mayores en ellos. Lemus Navarro indicó que para el lunes esperaba que abrieran mil 460 más. No obstante, no fue sino hasta este martes 5 de marzo que otros mil 500 locales reabrieron, sumando un total de dos mil.

Asimismo, señaló que el jueves propondrá al pleno del Ayuntamiento la condonación del impuesto al uso de suelo municipal para todos los tres mil locales durante el 2022, aunque no hayan sido afectados, para que después se envíe al Congreso de Jalisco. Para los locatarios que ya realizaron su pago correspondiente, se les bonificará para el próximo año, indicó Lemus.

El área más afectada se registró en el segundo nivel, en la zona de alimentos (Foto: Twitter@PCJalisco)

En cuanto a la rehabilitación, el Ayuntamiento y el gobierno estatal serán los encargados de las obras, aunque no se ha mencionado el tiempo estimado para estas labores. Cabe señalar que el ayuntamiento de Guadalajara dio a conocer que fueron 426 locales los que resultaron perjudicados tras el incendio, de los cuales 247 se reportaron con daños severos y 179 presentaron afectaciones menores.

“Quiero que quede claro: San Juan de Dios conserva su vocación de mercado municipal y la remodelación se apegará al proyecto original del Arquitecto Alejandro Zohn. Vamos a proteger nuestra historia, nuestras tradiciones y folclor tapatío”

El incendio comenzó cerca de las 2:00 de la madrugada y fue controlado alrededor de las 4:55 de ese mismo día. En las labores de mitigación participaron más de 300 elementos de Protección Civil de los municipios de Guadalajara, Tonalá, Tlaquepaque, Tlajomulco y Zapopan, así como 65 unidades de apoyo de distintas corporaciones del Área Metropolitana de Guadalajara.

Cabe recordar que tras el incendio no se reportaron personas lesionadas ni víctimas mortales; sin embargo, el fuego se propagó por los tres pisos principales del mercado. El área más afectada se registró en el segundo nivel, en la zona de alimentos.

El fuego se logró controlar en la madrugada del jueves 31 de marzo. No se reportaron personas lesionadas (Foto: Twitter@PCJalisco)

En tanto, la Guardia Nacional, en conjunto con la policía estatal y la de Zapopan, acordonaron el área para prevenir posibles rapiñas, comentó Juan Pablo Hernández, comisario de la policía de Guadalajara.

Pospusieron entrega de patrullas

El 31 de marzo se tenía programada la entrega de patrullas para el municipio de Guadalajara, pero debido al incendio registrado en el mercado de San Juan de Dios no se pudo concretar. Ante ello, las legisladoras de Morena, Mariana Fernández y Candelaria Ochoa, reclamaron dicha entrega en los tiempos establecidos.

Pablo Lemus reconoció el retraso y anunció que la entrega de las patrullas se realizará el miércoles 6 de abril. “La entrega de patrullas estaba programada para el día de hoy en la mañana, pero por atender la crisis en San Juan de Dios (...) decidimos reprogramar la entrega de esas patrullas para pasado mañana”, señaló.

SEGUIR LEYENDO: