Comerte unos tacos te costará más caro: los altos precios del maíz dispararon el costo de la tortilla

Los altos precios en el costo del maíz han disparado los costos en el kilo de tortilla, alimento básico en la dieta del mexicano, por lo que el producto ha llegado a máximos históricos. Y es que en solo un mes, del 4 de marzo al 4 de abril, registró un aumento del 5.08%.

El Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SIINM) de la Secretaría de Economía (SE) dio a conocer la Información Mensual de Precios Diarios de Tortilla en Tortillerías y Autoservicios de México en donde se detalla que al 4 de marzo, el kilogramo de tortilla costaba 19.07 pesos, pero para el lunes 4 de abril alcanzó los 20.04 pesos el kilo.

¿En dónde cuesta más barata la tortilla y en dónde más cara?

De acuerdo con la información del SIINM, Ciudad Juárez, Chihuahua, es la urbe en donde se vende más barato el alimento al situarse en 13.56 pesos, seguido por la zona metropolitana de Puebla con 13.80 pesos.

En contraste, la ciudad de Hermosillo Sonora, es en donde se oferta más caro, en 26 pesos el kilo y en Tampico, Tamaulipas y en Nogales, Sonora, en donde el costo del kilo de tortilla se encuentra en 25 pesos.

En promedio, el precio del alimento es de 20 pesos, costo que solo se ofrece en 10 ciudades del país: Saltillo (Sonora), Tapachula (Chiapas), Ciudad de México, Zona Metropolitana de la Ciudad de México, Celaya (Guanajuato), León (Guanajuato) Pachuca (Hidalgo), Guadalajara y su Zona Metropolitana (Jalisco), así como en Coatzacoalcos (Veracruz).

Los altos precios del maíz dispararon el costo de la tortilla en México (Infografía: Infobae México)

“Lo anterior, es derivado de un alza de 21 % en el precio del maíz en el mercado nacional entre marzo de 2021 a marzo de 2022 al pasar de 6 mil 057 pesos (306,80 dólares) la tonelada a 7 mil 327 pesos (370.03 dólares) la tonelada”, aseveró Álvaro López Ríos, secretario General de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) en un comunicado dado a conocer el lunes 4 de abril.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), durante la primera quincena de marzo, la inflación nacional llegó al 7.3%. Sin embargo, la inflación en la frontera norte alcanzó 8% en el mismo periodo, la tasa más alta de todas las regiones del país.

Pero el aumento en el precio del maíz también se ha visto impactado por el conflicto armado entre Rusia y Ucrania. Y es que el precio futuro se elevó en 36.5%.

El precio promedio es de 20 pesos el kilo de tortilla, pero hay ciudades que se oferta hasta en 26 pesos. En solo un mes, el alimento subió 5.08%. (Ilustración: Infobae México)

Y es que ambas naciones suministraban en conjunto el 19.5 % de las exportaciones mundiales del cereal y actualmente se estima en 16.6 %, una reducción de 6 millones de toneladas.

Según López Ríos, en los últimos siete años la producción de maíz en México no sólo no se ha incrementado, si no que ha registrado una tasa media anual de crecimiento negativa de 0.6 %, por lo que el producto tiene que ser importado.

A eso hay que añadir los costos en los precios de los fertilizantes que se usan en agricultura, toda vez que los precios promedios aumentaron en 153 % entre marzo de 2021 y lo que va de abril 2022.

La escasez de agua para riego es otro factor que frenaría la producción del grano.

El conflicto bélico entre Rusia y Ucrania también ha impactado de manera negativa a los precios del maíz. (Foto: Franco Fafasuli/ Archivo)

Según datos del SNIIM en solo 15 años el costo de la tortilla se ha triplicado. Y es que en marzo de 2007 el precio por kilogramo en el país era en promedio de 8 pesos con 60 centavos. Pero para marzo de 2022, el costo por kilo osciló entre los 18 y 19 pesos.

Recientemente se viralizó en TikTok un video donde unos jóvenes de una escuela particular realizaron un trend donde tenían que adivinar cuánto costaba un kilogramo de tortilla.

“No sé, o sea ¿seis pesos?”, “¿20 pesos?”, “no sé, ¿14 pesos?, “¿cinco pesos?”, fueron algunas de las respuestas que dieron los participantes del video entre risas.

Las respuestas desataron un sinnúmero de críticas entre usuarios de la red social.

