Claudio X. González se lanzó contra la administración de AMLO y Morena: “Se dedican a atacar”

El empresario también es vocero de la organización "Sí por México", la cual busca ser un frente opositor a la administración de AMLO (Fotos: Cuartoscuro)

El empresario Claudio X. González se lanzó contra el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) ya que, según sus declaraciones, “ataca a quienes osan hacer la pregunta” entorno a los resultados que ha logrado su administración.

A través de su cuenta de Twitter, el vocero de la organización Sí por México escribió: “La pregunta que no aguantan ni AMLO ni Morena es: ¿Y LOS RESULTADOS? A falta de respuesta se dedican a atacar a quienes osan hacer la pregunta. Mientras tanto, siguen creciendo el desempleo, la inflación, las muertes, la pobreza, la desigualdad, la corrupción, la inseguridad”.

Las declaraciones del empresario causaron revuelo en dicha plataforma, pues algunos usuarios de redes sociales compartieron el pensar de Claudio X. González, sin embargo, una gran cantidad de cibernautas enaltecieron el papel de López Obrador como Jefe del Ejecutivo.

El empresario se lanzó contra AMLO y Morena (Foto: Twitter/@ClaudioXGG)

“Usted sólo quiere seguir con prácticas ilegales y condonándose impuestos”, “Yo te doy los resultados: el AIFA”, “Tres años de resultados, sino cómo te explicas la aprobación del presidente. Sigue atacando, el presidente trabajando”, “Los resultados no los ven ustedes los millonarios como usted”, fueron algunas de las reacciones que los internautas tuvieron ante el mensaje de Claudio X. González en redes sociales.

Cabe mencionar que en días atrás, el nombre del empresario fue mencionado por López Obrador durante su conferencia matutina del pasado viernes primero de abril. En aquella ocasión el Jefe del Ejecutivo reiteró que en su gobierno no permite que se viole la ley ni se avala “ninguna de las lacras de la antigua política del viejo régimen” como el amiguismo, influyentismo, nepotismo, corrupción ni impunidad.

Al ser cuestionado sobre el caso de la diputada de Tamaulipas, Úrsula Salazar Mujica, recién nombrada como coordinadora de Morena en el Congreso estatal, quien ha llamado la atención en los medios debido a que se filtró un audio en donde supuestamente se le escucha pidiendo un “moche” a un proveedor; el mandatario admitió que es su sobrina, pero aseguró que sigue manteniendo su postura de cero impunidad ni corrupción.

AMLO admitió que Úrsula Salazar Mujica es su sobrina (Foto: Twitter/@Ursula_PSM)

“Ya saben cuál es mi postura, ¿no? Cero impunidad, no permitir que nadie viole la ley y no permitir ninguna de las lacras de la antigua política del viejo régimen: no amiguismo, no influyentismo, no nepotismo, no corrupción, ni impunidad, sea quien sea. Al margen de la ley, nada; y por encima de la ley, nadie”, declaró López Obrador desde Palacio Nacional.

El tabasqueño comparó el caso de su sobrina con el de su hijo mayor José Ramón López Beltrán y su casa en Houston, Texas, al asegurar que Loret de Mola “y todos esos mafiosos” quieren engañar a la población.

MCCI exhibió la casa donde vivió José Ramón López Beltrán en EEUU (Ilustración: Infobae México)

“Es un poco lo de José Ramón y lo de Loret y lo de todos estos mafiosos, queriendo engañar, confundir, porque tiene 40 años, se casa, se une… su esposa trabajaba en Houston (Texas, EEUU), se van a allá a vivir, rentan una casa y hacen el gran reportaje porque la casa es como las que usan los ‘fifís’, que tiene alberca. Pues es una casa rentada… ah, pero ¿qué le añaden?, que el dueño de la casa trabajaba en una empresa petrolera a la cual nosotros le dimos contratos en exceso. Luego entonces hay conflicto de intereses. Pues ni conozco la empresa petrolera ni nunca doy instrucciones para que se le dé preferencia a alguien.. no soy corrupto y entonces Loret piensa que yo soy como él o Claudio X. González, o toda esta gente deshonesta, inmoral y quieren enlodarnos”, aseveró.

No obstante, López Obrador aseguró que cuando se tiene la conciencia tranquila “se puede ser muy feliz y enfrentar cualquier adversidad”.

SEGUIR LEYENDO: