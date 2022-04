“Sea quien sea”: AMLO pidió cero impunidad en supuesto “moche” de su sobrina, Úrsula Patricia Salazar

El mandatario federal pidió cero impunidad en el caso de su sobrina, Úrsula Patricia Salazar Mojica (Foto: Twitter/@Ursula_PSM)

Tras la filtración en redes sociales de audios en el que la coordinadora del grupo parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Congreso de Tamaulipas y supuesta sobrina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Úrsula Patricia Salazar Mojica, realiza presuntos actos de corrupción, el mandatario federal pidió cero impunidad.

Durante su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo fue cuestionado sobre el caso de Salazar Mojica, a lo que respondió que su postura siempre será cero impunidad. Añadió que sea “un familiar cercano, lejano o cualquier ciudadano que cometa un delito tiene que ser castigado, esa es mi postura”.

“Ya saben cuál es mi postura, ¿no? Cero impunidad, no permitir que nadie viole la ley y no permitir ninguna de las lacras de la antigua política del viejo régimen: no amiguismo, no influyentismo, no nepotismo, no corrupción, ni impunidad, sea quien sea. Al margen de la ley, nada; y por encima de la ley, nadie”

Sobre su relación con la diputada, el mandatario federal confirmó que Úrsula Patricia Salazar sí es su sobrina, pues es hija de una prima hermana. “La abuela de esta diputada, que se llama Úrsula, y mi madre eran hermanas, o sea, la mamá de ella es mi prima, la mamá, prima hermana”, explicó.

El mandatario federal confirmó que Úrsula Patricia Salazar sí es su sobrina (Foto: Twitter/@CongresoTams)

No obstante, destacó que no tiene ningún tipo de relación con la diputada y su familia, a tal grado de que si la ve en la calle “no la identifica”.

“Pero pues si la veo en la calle no, no la identifico, no tengo relaciones en nada. Seguramente tengo fotos con ella, eso sí, por mis giras en Tamaulipas y demás, pero no hay ninguna relación”

Por su parte, la recién nombrada coordinadora de la bancada de Morena en el Congreso de Tamaulipas, Úrsula Patricia Salazar, se defendió de las acusaciones y dijo tener “las manos limpias”.

En entrevista a la salida de la parroquia católica Santiago Apóstol, en el municipio de Altamira, la sobrina del presidente López Obrador aseguró desconocer la filtración de los audios, tener las manos limpias y que esto es parte de una “guerra sucia”.

Úrsula Patricia Salazar se defendió de las acusaciones y dijo tener “las manos limpias” (Foto: Twitter/ @CongresoTams)

“No los he escuchado (los audios), lo que te puedo decir es que ha empezado una guerra sucia; estoy fortalecida, te voy a decir una cosa, algo que heredé de mis padres fueron los principios y los valores”

La morenista señaló que no ha pedido nada y que conoce sus actos, pero “lo que sí te tengo que decir es que nunca he sido una corrupta, una traicionera y nunca he robado.

Y es que en los audios difundidos en la red social, se escucha a la diputada del partido guinda solicitar a un proveedor que infle los montos de las facturas y el dinero restante se lo regrese en efectivo.

“Quiero saber cuánto es la cantidad que tú me puedes dar en efectivo, porque quiero sacar los con todos mis proveedores (…) En lugar de la cotización que tú me diste, si fueron 98 a lo mejor yo te lo subiría a ciento y algo, ¿si me explico?”, se escucha en la grabación.

Por su parte, el proveedor le indicó que podría subir la cantidad a la que ella quiera, “siempre y cuando ambos salgan beneficiados económicamente”; a lo que la legisladora comentó que tendría que preguntar la forma de factura y el desglose de la misma para realizar la operación.

SEGUIR LEYENDO: